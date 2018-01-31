Конгресмени США реготатимуть – Радзиховський про можливу відповідь Росії на «Кремлівську доповідь»

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ»; Леонід Радзиховський, російський політичний експерт («Скайпом»).

«Собака гавкає, а караван іде, однак лізти на рожен, зводячи відносини зі США до нуля, не будемо» – такою є реакція Кремля на «Кремлівську доповідь» США. Озвучений у Вашингтоні список критикують не лише російський президент Володимир Путін і його «друзі», а й політики, опозиційні до Кремля.

Натомість міністр фінансів США Стівен Мнучін зазначив: після докладного розгляду «Кремлівської доповіді» плануються нові санкції щодо росіян.

У відкритій частині «кремлівського списку» є «російська сотня» бізнесменів зі списку Forbes, що нажили мільярд доларів і більше. Є також співробітники адміністрації президента Росії, члени уряду, високопосадовці-політики.

Олександр Лащенко: Пане Хара, на Ваш погляд, ця «Кремлівська доповідь» бодай якось вплине на Кремль, на Путіна і, головне, його «друзів», якщо їх так називати?

Олександр Хара: Те, що опубліковано, є лише невеличкою і відкритою частиною. Я думаю, що в Росії всі зраділи, що немає якихось додаткових даних. Мало бути три пункти в цій частині – опубліковані прізвища, напівдержавні компанії, а також вирішене питання, чи можна дозволяти американцям й іншим купувати російські боргові зобов’язання.

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Після оголошення доповіді сотня олігархів російських уже втратили 1,1 мільярда доларів

Після оголошення доповіді оця сотня олігархів російських уже втратили дещо зі своїх статків – 1,1 мільярда доларів. Акції компаній, які їм належать, трохи впали.

За 4 роки війни, втручання у внутрішні справи різних країн, головне – США, що й викликало таку гостру реакцію, росіяни втратили 258 мільйонів у вигляді інвестицій. Потік іноземних інвестицій до Росії скоротився в сім разів – із 70 мільярдів до 10 мільярдів щорічно.

Санкції діють, навіть якщо не запроваджені.

Ще не було оголошено доповіді, росіяни почали їздити до Вашингтона, лобіювати інтереси, переписувати на когось або продавати бізнес закордоном

Це мінімум негідників, з яких будуть американці обирати того, по кому вдарить система. Ще не було оголошено доповіді, росіяни, здебільшого олігархи почали їздити до Вашингтона, дізнаватися, чи є їхні прізвища, і намагатися лобіювати свої інтереси, щоб там не з’явилося, почали переписувати на когось або продавати свій бізнес закордоном, навіть у Росії – «Альфа-Банк» відмовився обслуговувати доволі великий шматок підприємств оборонно-військового комплексу, щоб не потрапити до списку.

110 російських олігархів володіють 35% національних багатств. У США третиною володіє 320 тисяч

110 російських олігархів володіють 35% національних багатств. У США третиною володіє 320 тисяч.

Оголошення невеличкого попереднього відкритого списку не означає, що той, хто туди не потрапив, не потрапить під санкції.

– Пане Радзиховський, яка Ваша оцінка цієї доповіді?

Леонід Радзиховський (переклад): На мій погляд, «гора народила мишу», а взагалі нікого не народила. Довго напружувалася, видала якийсь звук, але вмісту жодного.

Це просто список «Форбс». Це телефонний довідник російського уряду і список «Форбс»

Це, по-перше, просто список «Форбс». За що ж отримують гроші американські спецслужби? За те, що «Форбс» читають? Це телефонний довідник російського уряду і список «Форбс». У цьому «списку «Форбс» є, наприклад, дивовижні фігури – Гапонцев, доктор фізико-математичних наук, фірма якого займається чимось, пов’язаним з лазерами. Є Галицький, власник мережі магазинів дешевого харчування «Магніт» – в основному, мережа належить американцям, але він є співвласником і гендиректором. Це випадкові люди.

