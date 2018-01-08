Українське суспільство не довіряє правоохоронним органам і сприйме результати розслідування щодо вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської лише, якщо їх прийме родина потерпілої. Про це в інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки» минулого тижня заявила український юрист та правозахисник Валентина Теличенко.

Довіра до висновків державних органів буде лише тоді, коли потерпілі ці висновки приймуть

«Звичайно, за теперішніх умов суспільство довірятиме результатам лише в тому разі, якщо сторона потерпілих, тобто родина Ноздровської повірить в цю версію. Знову повторюся, довіра до висновків державних органів буде лише тоді, коли потерпілі ці висновки приймуть», – заявила Теличенко.

У понеділок, 8 січня, правоохоронні органи повідомили, що затримали родича племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського за підозрою у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської в ДТП, яку 30 вересня 2015 року в селі Демидів на смерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією. За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували і вона повідомляла про це поліцію.

В інтерв'ю «Голосу Америки» Валентина Теличенко прокоментувала високу увагу суспільства до можливого зв'язку вбивства Ірини Ноздровської із її боротьбою за справедливість стосовно її сестри.

«Якщо говорити про її участь у справі, пов’язаній із ДТП, в якій загинула її сестра, то Ноздровська вже перемогла в цій справі. Якщо хтось хоче зам’яти справу, то краще не вбивати свого супротивника, а просто домовитися з тими, хто має більше влади, хто має можливість впливати на суд і дістати відповідне рішення. А вбивство лише привертає увагу до конкретної кримінальної справи. Тому я не переконана, що буде зібрано докази і підтверджено саме ту версію, про яку зараз найчастіше говорять», – наголосила Теличенко.

«Замовне вбивство, чи не замовне вбивство, яка версія буде підтверджена. На всі ці запитання повинно дати відповіді спочатку досудове слідство, а потім свою відповідь вони повинні обґрунтувати в суді. Звичайно, за теперішніх умов суспільство довірятиме результатам лише в тому разі, якщо сторона потерпілих, тобто родина Ноздровської повірить в цю версію. Знову повторюся, довіра до висновків державних органів буде лише тоді, коли потерпілі ці висновки приймуть», – зазначила Теличенко.

При цьому юрист наголосила, що загалом суспільство має підстави вважати, що правоохоронна система здатна буде розслідувати даний резонансний злочин.

«Кількість злочинів, які розкриваються в Україні, мізерно мала. Переважна більшість – це нетяжкі злочини. Дійсно, ця проблема є. Бездіяльність поліції дуже дошкуляє суспільству», – зауважує юрист.

Останнім часом можна побачити, що з помітною частотою тяжкі злочини все ж таки розкривають

«Але якщо подивитися на повідомлення МВС, то останнім часом можна побачити, що з помітною частотою тяжкі злочини все ж таки розкривають. Причому так розкрито, що це не викликає сумнівів у потерпілих, свідків, тощо. Так що суспільство може довіряти окремим результатам, особливо коли йдеться про тяжкі злочини. Тому справді є підстави сподіватися, що конкретно це вбивство нашій поліції вдасться розкрити», – зазначила юрист.

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