Експерти: ціна на бензин в Україні зростатиме

Ціна на бензин в Україні постійно зростає. 80% українського палива експортується, а отже, його ціна залежить від вартості валюти та ринку нафти у світі. Що чекає ринок бензину в найближчі місяці та чому автозаправні станції в Україні будуть закриватися?

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Як і чому змінилася ціна на бензин за останній рік?

На початку минулого року один літр бензину категорії А-95 в Україні коштував близько 24 гривень. Нині ціна пального становить від 29 до 30 гривень і більше на різних заправках.

Для здорожчання пального існує дві найважливіші причини: зростання ціни на нафтопродукти та нестабільність гривні. Інші версії – змова на ринку власників автозаправних станцій.

Цього року у першій половині січня ціни на нафту досягли максимуму з 2014 року – 69,10 доларів за барель. У 2017-му ціна коливалася між 50 та 55 доларів за барель. Тобто вартість виросла майже на 20%.

У той же час курс долара Національного банку України у 2017 році виріс із 24 гривень до 27. Таким чином, ціна за літр бензину за останній рік виросла трохи більше ніж на чотири гривні.

80% пального Україна імпортує, акцизний збір також встановлений у євро. Таким чином, 90% від ціни бензину – це валютна складова. Кожні 10 копійок в ціні долара – це 8 копійок у ціні пального на бензоколонці. Таким чином, якщо курс зростає на 1 гривню, то пальне дорожчає на 80 копійок.

Ціна бензину в Криму, Києві та Донецьку – різна

Якщо порівнювати ціни на бензин в Україні, то сьогодні вони найнижчі у Криму – у середньому 78 центів за літр (44,90 рублів за літр). У Києві літр бензину категорії А-95 можна в середньому придбати за 1 долар за курсом НБУ (28.52 гривень за літр).

Сергій Куюн, директор ВАТ «Консалтингова група А-95», пояснює, чому у Криму ціни нижчі, ніж в Україні, але вищі, ніж у Росії: «У Криму фактично російський ринок, але ціни там вищі, ніж на території Росії. Це пов’язано із витратами на доставку: пальне потрібно доставити поромом».

На окупованих територіях Донбасу, зокрема в Донецьку, ціна на бензин трохи нижча, ніж в решті материкової України, але вища, ніж на території Росії – 0,80 центів за літр (46 рублів за літр з курсом 56 рублів за долар).

Ціна бензину в Росії найнижча на пострадянському просторі з двох причин. По-перше, це видобувна держава. По-друге, система оподаткування у нафтогазовій сфері Росії встановлена таким чином, щоб зберегти низькі ціни для внутрішнього ринку та наповнити бюджет через експортні мита.

Щодо формування вартості бензину на окупованих територіях Сергій Куюн не має однозначної відповіді. Оскільки територія перебуває поза законом і податкова база відсутня, невідомо, яким чином відбувається ціноутворення.

Чому бензин в Україні ніколи не дешевшає?

Існує думка, що коли у світі різко впала ціна на нафту, в Україні бензин також мав подешевшати. Натомість не спрацював антимонопольний комітет.

Але Леонід Косянчук, експерт ринку нафтопродуктів, пояснює, чому ціна на бензин в Україні не зменшилася, коли вартість нафти різко зменшилася: «Коли нафта впала зі 150 доларів за барель до 50, у нас в цей час синхронно гривня з 8 перетворилася на 27. Якщо нафта подешевшала в 2,5 рази, то ми цього не відчули, бо купівельна спроможність гривні зменшилася втричі, тобто ми стали в три рази бідніші».

Експерт також пояснює структуру підняття ціни на бензин: за останній рік ціни на нафтопродукти з 540 доларів за тону виросли до 637, що дало 2 грн 97 коп. на літр економічно обумовленого подорожчання. У цей час курс долара виріс з 25,8 до 28,2, це дало додатково ще 2,06 гривні на літр. Таким чином, на сьогодні ціна мала піднятися на 5 гривень.

Наразі бізнес підняв ціни в межах 4 гривень, а отже, зазначає Косянчук, є всі підстави для подорожчання ще на одну гривню.

Власники АЗС досі не підняли ціну до 30 гривень, бо підвищення ціни на 1% спричиняє падіння обсягів продажів на 5%. Але показник у 30 гривень за літр (така ціна вже є на деяких заправках) – цілком реальна перспектива на найближчий час. Коли це станеться – залежить від кожного оператора окремо: які у нього залишилися запаси і за якою ціною він раніше купував паливо.

Зростання відбудеться найближчим часом, бо «мертвий сезон», що тривав з 22 грудня по 12 січня, закінчується. Зараз усі підуть купувати за новими цінами, а отже, до кінця місяця це паливо за вищою ціною дійде до українських автозаправних станцій.

Розслідування Антимонопольного комітету

Підняття ціни прогнозує і директор спеціальних проектів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев. За його оцінками, в найближчі місяці ціна підніметься ще на 1,20–1,40 гривень.

На думку Рябцева, змови між власниками заправок немає і кожен з операторів на ринку може розкласти ціну бензину на складові, тому не можна сказати, що відбуваються якісь маніпуляції.

«Тут варто говорити про брендову складову. Всім відомо, що деякі речі, пошиті в Китаї чи Азії, відрізняються в ціні порівняно з тими самими, які мають певний бренд. Тут схоже: є оператори, які можуть гарантувати певний рівень якості, але за це вони вимагають доплати. Ця плата за бензин з ім’ям є на ринку», – каже Рябцев.

На думку експерта, це не має викликати занепокоєння ні уряду, ні Антимонопольного комітету. Натомість варто запитувати тих операторів, що продають бензин за ціною нижче від собівартості, і запитувати у них, звідки взялася така можливість.

Антимонопольний комітет у коментарі Радіо Свобода зазначили, що з кінця минулого року продовжує розслідувати змову на ринку бензинів та дизельного палива. Жодних результатів поки що не оголошують.

Заправки в Україні закриватимуться

Автозаправний бізнес в Україні дещо відрізняється від європейського. Там більш поширені заправки біля супермаркетів та «холодні» АЗС, що працюють без персоналу.

За словами Леоніда Косянчука, значна частина операторів 2017 рік закінчила зі збитками.

Для того, щоб збільшити прибутки, українські мережі заправок намагаються заробляти на супутніх товарах: кава, їжа, предмети побуту. Але попит від таких продажів не особливо великий, бо купувати на заправці – занадто дорого.

Водночас Геннадій Рябцев зазначає, що останнім часом власники АЗС частіше почали брати кредити для розбудови бізнесу, хоча кількість заправок в Україні вже перевищує необхідну.

«Є перспектива того, що заправки будуть закриватися якраз через те, що буде знижуватися рентабельність цього бізнесу. Кількість учасників ринку зменшується. Виживає той, хто може диверсифікувати бізнес або обманути державу чи споживача», – каже Рябцев.