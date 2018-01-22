Експерт: «Загибель українців у Кабулі – жахлива випадковість»

Теракт у столиці Афганістану забрав життя 30 людей, у тому числі 14 іноземців. За інформацією Міністерства закордонних справ України, серед загиблих семеро українських громадян. У той же час заступник речника Міністерства внутрішніх справ Афганістану Нусрат Рагімі в інтерв’ю афганській службі Радіо Свобода «Радіо Вільний Афганістан» повідомив, що серед загиблих під час нападу в Кабулі є все ж дев’ять громадян України. Як діятиме українське МЗС та чому постраждало так багато українців?

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Афганська служба Радіо Свобода «Радіо Вільний Афганістан» повідомила, що угруповання «Талібан» узяло на себе відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану.

Напад «Талібану» стався увечері 20 січня. Речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш заявив, що сили безпеки врятували понад 150 людей, включно з 41 іноземцем.

Посол України в Таджикистані й Афганістані Віктор Нікітюк підтвердив загибель семи українців і зазначив, що в Афганістані перебувало багато українських авіатехніків. Усі загиблі працювали в афганській авіакомпанії Kam Air.

У той же час заступник речника Міністерства внутрішніх справ Афганістану Нусрат Рагімі розповів, що серед загиблих під час нападу в Кабулі є все ж дев’ять громадян України.

Із такою цифрою не погоджується міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Під час пре-конференції, присвяченої підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році, він наголосив, що міністерство офіційно підтверджує інформацію про сімох загиблих українців.

Проте, за словами міністра, це число може збільшитися.

Частина українців повернулася до готелю

Павло Клімкін зазначив, що МЗС працює над тим. щоб допомогти рідним і близьким у тому, аби тіла загиблих якнайшвидше були доставлені до України.

«Але ми маємо дотримуватися афганських законів, тому цей процес може затриматися», – зазначив міністр.

Про нинішні умови безпеки українців в Афганістані Клімкін повідомив, що їм нині нічого не загрожує.

«Одразу після теракту ми намагалися перемістити всіх українців на військову базу. Зараз частина з них повернулися до готелю, оскільки афганська влада запевнила нас, що ситуація з безпекою повністю нормалізована».

Міністр також наголосив, що всі українці, які на той час перебували в готелі, мають контракти і це їхній особистий вибір – залишатися в країні чи повернутися додому. Міністерство, зі свого боку, гарантує їм таку можливість:

«Ми перебуваємо в цілодобовому контакті із афганською владою та консулами. Ситуація складна і я хочу вибачитися перед всіма: ми не можемо без 100-відсоткового підтвердження інформації робити будь-які оголошення», – заявив міністр.

Більшість загиблих українців перебували в Афганістані у відрядженнях. Вони працювали пілотами, стюардесами або техніками у приватних авіакомпаніях.

Веніамін Тимошенко, керівник Об’єднання незалежних профспілок авіапрацівників, повідомив про загибель двох співробітниць українських авіакомпаній, та звинувачує в інциденті вітчизняних авіаторів.

Один із українських громадян, який перебував під час теракту в готелі, повідомив Радіо Свобода про те, що загинули кілька його друзів, а сам він уже в дорозі до України.

«Цей теракт жахливий своєю непередбачуваністю і вибірковістю»

Ігор Семиволос, очільник Центру близькосхідних досліджень, зазначає, що у готелі найчастіше зупиняються представники авіакомпаній, тому, можливо, він став ціллю терористів.

«Авіаперельоти для Афганістану – дуже важливий елемент життєдіяльності, оскільки дорогами пересуватися важко, враховуючи обстріли та мінування. Авіація – це важливий сектор зв’язку країни зі світом. Цілком можливо, що це і стало причиною нападу на цей готель», – каже Семиволос.

Те, що під час теракту загинуло стільки українців, експерт називає випадковістю.

Ніхто не запитував, звідки вони і хто вони. Терористи йшли в афганській формі і розстрілювали всіх підряд

«Ніхто не запитував, звідки вони і хто вони. Терористи йшли в афганській формі і розстрілювали всіх підряд. Цей теракт жахливий своєю непередбачуваністю і вибірковістю, як і будь-які теракти. Ісламісти у цьому якраз майстри», – зауважив Ігор Семиволос.

Теракт у Кабулі, вважає експерт, це, перш за все, залякування, і означає, що кожен може опинитися на місці жертв.

Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів надати всю необхідну допомогу сім'ям українських громадян, які загинули в Афганістані. Про це мовиться на його сторінці у Facebook