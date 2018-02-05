Міністерство культури готує позов через будівлю УПЦ (МП) поблизу Десятинної церкви в Києві

У міністерстві культури заявляють, що будівля УПЦ (МП), яку звели біля фундаменту Десятинної церкви в Києві, є незаконною, і готують судові позови. Про це йдеться у поширеному 5 лютого повідомленні відомства.

У міністерстві заявили, що будівля незаконно розміщена на території Національного музею історії України (НМІУ).

«Єдиним законним користувачем земельної ділянки станом на сьогодні є Національний музей історії України. Законні права НМІУ, як землекористувача, порушено протиправними діями релігійної громади УПЦ», – вказують у відомстві.

Чиновники зазначають, що відповідно до п.2.1 Статуту, НМІУ є юридичною особою, а відповідно до п.2.6 Статуту музей має право бути позивачем у суді.

Міністерство заявило, що візьме участь у розгляді справи та повторно надішле до правоохоронних органів звернення, спрямовані на захист пам’ятки національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментом Десятинної церкви».

25 січня поліція повідомила про затримання двох чоловіків, якими виявилися архітектори Олександр Горбань та Олексій Шемотюк, через спробу підпалити так званий «Десятинний монастир» УПЦ (Московського патріархату). Провадження відкрили за статтею про «замах на умисне знищення або пошкодження майна». Пізніше Шевченківський райсуд Києва взяв двох архітекторів під варту на два місяці з можливістю внесення застави, попри клопотання прокурора обмежитись домашнім арештом.

3 лютого біля Національного музею історії України на підтримку архітекторів мітингували кілька сотень людей. Паралельно представники УПЦ (МП) проводили мітинг-молебень на захист споруди.

5 лютого Апеляційний суд Києва відпустив Горбаня та Шемотюка на поруки народних депутатів.

Споруду, яка належить УПЦ (МП), біля фундаменту Десятинної церкви у Києві збудували в 2005 році. Попри відсутність дозвільних документів, «монастир» понад 10 років функціонує на території історичної пам’ятки.

На цю ж тему:

Архітектори і УПЦ (МП). Хотіли привернути увагу до «агентів ФСБ у рясах» – Шемотюк​

Акція біля каплиці УПЦ (МП) у Києві: активісти захищали архітекторів, віряни – споруду

Представники УПЦ (МП) чинять спротив демонтажу незаконного «Десятинного монастиря» – представник КМДА

Петиція про знесення «каплиці» УПЦ (МП) у Києві зібрала необхідні підписи

На захист двох архітекторів, арештованих за підпал споруди УПЦ (МП), виступили депутати і активісти