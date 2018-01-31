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31 Січень 2018, Київ 13:00
Політика

Радіо Свобода Daily: «Кремлівський список» зіпсував «душевний комфорт» оточенню Путіна

Ілюстративне фото

Несанкційний «Кремлівський звіт»

Міністерство фінансів США видало очікуваний документ із потенційними об’єктами можливих майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіном. Цей список раніше назвали у пресі «Кремлівським звітом». Він, зокрема, включає 114 високопосадовців Росії та 96 «олігархів» у відкритій частині звіту і ще не відому кількість у засекреченій. Міністр фінансів США Стівен Мнучин пообіцяв, що нові санкції проти Росії за результатами публікації так званої «Кремлівської доповіді» обов’язково будуть, але дещо пізніше​.

«Це, безумовно, недружній акт. Він ускладнює російсько-американські відносини, які і без того перебувають у скрутному становищі, і завдає шкоди міжнародним відносинам в цілому», – відреагував на список російський президент Володимир Путін.

Собака гавкає, а караван іде – Путін про публікацію «кремлівського списку» (відео)
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Натомість український президент Петро Порошенко «Кремлівський звіт» назвав черговою демонстрацією лідерства США у протидії російській агресії. А міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що «Росія отримає системну відповідь».

«Росія отримає системну відповідь»: міністр Клімкін про «Кремлівську доповідь» (відео)
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«Найнеприємніше в цій історії – натяк. Натяк полягає в тому, що всі перераховані, всі під бінокуляром. Відчуття, що ти якось в ізольованому світі, втрачене, душевний комфорт втрачений», –​ прокоментував російський політолог Дмитро Орєшкін.

«Середньостатистичний» відпочинок Луценка на Сейшелах

Після розслідування про відпочинок президента Петра Порошенка, журналісти програми «Схеми» вирішили придивитись до того, як відпочивають інші високопосадовці і з’ясували, що родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з виглядом на океан комплексу Four Seasons Resort, найдорожчого готелю Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має). Увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся щонайменше у 52 тисячі євро. Сам Луценко в коментарі Радіо Свобода в Брюсселі назвав відпочинок «не надмірним» і таким, «що собі дозволяє середній клас».

Суд над Шабуніним

Судовий процес над головою «Центру протидії корупції» Віталієм Шабуніним розпочався після більш ніж півроку розслідування. Наразі йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Антикорупціонеру інкримінують «напад на журналіста» – саме так називає себе Всеволод Філімоненко, якого Шабунін вдарив. Версії учасників того червневого конфлікту розбігаються. А от медіаексперти та міжнародна преса б’ють на сполох: ця справа може стати новим політичним кейсом в Україні, адже до матеріалів справи багато запитань. Версії сторін зібрані у матеріалі.

Під судом у справі Шабуніна пройшло два пікети (відео)
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«Топаза» за ґрати

Тим часом Київський райсуд Харкова засудив антимайданівця Гната Кромського, відомого за позивним «Топаз», до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Колегія суддів визнала винним чоловіка за трьома статтями: зазіхання на територіальну цілісність України, участь у масових заворушеннях і незаконне заволодіння автомобілем.

Суд засудив антимайданівця «Топаза» до 8 років ув'язнення (відео)
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Технічний «Оскар» для українців

А тепер пропонуємо порадіти за успіхи трьох українських IT-проектів. Вони отримали премію Golden Kitty Awards, яку називають «Оскаром» технічної індустрії.

  1. Так, сервіс Setapp переміг в номінації «Найкращий споживацький продукт». Він є альтернативою магазину Mac App Store для комп’ютерів Apple.
  2. PatentBot переміг у номінації «Бот року». Він допомагає реєструвати торгові марки для бізнесу за нижчою ціною.
  3. Petcube Bites здобув нагороду в номінації «Найдивніший продукт року» (WTF Product of the Year). Компанія Petcube розробляє інтерактивні камери для домашніх тварин. У цій номінації українці обійшли проект The Boring Company американського підприємця Ілона Маска.

Ставте собі високі цілі!

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