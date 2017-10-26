«Ехо Москви»: журналістку Фельгенгауер перевели з реанімації у звичайну палату

Журналістку російської радіостанції «Ехо Москви» Тетяну Фельгенгауер перевели з реанімації у звичайну палату після нападу з ножем, повідомила радіостанція на своєму сайті.

За повідомленням, 26 жовтня протягом кількох хвилин із нею розмовляв слідчий. Також із нею поспілкувався адвокат Сергій Бадамшин. За його словами, Фельгенгауер визнали потерпілою.

Інші співробітники «Еха Москви» дають свідчення в Слідчому комітеті Росії. Головний редактор Олексій Венедиктов зазначив, що радіостанція сприяє слідству.

23 жовтня на Фельгенгауер напали офісі «Еха Москви» у центрі столиці Росії. За даними слідства, підозрюваний Борис Гриц увійшов до приміщення редакції, бризнувши в обличчя охоронцеві з газового балончика, після чого пройшов у гостьову кімнату й поранив Фельгенгауер ножем у горло.

Чоловіка затримали й передали поліції. У ході допиту Гриц не зміг зрозуміло пояснити причину свого вчинку. За його словами, журналістка «мучила» його, використовуючи «телепатичний зв’язок». Проти Грица порушили кримінальну справу за статтею «замах на вбивство».

24 жовтня Пресненський районний суд Москви заарештував Грица.