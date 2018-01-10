Саакашвілі мав бути «клієнтом» НАБУ – Чорновіл

Гості програми «Ваша Свобода»: Юрій Дерев’янко, народний депутат України; Тарас Чорновіл, політичний експерт; Гєла Васадзе, політичний аналітик Кавказького інституту стратегічних досліджень.

Лідер партії «Рух нових сил», екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі у середу побував на допиті у Службі безпеки України. За його словами, всі запитання стосувалися політичних акцій. При цьому Саакашвілі заявив, що не має наміру відволікатися від проведення політичних акцій через відкриті проти нього справи. Допит в СБУ проводиться в рамках справи «щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Перед допитом Саакашвілі розповів, що напередодні давав свідчення прокуратурі у справі про розстріли на Майдані у 2014 році.

Олександр Лащенко: Пане Дерев’янко, на новорічні свята події навколо самого Міхеїла Саакашвілі, акції в центрі Києва, які його прихильники, ви у тому числі, підтримуєте, трошки у тінь зайшли. Що може бути далі з цим усім?

Хочемо, щоб Україна була без олігархів, перевертнів у погонах, Порошенка. У конституційний, в законний спосіб

​Юрій Дерев’янко: Ми хочемо, щоб Україна була без олігархів, без корупціонерів, без перевертнів у погонах, без Порошенка. У конституційний, в законний спосіб, але без людини, яка дбає про власну кишеню, все робить, щоб нейтралізувати новостворені антикорупційні органи, НАБУ зокрема... Саме це найбільше хвилює Порошенка, який «опікується» Саакашвілі і «Рухом нових сил», тому докладають чимало зусиль, щоб прилаштовувати весь вільний час і Саакашвілі, і всіх нас, не тільки «шиючи», створюючи штучні кримінальні справи, а й незаконно переслідуючи, використовуючи всю правоохоронну і судову системи. Допит Саакашвілі в СБУ – це частина цих дій, щоб він ходив туди, витрачав свій час, не міг нічим іншим займатися.

Саакашвілі намагаються облити брудом всі. За цим всім адміністрація президента

Саакашвілі намагаються облити брудом всі, кому тільки не лінь. За цим всім стоїть адміністрація президента, яка є генератором різних меседжів, фейків, які хочуть приклеїти Саакашвілі... Ми спеціально в української компанії «Інмайнд» замовили соціологію. На початок грудня рейтинг «Руху нових сил» складав 6% до Верховної Ради і 33% прихильників. Люди, які підтримують, з обласних центрів і районного значення міст, з вищою освітою. Це означає, що це середній клас. Зростає підтримка.

Одна з вимог – закон про імпічмент. Затягують БПП, «Народний фронт»

Одна з наших вимог – закон про імпічмент. Неможливо сьогодні реалізувати це. Немає ТСК, тобто органу, який має це розслідувати. Немає спецзакону. Всі ці речі унормовані в законопроекті №7248. Затягують БПП, «Народний фронт», вони не зацікавлені, щоб такий юридичний, правовий механізм існував в державі. Якщо президент нічого не скоював, ніяких злочинів, чому йому боятися юридичної процедури?

– Пане Чорновіл, частково вимоги, які озвучив Юрій Дерев’янко, ви підтримуєте?

Тарас Чорновіл: Я теж не хочу влади олігархів, теж хочу, щоб в Україні нормально працювали правоохоронні органи, антикорупційні органи, щоб вони розслідували справи всіх корупціонерів, а не приховували справи друзів.

Саакашвілі мав бути «клієнтом» НАБУ, будучи главою ОДА. Там був фонд, який створювали дуже «сірі» персонажі, дуже «темні» персонажі. Там дивні фінансування, які є явною корупцією.

Щодо Порошенка в силу того, що він робить, я, як спеціаліст-міжнародник у сфері глобальної безпеки, оцінюю як позитивне

Щодо Порошенка можуть бути різні погляди. Але в силу його конституційних зобов’язань і того, що він робить, я, як спеціаліст-міжнародник і спеціаліст у сфері глобальної безпеки, оцінюю це як позитивне.

