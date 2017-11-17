Ціни на пальне ростуть через котирування, податки і курс валют – експерти

Підвищення цін на пальне, яке спостерігається останніми днями, пояснюється не лише міжнародними котируваннями, а й коливанням валюти, вважає директор компанії «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн. Натомість директор НТЦ «Психея» Сергій Сапегін вважає, що гривня зараз достатньо стабільна, щоб не спричинити ріст цін, проте фактором такого росту може стати підвищення акцизного збору на бензин.

Директор ВАТ «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн підтверджує пряму залежність цін на пальне від котирувань на міжнародному ринку, адже 80% ринку нафти та нафтопродуктів – це імпорт. Проте світові зміни відображаються на українських АЗС із запізненням десь у три тижні-місяць, зазначив він в ефірі «Ранкової Свободи».

«Це запізнення діє як на етапі підвищення цін, так і на етапі їх зниження. Тобто є певний буфер на території України, запаси, які дозволяють не так оперативно реагувати, наприклад, як це відбувається в країнах Балтії».

Головним постачальником нафтопродуктів до України Куюн називає Білорусь – Мозерський нафтопереробний завод, за його даними, покриває 50% українського ринку.

Другим за потужністю постачальником є Росія – звідти ми отримуємо виключно дизпальне

«Другим за потужністю постачальником є Росія – звідти ми отримуємо виключно дизпальне. Його буде в цьому році десь 25% від ринку дизельного палива. А в загальній структурі ринку, якщо зважати, що є ще бензин, то це буде десь 18-20%», – каже він.

Серед постачальників України є також Литва та Польща, але Куюн визнає, що в цих країнах, так само як і в Білорусі, нафтопродукти виробляються з російської нафти.

Втім, не дивлячись на таку опосередковану залежність від Росії, експерт нагадує, що Україна має альтернативне джерело постачання – море. За його словами, морем до країни постачається, зокрема, азербайджанська нафта, хоч і в невеликих обсягах.

Система диверсифікована, відкрита, і ні в росіян, ні в білорусів – ні в кого немає можливості сьогодні якось нас шантажувати

«Якщо йдеться про нафтопродукти, то це такий запасний майданчик, він відкривається, коли є проблеми на північному кордоні, – пояснює Куюн. – Тобто система диверсифікована, відкрита, і ні в росіян, ні в білорусів – ні в кого немає можливості сьогодні якось нас шантажувати».

Однак, зазначає він, морське постачання більш дороге. Таким чином, Київ теоретично може прийняти відмовитись від нафтопродуктів російського походження. Тоді український споживач зможе отримувати пальне з південних ринків, але переплачуватиме «за незалежність» приблизно 1,2-1,3 гривні за літр.

На тлі подорожчання бензину та дизельного пального ціна на скраплений газ, навпаки, знижується, каже директор науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапегін.

«Зараз ціна (на скраплений газ – ред.) в середньому складає вже 12 гривень 51 копійку і це вже менше, ніж половина вартості пального високооктанового бензину, навіть якщо брати бензин А-92», – констатує він і додає: третина всього скрапленого газу виробляється в Україні, решта – постачається з Білорусі та Росії.

При цьому, як стверджує Сапегін, українська влада усвідомлює проблему цієї залежності та докладає чимало зусиль для того, щоб диверсифікувати джерела постачання.

Енергетична стратегія передбачає, що в Україні повинно бути постачання палива не більше як 30% з одного джерела

«Енергетична стратегія, яка була прийнята в Україні (це майже єдина стратегія, яка є по секторах економіки), передбачає, що в Україні повинно бути постачання палива не більше як 30% з одного джерела. Тобто ми сьогоднішні 80% повинні довести до не більш ніж третини поставок», – розповідає він.

Хоча Сапегін визнає, що конкретних інструментів досягнення цієї мети наразі немає, він все ж позитивно оцінює саму наявність стратегічного бачення.

​Що далі?

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев прогнозує, що ціни на пальне зростатимуть і надалі.

Все буде залежати від курсу гривні, тому що саме в доларах і євро закуповуються партії нафтопродуктів

«Великі компанії вже призупинили змінення цін, але залишилися ще невеликі регіональні мережі, які будуть підтягуватися до цього рівня, який задали великі гравці ринку. Що буде надалі? Все буде залежати насамперед від курсу гривні, тому що саме в доларах і євро закуповуються відповідні партії нафтопродуктів на кордоні», – каже Рябцев.

Сергій Куюн погоджується із тим, що ціни напряму залежать від курсу гривні. За його словами, структура вартості бензину на 40% складається із собівартості, ще на 40% – з акцизного збору та ПДВ.

«Акцизний збір в нас встановлений у євро, а ПДВ нараховується на цей акцизний податок та валютну собівартість, тобто фактично посилює валютну складову. Тому подорожчання на кожну гривню курсу долара призводить до подорожчання пального на 80 копійок», – пояснює експерт.

Таким чином, навіть якщо міжнародні котирування впадуть, нестабільність національної валюти може закріпити високі ціни на пальне, якщо не спричинити подальший їх ріст, попереджає Куюн.

Натомість Сергій Сапегін заспокоює: гривня наразі тримається більш-менш стабільно, і причин очікувати її падіння до кінця року він не бачить.

Зима для українського паливного ринку – це завжди зниження споживання

«Є ще такий фактор, як зимова складова, – додає він. – Зима для українського паливного ринку – це завжди зниження споживання. Тому трейдери будуть вимушені не піднімати ціни, щоб зберегти тих споживачів, які в них зараз є».

Натомість експерт вказує на те, що українській владі варто було б нараховувати акцизні податки не в євро, а в національній валюті, як це роблять в європейських державах. Самі ж податки, на його думку, ще можуть вирости.

«В України є зобов’язання щодо гармонізації цих податків та акцизів в тому числі. Ще є кратний потенціал для підвищення цих податків, але тут треба зрозуміти, що підвищення податків дуже відіб’ється на ціні для кінцевого споживача, а кінцевий споживач вже не готовий купляти по тих цінах, які пропонують вже сьогодні», – констатує Сергій Сапегін.

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