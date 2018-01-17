Нападнику на журналістку «Еха Москви» діагностували шизофренію – адвокат

Психіатрична експертиза встановила, що Борис Гриц, якого обвинувачують у нападі на журналістку «Еха Москви» Тетяну Фельгенгауер, хворий на шизофренію, заявив Сергій Бадамшин, адвокат «Открытой России», який представляє інтереси потерпілої, у коментарі агентству ТАСС.

«У результаті експертизи комісією встановлено, що Гриц страждає параноїдною шизофренією з безперервним типом перебігу… У цей час Гриц не може правильно сприймати обставини справи, давати показання і потребує направлення на примусове лікування до медичного закладу», – цитує ТАСС результати експертизи.

Бадамшин повідомив, що він і його клієнтка ознайомилися з висновками експертів. За його словами, підстав сумніватися в результатах немає.

Фельгенгауер в Twitter заявила, що для неї важливо, щоб нападник був ізольованим і не ніс загрозу.

«Оскільки вже почали дзвонити за коментарями, коротко скажу і тут: для мене важливо, щоб людина, яка намагалася мене вбити, була ізольованою і більше не несла загрозу. А де саме, у тюрмі або на примусовому лікуванні, вирішить суд», – написала журналістка.

Напад на Тетяну Фельгенгауер стався 23 жовтня 2017 року, коли зловмисник з ножем вдерся до будівлі редакції і завдав журналістці удар у шию. 6 листопада вона повернулася в ефір і як гість взяла участь у ранковому шоу.

48-річний громадянин Ізраїлю та Росії Борис Гриц був затриманий після нападу. Чоловікові висунуті обвинувачення в замаху на вбивство. Він перебуває під арештом.