Радіо Свобода Daily: «Кремлівський список» зіпсував «душевний комфорт» оточенню Путіна

Несанкційний «Кремлівський звіт»

Міністерство фінансів США видало очікуваний документ із потенційними об’єктами можливих майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіном. Цей список раніше назвали у пресі «Кремлівським звітом». Він, зокрема, включає 114 високопосадовців Росії та 96 «олігархів» у відкритій частині звіту і ще не відому кількість у засекреченій. Міністр фінансів США Стівен Мнучин пообіцяв, що нові санкції проти Росії за результатами публікації так званої «Кремлівської доповіді» обов’язково будуть, але дещо пізніше​.

«Це, безумовно, недружній акт. Він ускладнює російсько-американські відносини, які і без того перебувають у скрутному становищі, і завдає шкоди міжнародним відносинам в цілому», – відреагував на список російський президент Володимир Путін.

Натомість український президент Петро Порошенко «Кремлівський звіт» назвав черговою демонстрацією лідерства США у протидії російській агресії. А міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що «Росія отримає системну відповідь».

«Найнеприємніше в цій історії – натяк. Натяк полягає в тому, що всі перераховані, всі під бінокуляром. Відчуття, що ти якось в ізольованому світі, втрачене, душевний комфорт втрачений», –​ прокоментував російський політолог Дмитро Орєшкін.

«Середньостатистичний» відпочинок Луценка на Сейшелах

Після розслідування про відпочинок президента Петра Порошенка, журналісти програми «Схеми» вирішили придивитись до того, як відпочивають інші високопосадовці і з’ясували, що родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з виглядом на океан комплексу Four Seasons Resort, найдорожчого готелю Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має). Увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся щонайменше у 52 тисячі євро. Сам Луценко в коментарі Радіо Свобода в Брюсселі назвав відпочинок «не надмірним» і таким, «що собі дозволяє середній клас».

Суд над Шабуніним

Судовий процес над головою «Центру протидії корупції» Віталієм Шабуніним розпочався після більш ніж півроку розслідування. Наразі йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Антикорупціонеру інкримінують «напад на журналіста» – саме так називає себе Всеволод Філімоненко, якого Шабунін вдарив. Версії учасників того червневого конфлікту розбігаються. А от медіаексперти та міжнародна преса б’ють на сполох: ця справа може стати новим політичним кейсом в Україні, адже до матеріалів справи багато запитань. Версії сторін зібрані у матеріалі.

«Топаза» за ґрати

Тим часом Київський райсуд Харкова засудив антимайданівця Гната Кромського, відомого за позивним «Топаз», до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Колегія суддів визнала винним чоловіка за трьома статтями: зазіхання на територіальну цілісність України, участь у масових заворушеннях і незаконне заволодіння автомобілем.

Технічний «Оскар» для українців

А тепер пропонуємо порадіти за успіхи трьох українських IT-проектів. Вони отримали премію Golden Kitty Awards, яку називають «Оскаром» технічної індустрії.

Так, сервіс Setapp переміг в номінації «Найкращий споживацький продукт». Він є альтернативою магазину Mac App Store для комп’ютерів Apple. PatentBot переміг у номінації «Бот року». Він допомагає реєструвати торгові марки для бізнесу за нижчою ціною. Petcube Bites здобув нагороду в номінації «Найдивніший продукт року» (WTF Product of the Year). Компанія Petcube розробляє інтерактивні камери для домашніх тварин. У цій номінації українці обійшли проект The Boring Company американського підприємця Ілона Маска.

Ставте собі високі цілі!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.