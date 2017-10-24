Росія: суд арештував підозрюваного у нападі на журналістку «Еха Москви»

Суд у столиці Росії Москві заарештував Бориса Грица, підозрюваного у нападі з ножем на журналістку радіостанції «Ехо Москви» Тетяну Фельгенгауер. Як повідомляє із залу Пресненського суду кореспондент Радіо Свобода, за клопотанням слідства, Грица помістили під варту до 23 грудня.

Раніше слідчий повідомила, що підозрюваний частково визнав провину, однак заявив, що не мав наміру скоювати вбивство.

23 жовтня чоловік увірвався в приміщення редакції «Еха Москви», бризнувши в обличчя охоронцю подразливим газом, і поранив журналістку ножем у горло. Його затримала поліція.

У ході допиту Гриц не зміг зрозуміло пояснити причину свого вчинку. За його словами, журналістка «мучила» його, «використовуючи телепатичний зв’язок». Проти Грица порушили кримінальну справу за статтею «замах на вбивство». Найближчим часом йому призначать психіатричну експертизу для перевірки на осудність.

Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов вважає, що однією з причин нападу на Тетяну Фельгенгауер стала «атмосфера нацьковування» щодо працівників ЗМІ. За словами Венедиктова, слідство має допитати людей, які дозволяли погрози на адресу журналістів.

У Кремлі не стали пов’язувати напад на Фельгенгауер з «атмосферою нацьковування». Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив співчуття пораненій журналістці і всьому колективу радіостанції, назвавши напад «вчинком божевільного».

Тетяна Фельгенгауер була прооперована. За даними лікарів, вона перебуває в свідомості, у стані середньої тяжкості.