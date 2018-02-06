Першою держзрадою Януковича був «харківський договорняк» – Шишкін

Лист президента-втікача Віктора Януковича до президента Росії Володимира Путіна з проханням використати військо для відновлення «законності і правопорядку в Україні», копію якого надали українським слідчим в секретаріаті ООН, не буде вагомим доказом у справі про держзраду Януковича, переконаний адвокат колишнього президента Ігор Федоренко. Крім того, на його переконання, в цьому листі Янукович не просить Путіна вводити російські війська на територію України. Натомість суддя Конституційного суду у відставці Віталій Шишкін переконаний: щоб звинуватити Януковича в державній зраді, достатньо було б його підпису під Харківськими угодами.

Адвокат Віктора Януковича Ігор Федоренко переконаний, що звинувачення його підзахисного як у державній зраді, так і в насильстві проти учасників Революції гідності, розваляться у суді.

«Вся країна бачить, хто винен в тому, що втратили Крим. Всі бачать, що була кричуща бездіяльність нової влади, і я приходжу до такого висновку, думаю, зі мною приходять до такого висновку абсолютна більшість жителів України, що Кримом просто розрахувалися за те, щоб бути при владі та не мати будь-яких загроз від Росії, представники нової влади», – заявив Федоренко в ефірі «Ранкової Свободи».

Лист Януковича до Путіна, копію якого отримали слідчі із секретаріату ООН, на думку адвоката, також викликає сумніви і не може бути вагомим доказом провини екс-президента.

Немає листа про введення військ, є лист про використання для захисту населення

«Сам лист, його копія – вони особливого значення не мають. Хотів би лише виправити слова прокурора, що немає листа про введення військ, є лист про використання для захисту населення та підтримання правопорядку», – зазначає правник.

Він стверджує, що лист, який мала у своєму розпорядженні ООН, не мав офіційного підпису.

«Коли (генеральному прокурору – ред.) Юрію Луценкові потрібно було почитати підозру перед телевізором, перед допитом Віктора Януковича в прямому ефірі в Святошинському суді, з’явився лист із наявним підписом. Чи є цей лист в ООН, чи був він дійсно офіційно приєднаний Чуркіним (колишнім представником Росії в ООН – ред.), ще нікому невідомо, тому що навіть та копія, про яку каже Руслан Кравченко (прокурор у справі Віктора Януковича – ред.), ніким не завірена будь-яким чином», – стверджує юрист.

Як запевняє Федоренко, сам лист в будь-якому разі не має ваги, крім того – як доказ у справі може використовуватись лише оригінал документа.

Згідно з сучасним законодавством, перевага дійсно віддається оригінальним документам, проте остаточне рішення лишається за судом, уточнює колишній генеральний прокурор, суддя Конституційного суду у відставці Віктор Шишкін.

«Я чую, що копія листа лише зараз передана, і це мене дивує, тому що всі матеріали передаються одразу зі справою. Якщо передавалась копія з цього листа раніше в суд, я так розумію, зараз нібито з’являється цей доказ», – міркує Шишкін.

Таке ставлення до доказів, на його думку, свідчить про погану підготовку обвинувачення.

Справа недостатньо підготовлена. Це робилося навмисно, чи через низький професіоналізм, але поспішали з передачею до суду

«Я ще раніше висловлював певні сумніви, дивлячись, хоча й епізодично, за цим процесом. Мені здавалося, що справа недостатньо підготовлена. Це робилося навмисно, чи через низький професіоналізм, але поспішали з передачею до суду», – констатує він.

На думку колишнього генпрокурора, достатньою підставою для звинувачення в державній зраді були б Харківські угоди, підписані за президентства Януковича. Йдеться про угоду між Україною і Російською Федерацією, яку підписали 21 квітня 2010 року у Харкові тодішні президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі було подовжено з 2017 до 2042 року.

Незаконні російські формування фактично з’явились в Криму з 2010 року, коли уклали новий «харківський договорняк»

«Незаконні російські формування фактично з’явились в Криму з 2010 року, коли замість попереднього договору 1997 року, який на конституційній основі укладав Кучма, в 2010 уклали новий «харківський договорняк» із перебування російського флоту. Ось це якраз і є зрада», – переконаний Шишкін.

Одне це рішення, на його думку, створює достатню доказову базу для звинувачення президента-втікача в держзраді. Проте нинішня сира справа про держзраду, побоюється Шишкін, може дати суду підстави винести виправдувальний вирок.

Народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв вважає, що повернення до судових процесів часів Януковича вже не буде.

«Я дуже добре пам’ятаю суд Кірєєва (суддя Печерського райсуду Києва Родіон Кірєєв виносив вирок екс-прем’єру Юлії Тимошенко у 2011 році – ред.), всі інші процеси над Діденком, над Макаренком, над представниками енергетичної митниці, коли всі рішення приймалися в кабінеті Януковича, далі вже клоунада розігрувалась в суді», – згадує він.

Політолог Кирило Сазонов переконаний, що вже цього року варто чекати завершення судових процесів над Януковичем.

Йдемо до фінішу. Процес в 2018 році буде завершений

«Йдемо до фінішу. Хоча захист Януковича затягує цей процес якомога довше, але в 2018 році він буде завершений. Але потім стовідсотково можна бути впевненим, що буде апеляція. Потім після апеляції, якщо вона підтримає рішення суду першої інстанції, захист Януковича піде до касаційного суду. А потім ще й підуть в Європейський суд з захисту прав людини. Але головне, що в матеріалах суду дуже чітко фіксується російська агресія в Криму. І, насправді, матеріали цього суду першої інстанції ми зможемо використати в Гаазі проти Росії», – прогнозує Сазонов.

Кримінально-процесуальний кодекс, як каже Сергій Соболєв, дозволяє розтягувати судові процеси практично на невизначений час. Саме таку тактику, вважає він, і обрав захист колишнього президента.

«Якщо б їхній клієнт пан Янукович і самі адвокати були зацікавлені в швидкому розгляді процесу, це було б у зовсім іншому порядку, зовсім по іншій тактиці поведінки адвокатського корпусу. Тому я думаю, що безсумнівний доказ (державної зради – ред.) – це звернення Януковича, безсумнівні докази – це прес-конференції (в Ростові – ред.), ми чудово їх пам’ятаємо», – каже парламентар.

В міжнародних інстанціях ключовим питанням буде: чи згідно з процесуальними нормами розглядалось це питання? Саме тому так обережно і ретельно ставляться органи обвинувачення, щоб не були порушені ключові принципи судочинства

На відміну від Кирила Сазонова, Соболєв не чекає на швидке завершення процесу. Натомість він наголошує на важливості дотримання усіх законодавчих норм при розслідуванні справи колишнього президента, аби уникнути маніпуляцій в майбутньому.

«В міжнародних інстанціях ключовим питанням буде: чи згідно з процесуальними нормами розглядалось це питання? Це буде ключовою доказовою базою. Саме тому, я думаю, так обережно і ретельно ставляться органи обвинувачення, органи прокуратури до того, щоб в жодному разі не були порушені ключові принципи судочинства та ключові вимоги наших процесуальних кодексів», – припускає народний депутат.

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