(Друкуємо мовою оригіналу)

В Южной Корее в городе Пхенчхан 9 февраля открылась Зимняя Олимпиада. Эксперты прослеживают связь между важными спортивными событиями и действиями Кремля. Олимпиада 2008 года в Пекине – Грузия. 2014 год Сочи – Крым. В этом году Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу в России. Насколько подобные спортивные события влияют на поведение Кремля и чего ждать на этот раз? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии мы говорили со старшим научным сотрудником Национального института стратегических исследований Андреем Каракуцом.

– Спорт и политику можно разделить?

Спорт перетекает в политику, особенно на таких соревнованиях, на которых выступают все страны мира

– Очень сложно, потому что спорт это тоже конкуренция. Политика это конкуренция между государствами и когда спортсмены выступают под своими флагами, они защищают интересы своего государства.

Вспомним соревнования между Советским Союзом и США на Олимпийских играх. Сейчас это соревнование тоже происходит, только между США и Китаем. Спорт перетекает в политику, особенно на таких соревнованиях, на которых выступают все страны мира.

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Вы начали интересную тему. Если смотреть, как Россия использовала спортивные соревнования для прикрытия агрессии, то с точки зрения выбора момента, подготовки – это хорошее время.

– Вы не думаете, что это совпадение?

– Посмотрим сценарий 2014 года. Например, для обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи Россия перебрасывала поближе к месту проведения огромное количество войск для охраны этих соревнований.

Когда происходила аннексия Крыма, страны Запада и сама Украина столкнулись с тем, что вся инфраструктура уже была развернута. Россиянам не нужно было тратить время, чтобы перебрасывать войска и так далее. Все уже было подготовлено.

У меня действительно сейчас возникают вопросы, а действительно ли это все не координировалось с точки зрения, чтобы эту группировку удержать в этот период и уже использовать, когда назреют определенные условия.

– Некоторые российские обозреватели, если вести отсчет этих «совпадений» между олимпийскими соревнованиями и важными не только политическими, но и военными событиями, утверждают, что Россия только реагирует. Майдан ведь начинался задолго до Олимпиады в Сочи.

– Да. Но в то же время Олимпийские игры тогда, не то чтобы подозрительно проходили, но сама готовность российской армии в момент проведения Олимпиады удивила. Страны Запада это в итоге упустили и не смогли дать ответ.

Смешно слушать, как на оккупированных территориях говорят о своих опасениях, что во время Чемпионата мира по футболу украинские войска могут «забрать» Донецк

Если брать ситуацию сейчас, то спутник снимает все, что происходит на Донбассе. Любая переброска войск сразу будет замечена. Олимпиадой не прикроешь.

Смешно слушать, как на оккупированных территориях говорят о своих опасениях, что во время Чемпионата мира по футболу украинские войска могут «забрать» Донецк, пользуясь тем, что в это время в Ростове будет проходить чемпионат. Безусловно Россия в это время еще перебросит войска к Ростову.

– Вы сказали об Олимпиаде как символе могущества государства. Украине стоит стремиться к весомым достижениям на олимпиадах?

– Если брать приоритетом, что лучше, экономический рост или успешное выступление на Олимпиаде, то безусловно спорт не может быть приоритетом для нашей страны.



Но если учитывать талантливость наших людей, насколько много прекрасных спортсменов, Украина в любом случае будет учавствовать и побеждать. Во многих видах спорта мы имеем очень хорошие показатели.



Жаль только то, что для молодых, в первую очередь, спортсменов часто нет тренировочных баз. Эту ситуацию нужно исправлять, тут не нужны какие-то миллиарды. Мы видим пример Зимней Олимпиады, где у нас нет ощутимых успехов. Спортсменам негде тренироваться. Тут есть, куда расти.

– Для российской элиты, руководства, самого Путина важны эти внешние шоу. Не только Олимпиада и чемпионат по футболу, и по хоккею, «Евровидение»... Любой стране приятно победить на важном форуме. Но это устремление победы любой ценой, на плюс государству или может в итоге привести к его краху?

Предоставляя народу такие победы, громкие реляции с помощью телевизионных каналов российский режим сохраняет свою власть

– Вы правы. Подход довольно простой. Путин делает не то, что он хочет, он делает то, что хочет российское население. В целом, российской элите удалось сохранить эти патерналистские настроения еще с советской эпохи. Та коммунистическая пропаганда как раз работала на то, что Советский Союз передовая страна, все победы в спорте объясняются строем. Это во многом калька Советского Союза.

Но все эти практики успешно используются для сохранения власти. Предоставляя народу такие победы, громкие реляции с помощью телевизионных каналов российский режим сохраняет свою власть. Ведь там нет даже попыток повысить уровень жизни населения. Замыливание глаз направлено на сохранение власти и приумножение электората.

– Такая повестка дня, успехи на внешней арене любой ценой, делают государство более сильным, в том числе в противостоянии с Западом? Или оно может только на короткий период подняться?

– Это как раз пример России, которая пытается вернуть то, что имела раньше. Но если здраво оценивать потенциал Москвы, это невозможно.

Китай очень активно скупает российские инфраструктурные объекты, энергетические, по сути скупает российскую экономику

Я думаю, что в текущей ситуации они надорвутся. Видя то, как Российская Федерация пытается перевооружиться, приумножать свои достижения, у них не до конца просчитаны результаты того, как Россия может закончить свои попытки изменить геополитический порядок, не только вокруг себя, а также на Ближнем Востоке.

Для России много вызовов, европейский театр лишь один из них, здесь и Арктика, и Дальний Восток, это Китай. В последние годы Китай очень активно скупает российские инфраструктурные объекты, энергетические, по сути скупает российскую экономику. И в этих попытках навязать свою волю с помощью оружия, Россия может очутиться в реальности, что ее экономика принадлежит Китаю, что она и ее население не конкурентноспособны, и эта страна больше не может претендовать на ту роль, на которую она сейчас пытается претендовать.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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