Бетонний постамент виявився міцнішим за бронзового Леніна?

Ламати не завжди легше, ніж будувати! В Чернігові ніяк не можуть позбутися залишків радянської доби. В центрі міста стоїть обідраний та побитий з усіх боків постамент, на якому колись був розташований пам'ятник Леніну. Бетонний моноліт, як ту ріпку в казці, ніяк не можуть витягнути з землі.

У центрі Чернігова вже майже чотири роки стоїть похмура бетонна тумба – це все, що залишилось від пам’ятника «вождю пролетаріату». Самого Леніна скинули з постаменту ще у лютому 2014-го. З ним теж було непросто – вождя не могли повалити понад три години, настільки міцно він був закріплений.

Пам’ятник Леніну ставили в далекому 1967-му. Тоді не пожаліли матеріалу ні на скульптуру вождя, ні на постамент.

«Висота, згідно з документацією цього постаменту – 6 метрів, і, власне, бронзовий пам’ятник Леніна – 5,1 метра. Тобто вага дуже велика. І це правильно було зроблено, що такий міцний і потужний постамент. Тому що це, по-перше, безпека. Щоб воно, не дай Бог, не звалилося. А по-друге, щоб вітер, інші катаклізми його не збили», – розповідає представник Українського інституту національної пам’яті у Чернігівській області Сергій Бутко.

«Він не повинен більше стояти! Потрібно приводити до ладу місце»

Наприкінці 2017 року місцева влада нарешті вирішила прибрати бетонну конструкцію в центрі міста. Роботи з демонтажу почали ще 5 грудня. Зняли гранітне облицювання. І на тому, власне, все і зупинилось. Бетонний постамент виявився «не по зубах» чернігівським комунальникам.

«Взяли гідромолот. Але коли почали довбати цей постамент – почала ламатися техніка», – пояснює начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Ярослав Куц.

Досвідчений будівельник Микола Сидоренко про бетонний постамент з-під Леніна розповідає – наче книгу читає. Каже, що конструкція така, що через 50 років вона стала тільки міцнішою. Розібрати її буде не просто.

«Тут у нас, бачите – синій бетон, а тут світліший. Значить, робився фундамент до цього місця – один бетон. А потім вже тут арматура йде – ось видно арматуру. Зварювалось і далі робилась опалубка, і вище бетонувалось», – говорить будівельник Микола Сидоренко.

Він має кілька пропозицій з демонтажу конструкції. Але спочатку, каже, потрібно дізнатись, скільки метрів постаменту перебуває в землі.

«Де слабший бетон – можна пригнати сюди компресор, відбійний молоток – і розбивати. А де арматура – тоді газорізаком зрізати. Кругом оббити. Потім потрібно техніку – і тросом, «на ізлом» його, щоб повалити. Тільки з усіх сторін потрібно оббити та перерізати арматуру», – пояснює майстер.

Та Чернігівські комунальники вирішили власну техніку більше не ламати, а запросити фахівців із спеціальним обладнанням.

Вирішили найняти фахових людей, які алмазним тросом все це поріжуть на кубики

«Вирішили найняти фахових людей, які алмазним тросом все це поріжуть на кубики. Ми їх завантажимо і вивеземо. Після цього ми будемо обкопувати цей фундамент, дивитись – наскільки там в глибину. І вже тоді вертикально гідромолот повинен спрацювати. Але якщо не вийде гідромолотом вертикально, тоді вже знову ж таки – різати», – зазначає Ярослав Куц.

Робота алмазним тросом може обійтись місту у півмільйона гривень. До того ж потрібен час на проведення необхідних тендерів через «Прозоро». А містянам вже набридла ця сіра бетонна маса в центрі Чернігова!

«Ні, мені не подобається. Щось же треба робити!» – обурюється мешканка Чернігова Тетяна.

«Він не повинен більше стояти! Оскільки вже облупили навколо – потрібно приводити до ладу місце», – говорить чернігівець Микола Гавришенко

Точних строків, коли нарешті приберуть постамент, комунальники не називають. Пояснюють – все залежатиме від швидкості проведення тендерних процедур.