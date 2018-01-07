«Аль-Джазіра»: українські олігархи нелегально рятували «гроші Януковича»

Арабська медіакомпанія «Аль-Джазіра», що працює в Катарі, оприлюднила своє розслідування, за матеріалами якого, двоє українських олігархів перекупили у третього компанію, що є формальним власником частини активів, заморожених у рамках пошуку коштів, викрадених колишнім президентом України Віктором Януковичем і його оточенням.

Як мовиться в розлогому розслідуванні з назвою «Олігархи», Олександр Онищенко і Павло Фукс купили в Сергія Курченка за 30 мільйонів доларів зареєстровану на Кіпрі компанію Quickpace Limited, на яку записані активи на суму близько 160 мільйонів доларів, що були заморожені рішенням українського суду як підозрювані кошти, здобуті в результаті злочинної діяльності. Це частина активів на загальну суму близько 1,5 мільярда доларів, яку українські суди заморозили в червні 2014 року в цілій низці компаній на Кіпрі, у Великій Британії, Панамі, Белізі і на Британських Віргінських островах.

Як заявляє підрозділ журналістських розслідувань «Аль-Джазіри», він роздобув непідписаний примірник контракту, з якого випливає, що покупцями були сам Онищенко – газовий магнат, колишній народний депутат України, а нині один із найбільш розшукуваних Києвом (його звинувачують у корупційній схемі на 100 мільйонів доларів), – і Павло Фукс, магнат у галузі нерухомого майна, який зробив свої статки в Москві. Інші документи дають знати, що продавцем був Крученко, втеклий український газовий магнат, який нині живе в Москві і знаний як «гаманець «сім’ї» Януковича».

Як пише видання, і в Україні, і за її кордоном перепродувати арештовані активи незаконно.

Але Онищенко, з яким сконтактувалася «Аль-Джазіра», заявив, що не бачить нічого поганого в такій оборудці. «Можна купити задешево і спробувати вирішити проблему, щоб дістати гроші», – сказав він, маючи на увазі можливість здобути 130 мільйонів доларів у разі, якщо з суми у 160 мільйонів, купленої за 30 (частково готівкою, частково передачею приватного літака), знімуть арешт. Один із пунктів контракту, мовиться в розслідуванні, передбачає, що покупці будуть співпрацювати над тим, щоб домогтися зняття арешту з активів, власниками яких є Quickpace.

Онищенко також підтвердив, що іншими учасниками угоди були Фукс і Курченко. Але при цьому він стверджував, що ця угода залишилася на папері і не була здійснена.

Тим часом, заявляють розслідувачі, один із кіпрських юристів, із одного боку, і Національне антикорупційне бюро України, яке розслідувало справу, з іншого, підтвердили, що продаж компанії Quickpace таки відбувся, і документи цієї компанії свідчать про перехід права власності на одну з компаній Фукса. Крім того, «Аль-Джазіра» отримала підтвердження про банківський переказ першої частини у 2 мільйони доларів із суми угоди.

Автори розслідування також наводять думку виконавчого директора антикорупційної організації «Transparency International Україна» Ярослава Юрчишина про те, що тепер немає ніякої надії повернути кошти, що перейшли з рук у руки.