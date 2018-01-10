Ляльки і попи Московського патріархату в Україні (огляд преси)

Газета «Голос України» пише про поширення країною акцій протесту проти діяльності Української православної церкви (Московського патріархату) під назвою «Принеси ляльку». Вони розпочалися після того, як у Запоріжжі священник відмовився відспівувати дворічну загиблу дитину, бо вона була похрещена в храмі Київського патріархату. Газета стверджує, що про жодні канони тут не йдеться, оскільки за канонами православ’я, охрестити за потреби може будь-яка людина, навіть не священник. Тож справа не в патріархаті, а у ставленні цієї церкви до основних засад моралі, переконує парламентське видання.

Ігнорувати «іновєрцев» з Київського патріархату московським попам дають вказівки церковні «боси» з сусідньої Росії, переконують журналісти газети «Україна молода». Більше того, були численні випадки, коли священники Московського патріархату навідріз відмовлялися відспівувати загиблих під час АТО. Газета нагадує і про Почаївську лавру, яку також курує Московський патріархат, та про численні московські церкви, які буквально заполонили всю Україну, і запитує – чи потрібна Україні ця агресивна духовна окупація? Докладніше йдеться в матеріалі «Ляльки і попи».

2018 рік буде складним для України, бо доведеться віддавати позики, попереджає «Газета по-українськи». Однак, як переконує видання, економіка потихеньку зростатиме. Боротьба з корупцією стане значно системнішою й жорсткішою. Україна готуватиметься до президентських і парламентських виборів 2019 року, тому активізується політична боротьба. Українці побачать перші результати від проголошених освітньої, медичної, судової реформ. Однак, експерти газети прогнозують, що реформи навряд чи втілюватимуться на практиці, як заплановано.

В цьому ж числі «Газета по-українськи» нагадує, що Фонд держмайна нещодавно оголосив угоду з продажу «Укртелекому» недійсною. Вимагає повернути корпорацію державі. Позови у справі «Укртелекому» розглядають в Україні та Лондоні. Це, як переконує експерт видання, є наслідком розбірок українських мільярдерів – один подав до суду на іншого. Тому необхідно провести масштабну приватизацію, щоб зайшов західний капітал і розмив гроші та вплив українських олігархів.

Дописувач газети «Україна молода» стверджує, що у роботі Верховної Ради найнижчий коефіцієнт результативності в «Опозиційного блоку». Колишнім регіоналам вдалося відстояти у Раді лише 30 своїх законопроектів. Найбільша ж кількість проектів була зареєстрована депутатами від «Блоку Петра Порошенка». За три роки вони ініціювали майже дві з половиною тисячі законодавчих ініціатив, але лише 263 з них стали законами. Загалом за три роки діяльності Верховної Ради в парламенті було зареєстровано майже шість тисяч законопроектів. Хоча близько 12% із них стали законами, нагадує видання.