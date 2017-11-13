У НАБУ заявляють, що ще не отримували відповіді від Іспанії щодо Онищенка

Компетентні органи Іспанії поки що не давали офіційної відповіді щодо арешту й екстрадиції народного депутата-втікача Олександра Онищенка, повідомило Радіо Свобода джерело у Національному антикорупційному бюро України.

«Офіційної відповіді від компетентних органів Іспанії до НАБУ не надходило, так само, як і від Італії… До Італії ми не надсилали запит взагалі», – повідомили у НАБУ.

13 листопада деякі ЗМІ з посиланням на Онищенка повідомили, що влада Іспанії відмовила Україні в екстрадиції Онищенка.

Олександр Онищенко є фігурантом справи щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».

Онищенка в липні минулого року Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Сам він заперечує свою причетність до розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

8 листопада Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо співробітників «Ощадбанку» через зникнення 156,8 мільйонів доларів на арештованих рахунках компанії, підконтрольної Онищенку.