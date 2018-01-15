Порошенко «писав до ФСБ» чи ФСБ «копає під Порошенка»?

Інтернет-видання «Українська правда», яке поширило так звані «заяви Порошенка до ФСБ Росії» від 2007 року, анонсує власне розслідування, щоб підтвердити або спростувати, чи писав Петро Порошенко заяви до російських спецслужб 11 років тому. Українські експерти й представники Адміністрації президента говорять про фейк, який синхронно поширюють опоненти чинної влади, медіа екс-регіоналів та російські спецслужби. Між тим, грузинський телеканал «Руставі-2», який першим оприлюднив документи, а також деякі експерти, близькі до лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі, наполягають на їхній достовірності. Чому ці заяви з’явилися саме зараз, якою була мета їхньої появи та яких інформаційних вкидань очікувати далі?

«Українська правда» отримує численні образливі листи й коментарі як від прихильників, так і від опонентів Петра Порошенка через публікацію його так званих «заяв до ФСБ», повідомила в коментарі Радіо Свобода головний редактор видання Севгіль Мусаєва-Боровик. За її словами, нині не можна говорити ані про достовірність, ані про фейковість цих документів, відтак вона анонсувала журналістське розслідування.

Ми розпочинаємо власне розслідування

«Зараз ми не маємо підстав стверджувати, що цей документ є фейковим або що він є оригінальним. Ми розпочинаємо власне розслідування щодо цього і чекатимемо його результатів. І коли зберемо всі факти, ми обов’язково їх опублікуємо», – відповіла Севгіль Мусаєва-Боровик Радіо Свобода.

У ніч на неділю «Українська правда» поширила інформацію грузинського телеканалу «Руставі-2» з фотокопіями так званих «заяв Порошенка», а потім вибачилася через відсутність доказів їхньої недостовірності.

В одній з оприлюднених так званих рукописних «заяв Петра Порошенка», написаній нібито в 2007 році, коли Порошенка не допустили на територію Росії, йдеться про те, що їхній автор «у період перебування на території Російської Федерації» зобов’язується «неухильно дотримуватися російського законодавства, не брати участі в діяльності, спрямованій проти інтересів Росії».

В іншому тексті, що має вигляд заяви Порошенка до директора ФСБ Росії (якій у цій країні підпорядкована прикордонна служба), автор заявляє, що не має жодного стосунку «до антиросійської кампанії президента Ющенка».

Проти української влади Кремль застосовує тактику «дрібних порізів» – політтехнолог

Це – так звана «тактика червоного океану», яку наразі застосовують проти української влади з боку Росії. Осад залишається, навіть коли спростовують ці фейки

Так звані «заяви до ФСБ» – фальшивка, яка є елементом масованих атак проросійських сил на чинну українську владу, стверджує політтехнолог і колишній народний депутат Віктор Уколов: «Це так звана «тактика червоного океану», яку наразі застосовують проти української влади з боку Росії. Вони ніби роблять такі собі «дрібні порізи». Але осад залишається, навіть коли спростовують ці фейки. І через деякий час ви починаєте відчувати негативне ставлення до своєї влади, до свого президента, а не до президента Путіна, наприклад».

Віктор Уколов переконує, що так звані «заяви Порошенка» готували недосвідчені піар-технологи. Оскільки, наголошує він, почерк на фотокопіях не схожий на оригінальний почерк Порошенка, а також автори повідомлення не перевірили, чи був одружений старший син Петра Порошенка у 2007 році. У одній з так званих «заяв Порошенка» йдеться, що у 2007 році він хотів би відвідати у Росії родичів дружини свого старшого сина.

Документи, покликані скомпрометувати Порошенка, скоординовано поширюють різні, на перший погляд непов’язані між собою політичні й громадські діячі, ділиться своїми спостереженнями політолог Євген Магда.

