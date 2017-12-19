САП: суд дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо Онищенка

Суд дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо народного депутата Олександра Онищенка та ще п’ятьох осіб, повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, уточнивши, що рішення ухвалили 18 грудня.

«Судом фактично надано змогу стороні обвинувачення закінчити збирання доказів у провадженні та прийняти кінцеве рішення... З урахуванням наявних на даний час матеріалів таким рішенням вбачається обвинувальний акт», – йдеться в повідомленні САП.

У прокуратурі додали, що жодному з підозрюваних не заборонений в’їзд в Україну, тому вони «наділені можливістю та беззаперечним правом самостійного відстоювання своєї позиції».

Олександр Онищенко є фігурантом справи щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». У липні минулого року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України.

Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Депутат заперечує свою причетність до розкрадання коштів, а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».