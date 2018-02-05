Пожежа в храмі УПЦ (МП) у Львові може бути використана РПЦ для роздмухування істерії – Ганущин

Львів – У Львові правоохоронці з’ясовують причини пожежі, що сталась вночі 3 лютого у дерев’яному храмі Святого князя Володимира Української православної церкви (Московського патріархату). 5 лютого група прихожан цієї церкви прийшла з протестом у міську раду і обласну адміністрацію, оскільки вірні не погоджуються з версією рятувальників, що пожежа могла виникнути через електричну проводку.

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Зовні дерев’яний храм Святого князя Володимира УПЦ (МП) уцілів, а ось всередині вогонь знищив частину церковної атрибутики. Зранку храм був зачинений. На одній зі стін – напис «ФСБ». За версією рятувальників, пожежа могла виникнути через електропроводку. На місці виникнення пожежі поліцейські не виявили предметів із запальною сумішшю. Однак настоятель храму Володимир Кузьо і парафіяни не погоджуються з припущенням рятувальників.

У нас немає підведеної електрики до храму. Ми отримуємо енергію від акумулятора

«У нас немає підведеної електрики до храму. Ми отримуємо енергію від акумулятора, який, коли покидаємо храм, вимикаємо», – пояснив журналістам отець Володимир.

Представники церкви мають власну версію виникнення пожежі – «умисний підпал» групою радикалів, які 28 січня протестували біля храму, заявляючи, що тут «проводиться відверта антиукраїнська діяльність», що церква зведена на самовільно захопленій ділянці, тобто без дозволів міськради Львова, тому і має бути знесена. «Геть московського!», «Геть зі Львова!» – скандувала група протестувальників 28 січня.

А 31 січня депутати Львівської облради звернулись до міського голови Львова, керівника Державного геокадастру у Львівській області з проханням перевірити законність використання ділянки й будівництва храму УПЦ (МП) у Сихівському районі, а також церков цієї конфесії у Бродах і в Миколаївському районі Львівщини.

5 лютого група парафіян храму Святого князя Володимира УПЦ (МП) прийшла до міської ради з вимогою узаконити їхнє право на використання земельної ділянки, де збудували самовільно храм.

«Думаєте, гріх на місто не впаде, така кара впаде, що церкву спалили. У міській раді депутат говорив, що ми московська церква, звинувачував, що ми плануємо переворот, робимо біду. Тому ми звернулись до СБУ і отримали відповідь, що, згідно з нашою заявою у вересні 2017 року, в ході перевірки встановлено, що представники релігійної громади УПЦ Сихівського району, на вулиці Червоної калини, 89, не ведуть діяльності, спрямованої проти національної безпеки держави», – говорили представники духовенства і вірні УПЦ МП у Львівській міськраді. Вони вимагали від обласної влади і правоохоронців чесного розслідування причин пожежі.

​Один сценарій провокації?

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин пов’язує пожежу в храмі УПЦ МП 3 лютого, а також випадок, коли 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною речовиною в приміщення «Товариства угорської культури Закарпаття», з візитом 6-8 лютого у Закарпатську і Львівську області генерального секретаря ОБСЄ з питань нацменшин Ламберто Дзаннієра.

Це може бути використано Російською православною церквою для роздмухування істерії. Це могло бути використано у зв’язку з візитом генерального комісара

«Кращого тла, аніж в Ужгороді, як випадок із пляшкою із запальною сумішшю, немає, а в нас, у Львові, є давня пісня – це Російський культурний центр, але ця історія буде цього року закрита і ми виділили гроші, і це буде «Будинок воїна». Не готовий сказати, що саме стало причиною пожежі в православній церкві на Сихові, слідчі з’ясовують, але те, що це може бути використано Російською православною церквою для роздмухування істерії, це однозначно. Це тло для візиту комісара ОБСЄ. Ніхто не говорить на сьогодні з силовиків, що це був підпал церкви, це може бути і причина в проводці. Але те, що це могло бути використано у зв’язку з візитом генерального комісара, це однозначно», – наголосив у коментарі Радіо Свобода голова Львівської облради Олександр Ганущин. Відтак, каже, пожежа в храмі у Львові і кинута суміш у вікно угорського товариства в Ужгороді – це один сценарій.

Вперше під час вшанування українських героїв з нагоди 100-річчя бою під Крутами, у молебні на Личаківському цвинтарі разом із представниками духовенства інших конфесій взяв участь архієпископ Львівський і Галицький УПЦ (МП) Філарет. Заходи відбулись наступного дня після протесту активістів біля церкви УПЦ (МП) у Сихівському районі.

«Це сигнал, що вони розуміють, що становище в них хитке. Я з подивом побачив архієпископа Філарета. Зараз активісти піднімають питання про монастирі УПЦ (МП) в Західній Україні, зокрема і про Почаїв, де великий вплив російською православ’я на всі процеси в Україні, на Львівщині. Ситуація не є далеко простою, бо кожна зі сторін має свої цілі, а нам треба навчитися відстоювати свої українські інтереси, незважаючи на те, що коїться довкола. Має зростати професійний рівень правоохоронних органів, їхньої агентурної роботи. Слід працювати на випередження. Бо на сьогодні, окрім ворога на зовнішніх кордонах держави, є чимало агентури, яка працює тут, за різними домовленостями, з різною агентурою, а ми, на жаль, це поле, де все відбувається», – наголосив у коментарі Радіо Свобода Олександр Ганущин.

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом пожежі в православному храмі, призначено експертизу, щоб встановити причину виникнення вогню, але слідство може тривати навіть півроку.

Клімкін засудив інцидент з «Товариством угорської культури Закарпаття» в Ужгороді

Інцидент з «Товариством угорської культури Закарпаття» в Ужгороді засудив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Якими б не були емоції, але «коктейлі Молотова» цієї ночі в будівлю Союзу угорців в Ужгороді – це ганебний шлях. Засуджую такі дії», –написав Клімкін у twitter.

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв повідомив, що постраждалих немає. Більше подробиць не повідомляли.