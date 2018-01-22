Американські вчені розробляють універсальну вакцину проти грипу

Активність грипу в Україні у січні на 22% менша, ніж у цей період минулого року. У жодній із областей епідемічний поріг не перевищений, повідомляє МОЗ України. Медики втішені новиною, але застерігають: пік небезпечного сезону припадає на кінець січня – початок лютого.

Від пандемії іспанського грипу у 1918-му померли 50-100 мільйонів людей – це приблизно 2 відсотки населення планети у той час. Хоч це і трапилося 100 років тому, загроза нового спалаху такої ж сили виникає щороку.

Щеплення залишається найкращим способом профілактики грипу, наголошують медики. Оскільки щороку різні штами грипу вирують планетою, тож і вакцину щоразу треба виробляти іншу. Але сьогодні група вчених близька до створення універсальної вакцини, яка діятиме проти усіх штамів грипу.

Американські дослідники Медичної школи Айкена розробляють універсальну вакцину, що б була ефективною проти будь-якого штаму грипу. У Національному інституті алергійних та інфекційних захворювань також працюють над пошуком рятівного препарату і кажуть: універсальна вакцина від грипу вже майже готова.

«Вакцина, яка захистить вас від практично усіх, принаймні від більшості, типів вірусу грипу. Тож коли наступного сезону штам зміниться, у вас бодай буде частковий імунітет до вірусу», – каже директор Національного інституту алергійних та інфекційних захворювань Антоні Фаучі.

На практиці це виглядає так. Оболонка вірусу вкрита білковими відростками, у вигляді деревця. Крона – постійно мутує, утворюючи новий штам. Сьогоднішні вакцини спрямовані саме проти цієї мінливої протеїнової крони. Але стовбур здебільшого залишається незмінним. Універсальна вакцина буде вражати саме стовбур. Тож щороку розробляти нову вакцину більше не буде потрібно.

«Якщо все спрацює, як задумано, як це вже працює на тваринах, ми повинні отримати універсальну вакцину від грипу вже найближчими роками. Не через десятки чи сотні років», – обіцяє дослідник Медичної школи Айкена Пітер Паліз.

Універсальна вакцина дозволить щороку економити величезні ресурси, які зараз витрачаються на вироблення щоразу нової вакцини від грипу. Принаймні одна універсальна вакцина вже зараз проходить клінічне випробування. А компанія-розробник отримала 27 мільйонів доларів додаткового фінансування, щоби пришвидшити процес розробки.