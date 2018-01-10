Де найдорожчі продукти: в Києві, Сімферополі чи на Сході? (моніторинг за 2017 рік)

Радіо Свобода проводить моніторинг цін на деякі товари та послуги. Для експерименту ми дослідили вартість проїзду, 1 літру бензину та квитка в кінотеатр, а також ціни на 7 основних продуктів: хліб, молоко, яйця, цукор, соняшникову олію, картоплю та свинину. Як змінилися ціни за рік та де товари є найдорожчими: в Києві, в окупованому Сімферополі чи Сєвєродонецьку?

На непідконтрольних українській державі територіях для розрахунку тимчасово використовують російські рублі. Для порівняння ми перевели ціни у долари за місцевим курсом. Ціни фіксувалися станом на початок місяця, в якому проводився збір даних.

Найдорожче

Переможцем серед найдорожчих продуктів незмінно залишається Крим. Станом на січень 2018 року з того, що ми досліджували, більшість продуктів мають найвищу ціну стосовно долара в Сімферополі: кілограм свинини – 7 доларів (400 рублів), соняшникова олія – 1,5 долари (87 рублів), цукор – 0,62 долара (35,50 рублів), молоко – 0,84 долара (48 рублів), картопля – 0,41 долара (23,50 рублів), яйця – 1,19 долара (68 рублів) та громадський транспорт – 0,19 долара (13 рублів).

По Києву дві найдорожчі позиції з дослідження: бензин 95-ї марки – 31,45 гривні (1,11 долара) та квиток у кіно – 125 гривень (4,42 долара).

У Сєвєродонецьку найдорожчим є хліб – 12,30 гривні (0,44 долара).

Найдешевше

У Сєвєродонецьку найдешевше м’ясо ­– 130 гривень або 4,6 долара за кілограм свинини, а також проїзд в громадському транспорті – 2 гривні або 0,07 долара.

В окупованому Сімферополі з усіх досліджуваних міст найдешевший хліб 16,5 рублія (0,29 долара) та бензин 43,5 рублі (А-95) – 0,76 долара

Київ: м’ясо за рік здивувало в ціні

Зростання цін в Києві за рік помітне в абсолютних цифрах – у гривнях, а стосовно долара вартість товарів не сильно змінилась, бо сам курс гривні щодо долара злетів із 26,69 до 28,31 гривні.

Найбільше за рік в Києві зросло в ціні м’ясо – на 58 гривень за кілограм свинини (або майже на 2 долари). Ще одне суттєве зростання по цінах на квитки в кіно – на вечірні сеанси у вихідні тепер в кінотеатр столиці можна сходити на 45 гривень дорожче, ніж торік.

А ось цукор навіть подешевшав: рік тому кілограм можна було купити за 15,95 гривені, зараз – за 13,70 гривні.​

Сєвєродонецьк: ціни за рік наздоганяють столичні

​Це місто, в якому нині розміщено Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію, за динамікою досліджуваних цін мало чим відрізняється від Києва: в лідерах зростання м’ясо (на 44 гривні або 1,4 долара), в лідерах по зменшенню ціни – цукор (на 2,25 гривні або 0,12 долара).

Трохи стрімкіше, ніж в Києві, в Сєвєродонецьку зросли молоко (на 6,25 гривні), яйця (на 5,80 гривні) та соняшникова олія (на 4,55 гривні), але у доларовому еквіваленті це незначні цифри.​

Сімферополь: молоко втратило в ціні, на відміну від м’яса

Лідером зростання в Сімферополі також є м’ясо – на 73 рублі за рік (1,66 долара). До того ж м’ясо в Криму протягом року, за нашим дослідженням, завжди залишалось найдорожчим з усіх досліджуваних міст.

На інші продукти ціни в Сімферополі залишилися майже на тому ж рівні із незначним зниженням по цукру, соняшниковій олії, яйцям та хлібу.

Найбільше подешевшало молоко – на 34,5 рублі (0,51 долара). При цьому більшість товарних позицій у Криму є найдорожчими у порівнянні з іншими досліджуваними містами.

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