Британська компанія допомогла оточенню Януковича нажитися на «Євробаченні» – BBC

Виставковий центр у Києві, де відбулися деякі заходи минулорічного конкурсу «Євробачення», є у власності фірми, зареєстрованої у Великій Британії. І, як свідчать документи, про які повідомляє програма «File on 4» на каналі «Radio 4» BBC, кошти за проведення цих заходів, які заплатила Національна телерадіокомпанія України, врешті опинилися в кишенях людей, близько пов’язаних із режимом колишнього президента України Віктора Януковича.

Ідеться про Конгресно-виставковий центр «Парковий» – той самий, що більше відомий як «вертолітний майданчик Януковича», розташований на його даху. В цій будівлі в центрі Києва, неподалік від Маріїнського палацу і Верховної Ради, з мальовничим виглядом на київський Лівий берег, під час «Євробачення-2017» у першій половині травня того року працював так званий «Євроклуб» пісенного конкурсу.

Як інформує BBC, українська компанія-власник «Паркового» сама є у власності британської компанії Fineroad Business LLP. А ця компанія, зареєстрована в містечку Поттерз-Бар у графстві Гартфордшир на північ від Лондона, у свою чергу, є партнерським об’єднанням двох непрозорих фірм, що зареєстровані на карибському острові Невіс.

При цьому за тією ж адресою в офісній будівлі в Поттерз-Барі зареєстровані понад сто компаній, пов’язаних із міжнародним відмиванням грошей – загалом на суму принаймні в 1 мільярд 200 мільйонів британських фунтів, або ж 1 мільярд 700 мільйонів доларів США, повідомляє BBC з посиланням на антикорупційну організацію Transparency International. При цьому більшість цих оборудок стосуються «брудних грошей» із Росії та інших післярадянських держав. Не виключено, що за тими ж схемами відмили і ще мільярди в досі не виявлених оборудках.

Сергій Московський із Донбасу заперечує відмивання грошей, але…

Відповідно до британського закону, який від 2016 року вимагає від компаній країни реєструвати «осіб зі значним контролем», такою особою в компанії Fineroad Business зазначений громадянин України Сергій Московський із адресою «на сході країни, якраз поза межами зони бойових дій», інформує британський мовець без подробиць.

Насправді Московський живе в Німеччині і спершу заявив журналістам BBC, що «ніколи не чув» про компанію Fineroad Business. Та пізніше він таки визнав, що є її головним акціонером, але запевняв, що ця компанія не причетна до відмивання грошей.

За словами британських журналістів, вони мали змогу познайомитися з документами, що кошти за використання центру «Парковий» для заходів «Євробачення» в Києві 2017 року заплатила власникам центру Національна суспільна телерадіокомпанія України і що ці кошти врешті опинилися в кишенях людей, близько пов’язаних із режимом колишнього президента України Віктора Януковича.

На цей час на сайті BBC є тільки відносно коротка інформація про розслідування, програма про яке вийде в ефір увечері 6 лютого.

«Схеми» називають і інших наближених до Януковича причетних до «Паркового»

Своє власне розслідування навколо центру «Парковий» проводила і програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший». Офіційно центр оформлений на українську компанію «Амадеус Ко». Її директор Антон Озадовський не став називати кінцевих власників конкретно: «Власником компанії «Амадеус Ко» є іноземний інвестор та, наскільки мені відомо, громадянин України», – сказав він.

Згідно з даними реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у компанії «Амадеус Ко» є два офіційні власники – це киянин Олександр Хом’як, який перебуває в розшуку, та британська компанія Fineroad Business LLP. За нею стоять дві офшорні компанії з острова Невіс.

Із судових ухвал виявилось, що раніше офіційним директором та власницею Fineroad Business LLP була Надія Собчук – колишня співробітниця «Радикал Банку», який нібито входив до сфери впливу Януковича.

Але з кінця 2016 року британську компанію, за документами, контролює інша людина. Це також громадянин України – його звати Яшар Ходжаєв, і він зареєстрований у нині окупованому Єнакієві, рідному місті Віктора Януковича.

Приміщення і майно Конгресно-виставкового центру «Парковий» іще з 2015 року перебувають під арештом – правоохоронці розслідують низку підозр про порушення владою Януковича при виділенні землі й будівництві об’єкту. Але на час минулорічного «Євробачення» компанія-власник зберігала право користуватися центром. Уже на початку серпня 2017-го Апеляційний суд Києва в рамках розслідування прокуратури міста Києва заборонив компанії «Амадеус Ко» не лише відчужувати, а й користуватися і розпоряджатися майном комплексу. Право «оперативного управління для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування і підтримання майна у належному стані» суд передав державному підприємству «Фінансування інфраструктурних проектів».

Національна суспільна телерадіокомпанія України мала сплатити компанії «Амадеус Ко» 1 мільйон 080 тисяч гривень за використання приміщень центру «Парковий» під час конкурсу «Євробачення».