Хтось, може, ставиться жорстко негативно. Для того в Україні є вибори або існуюча і прописана в чіткому законі, який є регламентом Верховної Ради, 30 глава (16 статей, 20 сторінок) процедура імпічменту. Написана в Конституції. І отримаємо того президента, якого люди захочуть, а не того, якого хоче хтось конкретно...

Саакашвілі рейтинг в Україні – 1%. Бачу люмпенізовану публіку, яка його підтримує. Побачили це під Жовтневим палацом

Коли голова ОДА їде підтримувати людину, а потім розказує, що це все бариги і бандити, зокрема згадуючи Березенка, то я не знаю, яка позиція Саакашвілі. Його рейтинг в Україні, попри всі акції, не піднявся – порядку 1%. Я бачу певну люмпенізовану публіку, яка його підтримує. Побачили це під Жовтневим палацом...

Саакашвілі не хоче жити за законами моєї країни, який працює з олігархами, ігнорує законодавство

Я підтримую кожну нормальну фразу. Але до чого тут Саакашвілі, який не хоче жити за законами моєї країни, який працює з олігархами, ігнорує законодавство і правову систему, який займається звичайним дебошем?

У Грузії терміново виносять вирок, мені здається, по Саакашвілі по найпростішій з тих справ, які можуть бути по ньому, тільки через те, що замаячило у повітрі питання реальної екстрадиції. Україна не могла піти на екстрадицію, доки проти цього виступали в США. Вони проти вже не виступають. Екстрадиція більше, ніж можлива.

– Пане Васадзе, наскільки уважно зараз стежать в Грузії за тим, що відбувається з Міхеїлом Саакашвілі в Києві? У Тбілісі влада хоче отримати назад Саакашвілі чи насправді лише риторика, вони не дуже зацікавлені, щоб він повернувся на батьківщину?

Саакашвілі залишається досить серйозним, актуальним політичним фактором в Грузії

​Гєла Васадзе (переклад): Михайло Саакашвілі і сьогодні залишається досить серйозним, актуальним політичним фактором в Грузії. Всі ці вироки тільки актуалізують це. У нього залишається чимала кількість прихильників, а ще більше тих, хто уважно стежить за тим, що буде далі. Саакашвілі – це політик проривних технологій, коли ніхто не вірить в його успіх, а успіх несподівано може прийти, так само як і поразка, коли здається, що його позиція залізобетонна.

Щодо вироку думки розділилися. Влада і прихильники влади змушені виправдовуватися. Прихильники Саакашвілі говорять, що це замовлення трьох олігархів – Путіна, Порошенка і Іванішвілі. Решта населення з подивом розводить руками. Чому за помилування засудили – некомпетентність прокуратури чи влада усвідомлено залишає для себе вікно, щоб потім відмовитися від цього вироку?

Влада забетонувала політичне поле Грузії. Опозиція слабка і розрізнена. Саакашвілі є мобілізаційним фактором для будь-якої опозиції. Влада отримує головний біль

Сьогодні влада доволі міцно забетонувала політичне поле Грузії. Опозиція слабка і розрізнена. І уявіть, що в цей момент вони отримують тут Саакашвілі. Він є мобілізаційним фактором для будь-якої опозиції. Влада отримує головний біль, щоб не назвати іншу хворобу, дуже серйозну.

Щодо зовнішнього моменту, то, звісно, це удар по міжнародній репутації держави. У Саакашвілі є доволі впливові друзі і прибічники як в Європейській народній партії, так і в середовищі республіканців і демократів. Як тільки тиснутимуть, це буде доволі серйозний резонанс і проблеми для грузинської влади.

Подібне очікує щодо екстрадиції Саакашвілі і на українську владу. І тут буде завдано удар по міжнародній репутації держави. Буде доволі болюча реакція. Для української влади, якщо видадуть Саакашвілі, буде жах з кінцем, а для грузинської влади – безкінечний жах.