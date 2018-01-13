Земан і Драгош – у фіналі чеських президентських перегонів

Прага – Чинний президент Чехії Мілош Земан набрав найбільшу кількість голосів у першому турі чеських президентських виборів, але тепер відбудеться другий тур, у якому його суперник – Їржі Драгош – має шанси на перемогу. Після опрацювання результатів з усіх виборчих дільниць Земан має понад 38 з половиною відсотків голосів, а Драгош – понад 26 з половиною. Кілька кандидатів у президенти вже закликали своїх прибічників голосувати у другому турі, який відбудеться 26–27 січня, за Їржі Драгоша.

Активність виборців склала майже 62 відсотки, й Їржі Драгошу допомогло те, що у великих містах – зокрема в Празі та Брно –активність сягнула майже 70 відсотків. Тобто багато міського ліберального населення, незадоволеного п’ятирічним президентством Мілоша Земана, йшло на виборчі дільниці з думкою: «Аби лише не Земан!»

Очікується, що саме це і буде мотивувати значну частину виборців і в другому турі, і завданням штабу Земана, як сказав сам Драгош, буде переконати свій електорат йти голосувати за два тижні.

Соціологи прогнозували Земанові найвищий результат в першому турі, але давали йому понад 40 відсотків – навіть були оцінки на рівні 44 відсотків. Оглядачі вважали, що такий результат був би солідною платформою для перемоги, але Земан набрав менше ніж 39 відсотків і, як виглядає, досяг вже своєї виборчої стелі.

Річ у тім, що решта кандидатів є переважно ліберально налаштованими – як і Драгош, – зокрема кандидати, які посіли третє-четверте-п’яте місця: Павел Фішер, Міхал Горачек та Марек Гілшер.

Вже чотири-п’ять кандидатів, які не вийшли до другого туру, закликали своїх виборців віддати голоси за Драгоша.

«Це виглядає обнадійливо. Найважча гра, яка нині очікує Мілоша Земана та його радників, … (є переконати прихильників): Йдіть голосувати, йдіть голосувати, йдіть голосувати», – сказав Драгош, який порівняв свій вихід у другий тур зі спортивним виходом у фінал з відбірної групи.

Земан переміг у першому турі в усіх регіонах Чехії, крім столиці Праги, що є окремим регіоном, але набрав найбільше у вугільно-металургійних районах на сході країни.

Драгош переміг у Празі та районах поблизу столиці, а також в закордонному окрузі, і виграв навіть серед чеських виборців у Москві, якій дуже політично симпатизує Земан.

Земан уже заявив, що візьме участь у теледебатах із Драгошем перед другим туром – хоча перед першим туром сам на дебати не йшов, висилаючи свого речника.

Раніше соціологи, – а нині також і букмекери, – казали, що Драгош має шанси на перемогу в разі фіналу з Земаном.

Змагання двох Чехій

Земан у зовнішньополітичному плані є євроскептиком і пропонував навіть проводити референдум щодо членства Чехії в ЄС, він критикував членство країни в НАТО, виступав за зняття санкцій ЄС проти Росії, вважав анексію Криму «довершеним фактом» і пропонував Києву погодитись на фінансову компенсацію або відплату за півострів енергоносіями, заявляв, що на сході України відбувається не агресія Росії, а громадянська війна. Він активно вступає проти міграції і квот Брюсселя на мігрантів і в зовнішній політиці пріоритетними партнерами вважає Росію та Китай.

Земана підтримують чеські комуністи та крайні праві, а також новий прем’єр-популіст Андрей Бабіш – адже в разі поразки Земана шанси, що уряд меншості Бабіша втримається, не такі високі. Бабіш активно підтримував Земана на цих виборах.

Драгош, колишній президент Академії наук Чехії і професор хімії, має ліберальні погляди, бачить роль Чехії як активного члена ЄС і не бачить підстав для послаблення західних санкцій проти Росії.

Як зазначає міжнародна преса, в Чехії нині змагаються дві моделі, дві візії – посткомуністична, орієнтована радше на Схід, яку уособлює Земан, і ліберальна, проєвропейська візія, символом якої є Драгош.