Їх поширюють люди начебто настільки різні між собою, але вони діють настільки скоординовано, що це наштовхує на певні думки

«Їх поширюють люди начебто настільки різні між собою, але вони діють настільки скоординовано, що це наштовхує на певні думки про те, чому так відбувається. У цьому контексті для деяких депутатів, які досі входять до фракції БПП, їхня викривальна риторика викликає логічне запитання: як вони почуваються у фракції, названій ім’ям людини, про співпрацю якої з ФСБ вони поширюють інформацію?» – вказує Магда.

Лещенко: агентами Кремля є не ті, хто критикує владу, а ті, хто плодить корупцію

Один із тих, на кого натякає Магда, депутат від БПП та один із критиків чинної влади Сергій Лещенко, каже, що не знає, чи є так звані «заяви Порошенка до ФСБ» інформаційним вкиданням, чи реальним документом. Утім, він не сумнівається, що Петро Порошенко різними способами намагався скасувати заборону на його в’їзд до Росії у 2007 році, коли його бізнес там активно розвивався.

Коли Порошенко у 2007 році отримав відмову у допуску на територію Росії, намагався вирішити це питання

«Коли Порошенко в 2007 році отримав відмову в допуску на територію Росії, він намагався вирішити це питання набагато швидше і за будь-яку ціну. Наприклад, я точно знаю, що він вдавався до послуг православної церкви Московського патріархату, щоб скасувати заборону на в’їзд до Росії», – пригадує Лещенко, який на той час працював журналістом-розслідувачем.

Лещенко заявив Радіо Свобода, що чинна влада вже традиційно звинувачує усіх своїх критиків у роботі на Кремль.

«Це їхня традиційна техніка: за будь-які критичні заяви одразу називати «агентами Кремля». Хоча насправді агентами Кремля є ті, хто плодить корупцію, адже саме через їхні діяння ослаблюється економіка, і Україна стає легкою здобиччю російського агресора», – наголошує Лещенко.

Напередодні керівник інформаційної служби грузинської телекомпанії «Руставі-2» Нодар Меладзе запевнив Радіо Свобода, що не має сумнівів у справжності документів. Меладзе сказав, що фото «заяви Порошенка до ФСБ» про відмову «мати щось спільне з антиросійською діяльністю» грузинській телекомпанії надало «конфіденційне джерело». «Ми не зобов’язані називати джерело, яке надало нам цю інформацію і документацію», – наголосив Меладзе. Він уточнив, що в розпорядженні «Руставі-2» є не оригінал «заяви» Порошенка, а фотокопія.

Грузинський телеканал «Руставі-2» відомий своєю прихильністю до екс-президента Грузії, а нині лідера «Руху нових сил» в Україні Міхеїла Саакашвілі. Проте сам Саакашвілі у соцмережах висловив сумнів у тому, що Порошенко в 2007 році дійсно мав необережність писати заяви до російських спецслужб.

Тим часом професор Державного університету Ілії у Грузії Олег Панфілов, лояльний до Саакашвілі, виступив на захист телеканалу «Руставі-2» і висміяв українських журналістів, які вибачилися за поширення інформації цього телеканалу про «заяви Порошенка до ФСБ».

Прес-служба президента України Петра Порошенка одразу ж спростувала поширені в ніч на 14 січня через медіа Грузії так звані «заяви Порошенка до Федеральної служби безпеки Росії» від 2007 року, вказуючи на невідповідності, які є в цих текстах.

«Оприлюднені так звані «документи» від імені Петра Порошенка є низькопробною підробкою і фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії «Руставі-2» спецслужбою Росії, – мовиться в повідомленні прес-служби. – Найкрасномовніше про провал ФСБ свідчить факт, який легко перевірити. Олексій Порошенко одружився в Києві у вересні 2013 року, тому в старшого сина Петра Порошенка в 2007 році не було дружини».

Того ж дня, коли з’явилися повідомлення про так звані «заяви Порошенка» та спростування від Банкової, син глави держави Олексій Порошенко написав у соцмережах спогад про те, як познайомився зі своєю майбутньою дружиною в 2011 році.