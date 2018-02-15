Радіо Свобода Daily: нова будівля мерії для Одеси Труханову «вилізла боком»?

Затримання Труханова

В київському міжнародному аеропорту «Бориспіль» детективи НАБУ спільно з прокурорами САП затримали спочатку міського голову Одеси Геннадія Труханова, а потім його заступника Павла Вугельмана. Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). А якщо конкретніше, то провадження стосується коштів міського бюджету при купівлі (за завищеною ціною) будівлі для «нової мерії» Одеси. Розслідування цієї афери тривало з 2016 року.

На момент написання огляду Труханова і його заступника до суду не доставили. Прокуратура хоче взяти фігурантів під варту з альтернативою 50 мільйонів гривень застави для одеського міського голови, 30 мільйонів для його заступника і 10 мільйонів для інших учасників схеми.

Сам Труханов на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував пояснення, що перервав відрядження в Чехію і попросив свого адвоката офіційно зв'язатися з НАБУ і повідомити про час свого приїзду. За твердженням Труханова, це зроблено, «щоб уникнути подальших спекуляцій». «Офіційно заявляю, що не має наміру ховатися. Тим більше, що правда і закон – на моєму боці», – зауважив він.

«У мера Труханова було багато можливостей припинити «дерибан» міста, але почуття безкарності його підвело», – прокоментував затримання головний редактор журналу «Громадське слідство» Григорій Козьма.

Саакашвілі в Нідерландах

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі прибув у Нідерланди і повідомив про отримання в Амстердамі посвідчення особи, що дає право на проживання і роботу в Євросоюзі. «Але я, як ніколи, рішуче налаштований повернути своє українське громадянство», – написав він на своїй сторінці в Facebook. Своє вивезення до Польщі Саакашвілі просить суд визнати незаконним.

Навіщо Кремлю «пси війни» на Єфраті?

Уже кілька днів із Сирії надходять повідомлення про те, як був розбитий авіацією США загін російських найманців, який разом із військами режиму президента Сирії Башара аль-Асада намагався зайняти район провінції Дейр-ез-Зор поблизу Євфрата, що перебуває під контролем «Сирійських демократичних сил».

Цифри втрат громадян Росії називають різні, до 100 і навіть вище. На час публікації матеріалу були відомі імена вже не менш ніж 8 загиблих; одного з них упізнали як Володимира Винограденка з Харкова, на псевдо «Апостол», який перед Сирією воював на Донбасі проти України. Чому російська влада намагається зберегти в таємниці ці факти? Останні дані про те, що сталося, ми зібрали в окремій публікації.

«Тролінг» назвами вулиць

6 лютого у США Рада Округу Колумбія, який охоплює столицю США, одноголосно підтримала рішення перейменувати площу перед посольством Росії у Вашингтоні на площу Бориса Нємцова на честь убитого опозиційного російського політика. У відповідь місцева влада Москви планує розглянути присвоєння будівлі посольства США у столиці Росії поштової адреси «Північноамериканський тупик, 1».

Спостерігачі заявляють, що такий різновид «тролінгу» не новий, його раніше використовували в Україні. Насправді ж перейменування вулиць із метою донесення політичної позиції набули поширення за часів Холодної війни. Декілька прикладів, що підтверджують це, за лінком.

Що там на Олімпіаді?

У Пхьончхані – справжній ураган. Сильний вітер зриває банери, здуває паркани та невеличкі конструкції. Саме тому в гучномовцях лунає попередження вболівальникам, які перебувають в олімпійському парку, щоб вони не виходили на вулицю.

На жаль, Україна знову не змогла завоювати нагороди. Російські спортсмени програли у хокей. А американці святкують соту нагороду в своїй загальній зимовій олімпійській історії. Традиційно Радіо Свобода підбиває підсумки спортивного дня у Щоденнику Олімпіади. Але до спортивних змагань цього разу ми додали трохи місцевої кухні і вирішили розповісти про найцікавіші три факти про корейську їжу. Тут і про самгьопсаль, про Кімчі і не тільки.

Найстарша пара молодят на Львівщині

Новини, новинами, а куди ж без кохання? Їй – 69 років. Йому – 80. Місяць тому найстарші молодята цього року в Україні одружилися в Бориславі, що на Львівщині. Микола Панас і Любомира Кравецька серед гірської краси Карпат кажуть, що хочуть подати старішим людям приклад, що не варто соромитись віку, коли панує любов і порозуміння.

Не бійтесь любити й Ви, а головне – проявляйте цю любов!

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