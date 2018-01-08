Перепродати заморожені активи може не тільки Курченко – експерти

Продаж заморожених активів олігарха-втікача Сергія Курченка з метою їх врятувати – проста схема, якій не запобігло українське правосуддя, вважають експерти. З опублікованого 7 січня розслідування арабської медіакомпанії Al Jazeera випливає, що Курченко продав компанію олігархам Олександру Онищенку та Павлу Фуксу, щоб урятувати кошти. Онищенко підтвердив, що така угода була, однак заперечив факт продажу. Поки країни Заходу нівелюють токсичний вплив українських олігархів на свої юрисдикції, арештовані мільярди Януковича можуть безслідно зникнути.

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Схема, за якою олігархи Олександр Онищенко та Павло Фукс могли викупити в Сергія Курченка компанію-власницю заморожених активів Віктора Януковича, досить проста, стверджує директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. За його словами, український суд повинен був заборонити здійснювати будь-які операції з акціями, що належать бенефіціарам цієї компанії, але суд цього не зробив.

Сам олігарх-утікач Олександр Онищенко в коментарі Al Jazeera стверджував, що не бачить нічого поганого в такій оборудці. Він переконує, однак, що угоду не виконали. Несходовський припускає, що за подібним сценарієм Україна може «недошукатися» багатьох арештованих активів.

Схема достатньо проста, а українське правосуддя недостатньо професійне

«Може статися так, що активи інших учасників – наприклад, Азарова або Портнова чи інших, для того, щоб уникнути відповідальності, виведення, можуть бути перепродані навіть перебуваючи під санкціями. Схема достатньо проста, а українське правосуддя недостатньо професійне», – зауважує Несходовський.

У травні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що за часів Януковича Україні завдано шкоди в понад 40 мільярдів доларів. Результатів розслідування Al Jazeera у Генпрокуратурі наразі не коментували.

Подальша доля розкрадених за Януковича коштів залишається актуальною проблемою, погоджуються в парламентському комітеті з питань запобігання і протидії корупції. Однак наразі позиції або плану дій у справі оборудки Онищенка-Курченка-Фукса немає, як немає і плану дій. Депутат від «Народного фронту» і перший заступник голови Комітету Юрій Савчук переконаний, що потрібна співпраця різних гілок влади.

«Зробити спільне засідання двох комітетів – нашого і правового, туди запросити Генпрокуратуру, голову НАБУ, голову СБУ, це дуже серйозна справа, гучна, і ухвалити правильне рішення для того, щоб створити парламентський контроль за правильними діями в цьому напрямку виконавчої влади», – каже Савчук.

Чергова поява України в міжнародних ЗМІ в контексті корупції та фінансових схем навряд чи погіршить імідж держави в світі, стверджує співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко. На його думку, позитивного іміджу Україна і так не має. Якщо українська держава не дбає про безпечний і стабільний клімат, то країни Заходу самі нівелюватимуть ризики від українських олігархів у своїх юрисдикціях, каже він.

Ми бачимо, як послідовно розгортається задушлива тактика з боку Заходу по наших олігархах

«Ми бачимо, як послідовно розгортається задушлива тактика з боку Заходу по наших олігархах, – зазначає Романенко. – Ми бачили щодо Коломойського, Григоришина в британських судах рішення. Я думаю, що їх потроху будуть душити через юрисдикції, де працює судова система і все інше. Адже вони токсичні й отруюють ті юрисдикції, з якими стикаються».

Із розслідування Al Jazeera випливає, що Національне антикорупційне бюро України вже розслідує угоду трьох олігархів – НАБУ підтвердило виданню, що угода була здійснена, і компанія перейшла у власність тих компаній, що належать Фуксу. У коментарі до публікації очільник НАБУ Артем Ситник поскаржився також на тиск з боку парламенту і владних еліт в Україні.