Щоденник Олімпіади: сота нагорода США, черговий програш Росії і жахливе падіння сноубордиста

Україна знову не змогла завоювати нагороди. Російські спортсмени програли у хокей. А американці святкують соту нагороду в своїй загальній зимовій олімпійській історії. Традиційно Радіо Свобода підбиває підсумки спортивного дня у Щоденнику Олімпіади.

У Пхьончхані – справжній ураган. Сильний вітер зриває банери, здуває паркани та невеличкі конструкції. Саме тому в гучномовцях лунає попередження вболівальникам, які перебувають в олімпійському парку, щоб вони не виходили на вулицю.

Крім того, через сильний вітер було перенесено кілька змагань. Спочатку без заїзду залишилися гірськолижники, серед яких і українка Ольга Книш. Змагання перенесли на 16 лютого. Потім засмутилися вболівальники біатлону, адже тепер індивідуальна гонка серед жінок запланована на 15 лютого.

Лижне двоборство – дежавю?

Лижному двоборству невгамовна погода не завадила, хоча початок змагань і затримався на кілька годин. Дисципліна складається з двох етапів: спочатку спортсмени стрибають з трампліна, а далі змагаються у гонці – 10 кілометрів.

Віктор Пасічник стрибнув на 89,5 метрів та отримав 84 бали. Але цього вистачило лише на 36-те місце. Відстав від лідера – австрійця Франца-Йозефа Рерля – на 46,6 бала. Проте в гонці на 10 кілометрів українець зміг відвоювати ще 6 позицій у турнірній таблиці. Пасічник фінішував із часом 27 хвилин 46,1 секунди. Як і на Олімпіаді в 2014 році, українець став 30-м. На цьому дежавю з Сочі не завершилися.

Лідером став спортсмен із Німеччини Ерік Френцель, який подолав дистанцію за 24 хвилини 51,4 секунди. Тож вже другі поспіль Олімпійські ігри німець стає чемпіоном. «Срібло» здобув японець Акіто Ватабе, який так само в Сочі був другим. А на третьому місці – австрієць Лукас Клапфер.

Санний спорт: Україна вище від 20-го місця не підіймається

Третя дисципліна вже в санному спорті, а збірна України знову на останніх позиціях. Ні жінки, ні чоловіки, які виступали в одиночних санях, не змогли пробитися до фіналу.

На відміну від змагань серед одиночників, де було чотири заїзди, у парах є лише дві спроби на подолання траси й усього 20 кандидатів на нагороди.

Український дует Олександр Оболончик – Роман Захарків уже на першій спробі припустилися помилок, коли заходили у віражі. Як результат, постійно втрачали керування над саньми й витрачали більше часу. Загалом дистанцію українці подолали за 48.316 секунди. І посіли двадцяте місце.

У другій спробі українці хоча й покращили свій час – 47.401, проте в цілому ситуація кардинально не змінилася. Оболончик та Захарків залишилися на останньому місці.

«Золото» здобув німецький дует Тобіас Вендль – Тобіас Арльт, який вже втретє стає чемпіоном Олімпійських ігор за свою кар’єру. Ще один екіпаж із Німеччини на п’єдесталі, але на третьому місці – Тонні Еггерт та Саша Бенекен. А «срібло» на рахунку Австрії – Петера Пенці та Георга Фішера.

Представники Південної Кореї Парк Йінуонг та Чо Йунг Мунг показали 10-й та 8-й результати у двох спробах. До зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані у цій країні санного спорту взагалі не було.

Американці святкують свій ювілей – 100 нагород

Американський сноубордист Шон Вайт став втретє у своїй спортивній кар’єрі олімпійським чемпіоном у хафпайпі.

А також сноубордист увійде в американську історію як спортсмен, що здобув для держави ювілейну соту нагороду за всі зимові олімпійські ігри.

І тепер США – лише друга держава, яка змогла перетнути межу в 100 нагород на зимових Олімпіадах. До цього часу лише збірна Норвегії могла похизуватися таким досягненням на «білих» іграх. На рахунку норвежців – 121-ша нагорода.

На жаль, сноуборд сьогодні запам’ятається не лише неймовірною перемогою Шона Вайта, але й жахливим падінням японського спортсмена Юто Тоцука. Під час виконання стрибка він упав на конструкцію з висоти понад шість метрів. Спортсмена госпіталізували. Представники делегації вже повідомили: у 16-річного олімпійця незначні пошкодження стегна.

Хокей розпочався з поразок США та Росії

Розпочався хокейний турнір у Пхьончхані. Здивували результати групи B, де США зустрічалася зі Словенією, а російські хокеїсти, які виступають під білим прапором (ОКР), зі Словаччиною. І американці, і росіяни вели у своїх матчах у дві шайби, проте суперники змогли не лише відновити паритет, але й перемогти з мінімальною різницею. США – Словенія 2:3, Словакія – ОКР 3:2.

Командний залік: лідери трохи змінились

Збірна Німеччини продовжує тримати перше місце. На її рахунку – 12 нагород: 7 золотих, 2 срібні та 3 бронзові. У збірної Нідерландів – 10 медалей, лише 5 із них вищого ґатунку. У трійку лідерів повернулася збірна США – 7 нагород (4 «золота», 1 «срібло», 2 «бронзи»). По 3 золотих медалі – у збірних Норвегії та Канади. Російські спортсмени під білим прапором здобули 5 нагород – 1 срібна та 4 бронзові.

Збірна України медалей поки що не завоювала. Більше того, поки що український найкращий результат – це 14-те місце Віти Семеренко в біатлонній спринтерській гонці.

Не лише про спорт: корейська їжа

А ви знали, що корейська їжа не обов'язково має бути гострою. Як розповіла український волонтер на XXІІІ зимових Олімпійських іграх Анна Брусєнцова, морські страви зазвичай лише солені. Тож Радіо Свобода разом із волонтером обрали найцікавіші три факти про корейську їжу. Тим більше, що, як розповідає Анна Брусєнцова, корейська кухня дуже різноманітна. Тут є місце і стравам з риби, і з м'яса, і з курки.

Самгьопсаль – одна з найвідоміших страв корейської кухні. В Україні його б назвали простіше – «шашлик». Цікаво, що в назві зашифрований і головний рецепт цієї страви. Буквальний переклад – три прошарки м'яса.

«Дуже схожий на наш шашлик. Це – свинина, сало з прожилками м'яса. Але ти його обсмажуєш самостійно прямо в ресторані. Там у столах вбудовані жаровні», – розповідає Анна.

Зазвичай самгьопсаль – це страва на вечерю. А подається вона разом із салатом і часником.

Кімчі – це корейська гостра страва, яка готується із заквашених овочів, без якої неможливо уявити жодного прийому їжі.

«Кімчі готують загалом з пекінської капусти. Проте додають ще огірки, баклажани, інші овочі. Дуже багато приправляють сіллю, часником, перцем. Вона нагадує нашу квашену капусту, але втричі гостріша. Я не бачила ні разу, щоб у когось на підносі не було кімчі», – розповідає вона.

Ви не любите хліб? Тоді вам до Південної Кореї, адже тут цю випічку замінює рис.

«Рис їдять завжди, як хліб. Він може бути зварений, прожарений, будь-яких кольорів. І відверто кажучи, це – головне спасіння від гострих страв. Коли заїдаєш будь-який суп або салат рисом, то не так гостро. А крім того, ще й дуже ситно!», – каже Анна.

За кого вболівати 15 лютого?

Українські спортсмени змагатимуться у 8 видах спорту та боротимуться за 6 комплектів нагород.

О 3:00 на кваліфікаційний старт вийде Владислав Гераскевич. Він – перший представник України з цього виду на Олімпійських іграх за часів незалежності.

Якщо не завадить знову сильний вітер, то стартують завтра представники гірськолижного спорту. О 4:30 тримайте кулаки за Івана Ковбаснюка. А з 6:45 змагатиметься Ольга Книш.

О 8:30 Марина Анцибор та Тетяна Антипенко вільним стилем долатимуть 10 кілометрів.

З 10:15 українські вболівальники, затамувавши подих, дивитимуться індивідуальну гонку з біатлону серед жінок. Змагатимуться Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець та Валентина Семеренко.

О 13:00 біатлонну естафету перехоплять чоловіки.

У цей же час на кваліфікаційну спробу вийде представниця України у фристайлі Ольга Полюк.

І завершиться спортивний день естафетою у санному спорті.

За всіма перемогами, олімпійськими залаштунками, несподіванками стежте у Живому блозі на сайті Радіо Свобода. Розпочинаємо завтра о 8:00.