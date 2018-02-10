Щоденник Олімпіади: перший млинець нанівець або Чого не вистачило українським спортсменам?

Перший офіційний день змагань на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх Україна завершує без нагород. Хоча сьогодні розігрували два комплекти – у біатлоні (спринтерська гонка серед жінок) та скіатроні. Також свої сили перевірили представники санного спорту. Про важкі траси, передстартові хвилювання та мотивацію на наступні виступи традиційно в Щоденнику Олімпіади.

Першими у Пхьончхані розіграли комплекти нагород у скіатлоні. П’ятнадцятикілометрова дистанція поділена на дві рівні частини, які потрібно подолати спочатку класичним стилем, а потім – вільним.

Від України на олімпійську трасу вийшли Марина Анцибор та Тетяна Антипенко. На жаль, українки потрапили лише до топ-55: Тетяна Антипенко стала 45-ою, а Марина Анцибор – 53-ою.

«Золото» вже на третіх Олімпійських іграх здобула Шарлотта Калла зі Швеції з результатом 40 хвилин 44,9 секунди.

Санний спорт: перші спроби не вдалися

Свої перші офіційні спроби виконали представники санного виду спорту (одиночні сани) Антон Дукач та Андрій Мандзій. З минулого року правила в цій дисципліні змінилися. Якщо раніше можна було виконати 4 спроби всім учасникам, то тепер лише 3. До останньої допускають 20 кращих спортсменів. Далі результати виступів сумують і вже за загальним показником стає зрозуміло, хто ж переміг.

Тренувальні спроби були майже ідеальні, розповідає Андрій Мандзій. Була стабільна їзда, навіть деякі ділянки дистанції були, які проходив один із небагатьох спортсменів. А ось що трапилося на старті, досі не зрозумів.

Мене так швидко перекинуло, що я навіть нічого не зрозумів

«Там, де в усіх були проблеми, на 9 ділянку, я навпаки їхав впевнено. І не вірив, що з нею можуть бути проблеми. Навіть своїм знайомим підказував, як її можна пройти. Нічого не віщувало біди. І тут таке…Мене так швидко перекинуло, що я навіть нічого не зрозумів. Уже коли сунувся біля саней…Навіть не уявляєте, яке це було розчарування», – каже Андрій Мандзій кореспонденту Радіо Свобода.

Не без проблем виступив інший український учасник Антон Дукач. Спортсмен зізнається, лід став швидше, ніж звикли на тренуванні, і, як результат, – також помилки при першій спробі.

Траса стала гладшою, тому не всім вдалося проїхати її з першого разу. Мені здається, 60% спортсменів припустилися помилок

«Змінилася одна з ділянок, яку я раніше легко долав, і цього разу з нею не вдалося впоратися та ідеально пройти. Траса стала гладшою, тому не всім вдалося проїхати її з першого разу. Мені здається, 60% спортсменів припустилися помилок. Я в другій спробі покращив свій результат. І це дуже важливо, адже хтось може після такого невдалого заїзду розгубитися, а мені вдалося зібратися з силами», – каже Антон Дукач.

За словами Андрія Мандзія, хвилювання після перших спроб серед спортсменів були дуже відчутні.

«Зазвичай, у нас дуже гамірно в роздягальні. Але сьогодні – тиша. Уявляєте, 40 людей сиділи без жодного звуку. Усі в собі», – каже Андрій Мандзій.

Антон Дукач, виконавши дві спроби, став 27-м та 21-м. Андрій Мандзій завершив першу 40-м , а другу – 25-м.

Тепер в українців залишається ще одна спроба, від якої залежатиме – чи отримають вони «путівки» до фінальної частини. Тримати кулаки за хлопців потрібно завтра о 12:00 за київським часом.

Біатлон: спринтерська гонка без нагород

Головні сподівання українців на зимових Олімпійських іграх – це, звичайно, біатлон. Проте спринтерська гонка серед жінок медалі не подарувала. Найкращий результат серед наших спортсменок показала Віта Семеренко – 14 місце.

