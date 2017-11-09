НАБУ закликає утриматися від спекуляцій у справі щодо коштів Онищенка в «Ощадбанку»

Національне антикорупційне бюро закликає народних депутатів і колег із Генеральної прокуратури утримуватися від спекуляцій стосовно кримінального провадження щодо співробітників «Ощадбанку».

«Заяви ж Генерального прокурора про те, що НАБУ нібито «підіграє Януковичу» та нібито намагається отримати «засекречене рішення суду» на його користь є просто безглуздими. Ці заяви, на жаль, у жодний спосіб не пояснюють дії посадових осіб «Ощадбанку», а посилання генерального прокурора на «військову таємницю» та «засекреченість» судової ухвали Краматорського суду Донецької обл. виглядають, як спроби приховати від громадськості певні факти», – йдеться у заяві бюро.

У прес-службі бюро наголошують, що НАБУ готове аргументовано відстоювати свої дії і рішення в рамках законодавчого поля.

Генпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що, «на його думку, детективи НАБУ вимагають від керівника «Ощадбанку» Пишного документи, які могли би знадобитися для атак на Україну».

«Але звинувачення, що кошти кудись пропали – не відповідає дійсності і є не доброчесною дією», – сказав він.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо співробітників «Ощадбанку» через зникнення 156,8 мільйонів доларів США на арештованих рахунках компанії Quickpace Limited, пов’язаній з Олександром Онищенком.

За даними НАБУ, станом на 17 жовтня 2017 року, ці кошти «зникли з рахунків», в «Ощадбанку» пояснили це тим, що «ці кошти були нібито перераховані до держбюджету на підставі вироку Краматорського суду Донецької області, яким було затверджено угоду про визнання винуватості з громадянином Аркадієм К».

Водночас народний депутат Олександр Онищенко заявив, що не має стосунку до цих коштів на рахунках «Ощадбанку».

У квітні генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суд у Краматорську на Донеччині схвалив рішення про конфіскацію коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Це рішення досі не оприлюднили.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що визнала це рішення державною таємницею.

Олександр Онищенко є фігурантом справи щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».