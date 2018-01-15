Яке воно – життя під контролем угруповань «ЛНР» та «ДНР» на кордоні з Росією? Ще з літа 2014 року Україна не контролює шість міжнародних пунктів пропуску в Російську Федерацію. Але, попри бойові дії і окупацію, вони продовжують працювати. Як це влаштовано? Навіщо зараз жителі Донбасу їдуть в Росію? І якими новими правилами і обмеженнями керуються місцеві «прикордонники», з'ясовували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Місто Амвросіївка



Районний центр Амвросіївка – в 20 кілометрах від російського кордону. Звідси потрапити в Російську Федерацію – нескладно. Ходять автобуси і навіть електричка.

«Якщо ти не везеш контрабанду, які перешкоди? Йди собі заради Бога. Для мене – ніяких, я одягла триколор, у мене ще шапочка є», – хвалиться шарфом у кольорах російського прапора місцева жителька.

У Росії дешевше купувати електротехніку, з продуктів – рибу. У місцевих магазинах донецьких і російських товарів приблизно порівну.

«Ось я буває їжджу туди в Таганрог, в Ростов буває їжджу. Ну зазвичай тому що там хоч щось дешевше є», – розповідає житель Амвросіївки.

«Російське звичайно дорожче, «днрівське» дешевше», – зазначає продавчиня місцевого продуктового магазину.

Селище Маринівка

Бойовики і підрозділи регулярної армії Російської Федерації захопили пункти пропуску на кордоні влітку 2014 року. Один з них – Маринівка.

«Відновлювати Маринівку дуже дорого, тому очевидно, що ми з Росією будемо однією країною», – заявляв тоді один із лідерів угруповання «ДНР» і «народний губернатор Донеччини» Павло Губарєв.

У найближчому до КПП селищі Маринівка і зараз видно наслідки військових дій.

«Росія ось поруч у нас», – вказує місцева жителька.

Після початку війни жителів тут стало вдвічі менше. До Росії хоч і рукою подати, але місцевим від цього не легше. Кордон вони перетинають на загальних умовах.

– Люди в селі де працюють?

– Ніде, це точно! – відповідає жителька Маринівки.

– В Росію часто їздите?

– Туди і неможливо проїхати, тому що там черги великі.

«Ті, хто молодші, поїхали в Росію, люди мого віку там роботи не знайдуть. Я, наприклад, була вчителькою, змінила професію на продавця», – розповідає продавчиня місцевого магазину.

Селище Виселки

Загалом під контролем угруповання «ДНР» працюють три пункти пропуску, які раніше вважалися міжнародними – Новоазовськ, Успенка, Маринівка. А також два місцевих – в селищах Улянівське і Виселки. З Виселок до кордону – всього півкілометра.

«Вася, Маша, я, тітка Маруся – це чотири, ну чоловік двадцять і навіть й двадцяти не буде», – перераховує тих жителів, які лишилися у селищі, місцева жінка.

Тут для жителів Донецької області процедура перетину кордону спрощена. Місцеві роблять це пішки по кілька разів на тиждень. У самих Виселках немає навіть магазину. Хліб привозять в понеділок, середу і п'ятницю.

Не привезли хліб. Куди йти? Тільки в Росію. Важкувато, звісно

«Не привезли хліб. Куди йти? Тільки в Росію. Важкувато, звісно. Паспорти, як ганчірки, ходимо часто – пошарпані всі», – нарікає житель Виселок.

Жителі розповідають, раніше хоч якось могли заробляти – возили продукти на продаж в Росію.

Зараз, звичайно, тиснуть більше, заборони на все. Звідси в Росію взагалі нічого не можна вивезти

«Зараз, звичайно, тиснуть більше, заборони на все. Звідси в Росію взагалі нічого не можна вивезти. Не пам'ятаю, скільки там – півкілограма овочів, ну що таке півкілограма?», – додає чоловік.

«Жінка одна їхала до мами на Росію. І везла кілограма два або три картоплі, і її повернули – не наші, а Росія», – розповідає сусідка.

Село Давидо-Микольське

А от жителям Давидо-Микольського Луганської області пощастило ще менше. Розташоване селище на самому кордоні, але пункту пропуску поблизу немає, Україну і Росію розділяє річка Сіверський Донець.

«Молоді майже немає, а люди похилого віку вимирають та й усе», – розповідає чоловік літнього віку.

Терапевт і дитяча медсестра в село приїжджають раз на два тижні. Люди виживають за рахунок городів, пенсіонерів виручає пенсія, а тих, хто молодший – оголошеннями зазивають до лав бойовиків.

«Звичайно, ми більш спокійніше себе почуваємо, як кажуть, ніби «старший брат» нам Росія», – каже чоловік.



Під контролем угруповання «ЛНР» три міжнародні пункти пропуску – Довжанський, Червонопартизанськ, Ізварине. Всі вони працюють і зараз.

При цьому показувати потрібно паспорт громадянина України. Хоча за українським законодавством, перетин кордону на непідконтрольних КПП загрожує штрафом понад три тисячі гривень. Або адміністративний арешт до 15 діб.

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