Жодному не пред’явлено ніяких обвинувачень. Але неприємно опинитися у списку на «чорній дошці», де зверху написано «Наші прогульники» чи «Наші п’яниці»

Це нічого не означає – жодному з них не пред’явлено ніяких обвинувачень. Відповідно, їх ні в чому не обмежують, не накладають санкцій. Але, зрозуміло, неприємно опинитися у списку на «чорній дошці», де зверху написано «Наші прогульники» чи «Наші п’яниці» або ж «Сором п’яниці й хулігану Семен Семеничу Горбункову!».

З юридичної точки зору, це нікчемний документ, з моральної – дуже дивний. Але з політичної – доволі розумно

З юридичної точки зору, це нікчемний документ, а з моральної – дуже дивний – засунули людей, які несуть відповідальність за ті чи інші неприємні дії і людей абсолютно «ні в тин, ні в ворота». Але з політичної – доволі розумно.

Це дурнуватий, хамський вчинок США... Але це відповідь на дурнувату і хамську політику Росії. А російське керівництво таку мову «п’яного слона в крамниці посуду» прекрасно розуміє. Росія так себе поводить, і з нею так поводяться. Це той випадок, коли «наскочив чорт на біса». Відпрацьована, юридично грамотна, розумна відповідь є довгою, повільною, для Росії є «слабкою». А коли раптом беруть брудне помело і змітають зі столу посуд – чистий, брудний, де є їжа, а де й немає – російське керівництво такий тип спілкування дуже добре розуміє.

– Пане Радзиховський, як стверджує Путін, з одного боку, не виключався варіант «звести до нуля» відносини Росії і США, а інший варіант – перетерпіти. Це своєрідний блеф чи ні?

Симетрична відповідь – це надрукувати список конгресменів і мільярдерів США і повісити на сайті президента Росії. Але американські конгресмени довго б реготали

​Леонід Радзиховський: Виключався варіант відповіді «звести до нуля». Це просто порожні слова. Симетрична відповідь – це надрукувати список конгресменів США і мільярдерів США і повісити його на сайті президента Росії. І що? Як і перший список, який американці надрукували, так і другий, який могли б надрукувати росіяни, позбавлені сенсу. Але в першому випадку російські чиновники і мільярдери нервувалися б, в іншому – американські конгресмени довго б реготали. Тому розважати їх такими анекдотами Росія не буде.

Путін – після 19 березня шукатиме можливостей відступити і налагоджувати стосунки з Заходом, наскільки це можливо

Путін – після 19 березня шукатиме можливостей відступити й налагоджувати стосунки із Заходом, наскільки це можливо. Не через ці хамські списки, а через те, що Росія у своїй експансії вперлася в стіну – далі немає куди рухатися, захоплювати немає чого, сваритися немає про що, а ситуація економічна, і, головне, психологічна, для Росії неприємна.

Напівізоляція від Заходу і постійні «наїзди» психологічно на Росію тиснуть. Немає нічого, крім «гнилих понтів»

Подібна напівізоляція від Заходу і постійні «наїзди» психологічно на Росію тиснуть. Немає нічого, крім «гнилих понтів», як мовиться, крім піару, крім бажання показати себе великими. Складне завдання – відступити, наступаючи, вип’ячуючи груди, виконуючи переможні марші.

– Пане Хара, за ці роки, місяці можна побачити ознаки того, що Захід спонукає Путіна міняти свій курс?

Санкції фактично позбавляють можливості ресурсної бази для продовження агресії

​Олександр Хара: Звичайно, не бачимо різкої зміни політики. Для Путіна це буде подібне до смерті – він є «мачо». Для росіян сила є законом і легітимністю. В інших країнах право відіграє таку роль або політики, які слугують інтересам народу. Санкції фактично позбавляють можливості ресурсної бази для продовження агресії.

У США є трирівневий підхід. Перше – посилити свою обороноздатність. Це називається «мир через силу». Друге – посилення союзників. Третє – партнери. Це і Україна, посилення України, і кредити, і допомога фінансова, і «Джавеліни». Захід дуже довго збирається, як кажуть... У доктринальному плані Росія разом з Китаєм визначені головними супротивниками США.