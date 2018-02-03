3 лютого кілька сотень громадських активістів, митців, волонтерів, ветеранів АТО провели біля Національного музею історії України у Києві акцію «Свободу архітекторам» на підтримку архітекторів Олександра Горбаня й Олексія Шемотюка, затриманих за підозрою у спробі підпалу споруди УПЦ (МП) біля фундаменту Десятинної церкви. Люди також висловили вимогу до влади – з’ясувати законність зведення споруди в буферній зоні Національного заповідника «Софія Київська». Паралельно з акцією «Свободу архітекторам» віряни УПЦ (МП) прийшли на літургію і провели свій мітинг-молебень на захист споруди. Люди тримали в рухах хрести та ікони. Між активістами й захисниками будівлі систематично виникали словесні перепалки, також невеликі штовханини. Згодом учасники акції наставили звукову апаратуру в сторону вірян і гучно увімкнули музику. Тим часом, у прокуратурі повідомили, що під час апеляційного розгляду проситимуть пом’якшення запобіжного заходу Горбаню та Шемотюку, яких підозрюють у спробі підпалу незаконно зведеної каплиці Української православної церкви (Московського патріархату) у Києві біля фундаменту Десятинної церкви.