У центрі китайського міста Харбіна виросло білосніжне місто з палацами, парками і чудовими творами мистецтва. Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival – найбільша в світі виставка, присвячена крижаним і сніжним скульптурам. Близько 10 тисяч учасників міжнародного фестивалю створили приголомшливі об’єкти зі снігу та льоду. Кожна зі скульптур оснащена зсередини складною системою світлодіодного підсвічування. Фестиваль у Харбіні, який стартував у 1963 році, є одним із чотирьох найкращих крижаних шоу у світі, нарівні з японським фестивалем снігу в Саппоро, канадським зимовим карнавалом у Квебеку і норвезьким лижним фестивалем. Фестиваль снігу та льоду в Харбіні припадає на час трьох найважливіших китайських свят – Нового року, Фестивалю весни (Китайського Нового року) і Свята ліхтарів. (Відео Reuters)