Валя Семеренко стала 46-ою, Анастасія Меркушина завершила виступ 55-ою, а Ірина Варвинець посіла 73-ю сходинку турнірної таблиці.

«Золото» здобула німкеня Лаура Дальмайєр, «срібло» – Марта Олсбю з Норвегії, «бронза» у Вероніки Віткової з Чехії.

Командний залік

У неофіційному медальному заліку на першому місці збірна Нідерландів. У її кошику 4 нагороди: «золото», 2 «срібла» та бронза. По одному «золоту» у Швеції, Кореї та Німеччини.

Не лише про спортивні результати

А ви знали про стереотип «Фігурне катання і класична музика»? Хтось вважає, що цей вид спорту немов вимагає виступати під якусь відому й легендарну композицію Моцарта, Вівальді та інших класиків. Проте цей стереотип уже давно зруйновано сучасними фігуристами. І наші українські спортсмени тому теж приклад.

Є конкретні спортсмени, які виступають лише під класичну музику. Бо вони знайшли свій тип музики, який їм близький до душі

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«У короткій програмі в мене лунає Іспанія. У довільній програмі – відома співачка Сіа та композиція «Сalifornia Dreamin». Не можу сказати, що всі катають під класику. Хоча є конкретні спортсмени, які виступають лише під класичну музику. Вони знайшли свій тип музики, який їм близький до душі. Я все ж таки шукаю щось нове, відкриваю себе в чомусь, розвиваюсь. Це цікаво!» – каже Анна Хниченкова.

Пхьочхан очима українських спортсменів

Для вдалого виступу кожному спортсмену потрібні фізичні сили, правильний настрій та, звичайно, умови для відпочинку й правильного харчування, кажуть експерти. Олімпійське селище – це територія, куди потрапити звичайному вболівальнику просто неможливо. Проте Радіо Свобода та українські олімпійці в цьому спробують допомогти читачеві.

На Олімпіаді у Пхьончхані спортсмени не відчувають незручностей, усі думки лише про спорт, запевняє Сергій Чмель – тренер представниці збірної України в могулі Тетяни Петрової.

«З харчуванням проблем немає. Сама їдальня зроблена з критого стадіону. Великий вибір страв на різні смаки й різні кухні. Якесь м’ясо ми їли дуже гостре, вирішили, що це і є та сама корейська кухня. Але цілеспрямовано її не шукали. Навпаки, намагаємось їсти те, що ближче до української кухні, щоб не було проблем перед стартами», – каже Сергій Чмель.

«Олімпійське селище сподобалось.Трішки не вистачає снігу, бо є багато недобудов, якихось моментів, які мали б прикрити снігом. Кімнати зручні та теплі. Крім того, є де провести час, подивитися змагання інших атлетів», – розповідає представник зі скелетону Владислав Гераскевич.

Також спортсмени сміються, що не так важлива наявність в Олімпійському селищі ігрових зон, салонів краси, головне – є пральня.

За кого вболівати 11 лютого?

Олімпійську неділю відкриє боротьба за медалі в гірськолижному спорті. У швидкісному спуску за Україну виступатиме Іван Ковбаснюк. Прокидайтеся та вболівайте о 4 ранку.

З 8:15 знову розіграш комплектів нагород у скіатлоні, але вже серед чоловіків. Від України виступатимуть Олексій Красовський та Андрій Орлик.

Об 11:50, затамувавши подих, дивимося третю спробу представників санного спорту Антона Дукача та Андрія Мандзія. Після цього одразу фінальна частина.

Ще одна вирішальна спроба, але вже в могулі. Тетяна Петрова буде боротися за вихід до фінальної частини о 12:30

О 13:15 уже чоловіча збірна з біатлону перевірить свої сили в спринтерській гонці.