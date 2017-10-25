Росія: співробітників «Еха Москви» викликають на допити у справі про напад на Фельгенгауер

Співробітників радіостанції «Ехо Москви» 25 жовтня почали викликати на допити до Слідчого комітету Росії у справі напад на журналістку Тетяну Фельгенгауер.

Як повідомляє проект Радіо Свобода «Настоящее время» з посиланням на свої джерела на радіостанції, опитують всіх співробітників, які були на роботі під час нападу. Допити можуть тривати тиждень.

24 жовтня Пресненський районний суд Москви заарештував Бориса Грица, підозрюваного у нападі.

За даними слідства, 23 жовтня він увійшов до приміщення редакції «Ехо Москви», бризнувши в обличчя охоронцеві з газового балончика, після чого пройшов у гостьову кімнату і поранив Фельгенгауер ножем у горло.

Його затримали і передали поліції. У ході допиту Гриц не зміг зрозуміло пояснити причину свого вчинку. За його словами, журналістка «мучила» його, використовуючи «телепатичний зв’язок». Проти Грица порушили кримінальну справу за статтею «замах на вбивство», найближчим часом йому призначать психіатричну експертизу для перевірки на осудність.

У Кремлі заявили, що не пов’язують напад на Фельгенгауер з «атмосферою нацьковування» на журналістів ліберальних російських ЗМІ. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив співчуття пораненій журналістці і всьому колективу радіостанції, назвавши напад «вчинком божевільного».

Тетяна Фельгенгауер була прооперована, її стан оцінюється як середньої тяжкості.