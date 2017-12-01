Іспанія почала процедуру екстрадиції Онищенка – САП

Іспанія почала процедуру екстрадиції українського народного депутата Олександра Онищенко. Інформацію про це в коментарі Радіо Свобода підтвердили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

Подробиць у САП не навели.

Раніше «Громадське» повідомило, що згідно з заявою посольства Іспанії, яку прокурори САП представили під час засідання Солом’янського районного суду Києва, іспанський суд зобов’язав Онищенка з’являтися до суду кожного місяця.

Прокурор Андрій Перов у коментарі «Громадському» розповів, що стосовно Онищенка застосований запобіжний захід у формі умовного звільнення. За його словами, якщо Онищенко не з’явиться до іспанського суду, то це може стати підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи. Відповідне рішення іспанський суд ухвалив 13 листопада 2017 року.

Олександр Онищенко є фігурантом справи щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2017 року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав з України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Депутат заперечує свою причетність до розкрадання коштів, а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

За версією слідства,у період із січня 2013 року до червня 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».

Загалом слідство встановило причетність до «газової схеми» 27 людей – наразі 10 людей, у тому числі Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, дев’ять фігурантів справи визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості.