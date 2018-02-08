Щоденник Олімпіади: про корейську їжу, важкий переліт та незвичний для українців «могул»

Спостерігати за виступами й уболівати за збірну, знати імена всіх спортсменів і мріяти дізнатися, як же живуть олімпійці в Пхйончхані… Тепер це не проблема, адже Радіо Свобода розпочинає Щоденник Олімпіади. Це не лише результати українських спортсменів та думки експертів, але й інформація з Олімпійського селища, зізнання «синьо-жовтих» олімпійців та відповіді на ваші запитання.

Боротьба ще до Олімпіади

У Пхйончхані зараз майже вся збірна України. 8 лютого до Олімпійського селища мали дістатися спортсмени з акробатики (одна з дисциплін фристайлу). Проте переліт до Пхйончхану виявився важким і не без сюрпризів, розповідає Ольга Полюк.

​«Ми повинні були летіти Куусамо-Гельсінкі-Сеул. Наш перший рейс затримали. У Гельсінкі ми запізнилися лише на 10 хвилин, але в пропускнику вже закрили двері й не пустили. Направили нас через Гонконг і потім у Сеул. Тобто замість двох перельотів у нас вийшло три, і всі з затримками. Ми повинні були прилетіти в Сеул о 9-й ранку, а прилетіли тільки о 1-й ночі. Від аеропорту ще їхати години 2-3», – зауважила українська спортсменка.

Тепер у представників акробатики є час відпочити після нелегкого перельоту й акліматизуватися, адже змагання в цих спортсменів розпочнуться аж 15 лютого.

Олімпійське селище: чим годують спортсменів?

Корейська гостра їжа – не стереотип, а реальність! Проте, якщо вам не до смаку така їжа, з легкістю можете обрати будь-яку іншу національну кухню, розповідає фігуристка Анна Хниченкова. Адже вибір дійсно вражає, каже спортсменка. Дотримуєшся правильного харчування? Обирай парові овочі та м’ясо, фрукти, горіхи… Якщо ти хотів би поласувати чимось менш корисним, то піццу, бургери та інші фаст-фуди теж тут можна знайти.

Дуже сумую за українською кухнею. Зараз би не відмовилася від українського борщу

«Я в перший день спробувала корейський суп. З'їла одну ложку і відразу відставила тарілку. Така гостра страва. Навіть спортсмени, які говорили, що люблять гостру їжу, не змогли з'їсти цілу порцію. Ще пробувала з корейського меню водорості, але мені не сподобалося. Дуже сумую за українською кухнею. Зараз би не відмовилася від українського борщу», – каже Анна Хниченкова.

Готуються не лише на рідних трасах

Хочеш – трасу вивчай, хочеш – м’язи качай. За словами представника санного спорту Антона Дукача, в Олімпійському селищі є змога постійно тренуватися.

Тут є можливість і побігати, і задіяти велодоріжку й тренажери. Усе, що потрібно для спортсмена, щоб постійно підтримувати свою форму

«Тренування проводимо не лише на трасі, але й в залі. Тут є можливість і побігати, і задіяти велодоріжку й тренажери. Усе, що потрібно для спортсмена, щоб постійно підтримувати свою форму. Уже пройшли тренування систематичні, там, де їхали три заїзди з нижчої точки старту, щоб випробувати трасу. На жаль, на той момент неможливо було порівняти результати, бо їхали без фінішного часу», – каже Антон Дукач.

Проте на даний момент спортсмени виконали вже 4 спроби. Усі представники санного спорту в одиночному виді поділені на дві групи по 20 людей. Під час першої-другої спроби Антон Дукач та його колега Андрій Мандзій показали 15-й та 17-й результат у своїх групах. Після третьої та четвертої спроб Андрій Мандзій покращив свій час і став 14-м, а ось Антон Дукач - 16-м. Проте попереду ще 2 спроби.

Дебютний вид: що таке могул?

Вже 9 лютого, о 03:00 за київським часом (ще до офіційного відкриття Олімпійських Ігор) Україна почне вболівати за своїх спортсменів. Вперше за роки незалежності вона буде представлена у могулі серед жінок. Ліцензію здобула спортсменка з Івано-Франківська Тетяна Петрова.

Отже, що таке могул? Пояснює Сергій Чмель – тренер спортсменки: «Це вид лижного фристайлу, який складається зі спуску трасою з буграми, а також двох трамплінів, на яких треба виконати акробатичний елемент. Оцінюють виступ 7 суддів: 5 відстежують техніку, тобто якість проходів бугрів, ще 2 звертають увагу на складність стрибків. Загалом кожен виступ оцінюється за схемою: 60% від загального заліку – це техніка, 20% – складність стрибків і ще 20% – швидкість подолання траси».

За словами Сергія Чмеля, хоча для Тетяни Петрової це й перші Олімпійські ігри, і вона дещо хвилюється, проте бойовий настрій українка не втрачає.

У могулі все залежить від трьох складових – якості проходів бугрів, складності стрибків та швидкості

«Намагаюсь її налаштовувати, що ці змагання такі ж самі, як Кубок світу. Нічого страшного в цьому немає. Сподіваюсь, що вона впорається зі своїми хвилюваннями й психологічно буде готова до цих змагань. Що стосується програми, то на стрибках Тетяна показує «гелікоптер» – розворот у повітрі та сальто назад. Це стандартна програма для дівчат. Її багато хто виконує. Але потрібно розуміти, що у могулі все залежить від трьох складових: якості проходів бугрів, складності стрибків та швидкості. Бодай десь погіршити свій показник – і загальний результат буде низький. І навпаки, показати все на досконалому рівні – і отримати найвищий бал», – каже Сергій Чмель.

9 лютого відбудеться офіційна церемонія відкриття ХХІІІ Олімпійських Ігор.

Стежте за новинами й Щоденником Олімпіади на сайті та в соціальних мережах Радіо Свободи! Уболіваймо разом за українську збірну!