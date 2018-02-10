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11 Лютий 2018, Київ 07:48
Суспільство

Щоденник Олімпіади: перший млинець нанівець або Чого не вистачило українським спортсменам?

Церемонія відкриття XXІІІ зимових Олімпійських Ігор

Перший офіційний день змагань на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх Україна завершує без нагород. Хоча сьогодні розігрували два комплекти – у біатлоні (спринтерська гонка серед жінок) та скіатроні. Також свої сили перевірили представники санного спорту. Про важкі траси, передстартові хвилювання та мотивацію на наступні виступи традиційно в Щоденнику Олімпіади.

Першими у Пхьончхані розіграли комплекти нагород у скіатлоні. П’ятнадцятикілометрова дистанція поділена на дві рівні частини, які потрібно подолати спочатку класичним стилем, а потім – вільним.

Від України на олімпійську трасу вийшли Марина Анцибор та Тетяна Антипенко. На жаль, українки потрапили лише до топ-55: Тетяна Антипенко стала 45-ою, а Марина Анцибор – 53-ою.

Марина Анцибор
Марина Анцибор

«Золото» вже на третіх Олімпійських іграх здобула Шарлотта Калла зі Швеції з результатом 40 хвилин 44,9 секунди.

Санний спорт: перші спроби не вдалися

Свої перші офіційні спроби виконали представники санного виду спорту (одиночні сани) Антон Дукач та Андрій Мандзій. З минулого року правила в цій дисципліні змінилися. Якщо раніше можна було виконати 4 спроби всім учасникам, то тепер лише 3. До останньої допускають 20 кращих спортсменів. Далі результати виступів сумують і вже за загальним показником стає зрозуміло, хто ж переміг.

Тренувальні спроби були майже ідеальні, розповідає Андрій Мандзій. Була стабільна їзда, навіть деякі ділянки дистанції були, які проходив один із небагатьох спортсменів. А ось що трапилося на старті, досі не зрозумів.

Мене так швидко перекинуло, що я навіть нічого не зрозумів
Андрій Мандзій

«Там, де в усіх були проблеми, на 9 ділянку, я навпаки їхав впевнено. І не вірив, що з нею можуть бути проблеми. Навіть своїм знайомим підказував, як її можна пройти. Нічого не віщувало біди. І тут таке…Мене так швидко перекинуло, що я навіть нічого не зрозумів. Уже коли сунувся біля саней…Навіть не уявляєте, яке це було розчарування», – каже Андрій Мандзій кореспонденту Радіо Свобода.

Антон Дукач на тренувальних заїздах у Пхьончхані
Антон Дукач на тренувальних заїздах у Пхьончхані

Не без проблем виступив інший український учасник Антон Дукач. Спортсмен зізнається, лід став швидше, ніж звикли на тренуванні, і, як результат, – також помилки при першій спробі.

Траса стала гладшою, тому не всім вдалося проїхати її з першого разу. Мені здається, 60% спортсменів припустилися помилок
Антон Дукач

«Змінилася одна з ділянок, яку я раніше легко долав, і цього разу з нею не вдалося впоратися та ідеально пройти. Траса стала гладшою, тому не всім вдалося проїхати її з першого разу. Мені здається, 60% спортсменів припустилися помилок. Я в другій спробі покращив свій результат. І це дуже важливо, адже хтось може після такого невдалого заїзду розгубитися, а мені вдалося зібратися з силами», – каже Антон Дукач.

За словами Андрія Мандзія, хвилювання після перших спроб серед спортсменів були дуже відчутні.

«Зазвичай, у нас дуже гамірно в роздягальні. Але сьогодні – тиша. Уявляєте, 40 людей сиділи без жодного звуку. Усі в собі», – каже Андрій Мандзій.

Антон Дукач, виконавши дві спроби, став 27-м та 21-м. Андрій Мандзій завершив першу 40-м , а другу – 25-м.

Тепер в українців залишається ще одна спроба, від якої залежатиме – чи отримають вони «путівки» до фінальної частини. Тримати кулаки за хлопців потрібно завтра о 12:00 за київським часом.

Біатлон: спринтерська гонка без нагород

Головні сподівання українців на зимових Олімпійських іграх – це, звичайно, біатлон. Проте спринтерська гонка серед жінок медалі не подарувала. Найкращий результат серед наших спортсменок показала Віта Семеренко – 14 місце.

Валя Семеренко стала 46-ою, Анастасія Меркушина завершила виступ 55-ою, а Ірина Варвинець посіла 73-ю сходинку турнірної таблиці.

«Золото» здобула німкеня Лаура Дальмайєр, «срібло» – Марта Олсбю з Норвегії, «бронза» у Вероніки Віткової з Чехії.

Командний залік

У неофіційному медальному заліку на першому місці збірна Нідерландів. У її кошику 4 нагороди: «золото», 2 «срібла» та бронза. По одному «золоту» у Швеції, Кореї та Німеччини.

Не лише про спортивні результати

А ви знали про стереотип «Фігурне катання і класична музика»? Хтось вважає, що цей вид спорту немов вимагає виступати під якусь відому й легендарну композицію Моцарта, Вівальді та інших класиків. Проте цей стереотип уже давно зруйновано сучасними фігуристами. І наші українські спортсмени тому теж приклад.

Є конкретні спортсмени, які виступають лише під класичну музику. Бо вони знайшли свій тип музики, який їм близький до душі
Анна Хниченкова

«У короткій програмі в мене лунає Іспанія. У довільній програмі – відома співачка Сіа та композиція «Сalifornia Dreamin». Не можу сказати, що всі катають під класику. Хоча є конкретні спортсмени, які виступають лише під класичну музику. Вони знайшли свій тип музики, який їм близький до душі. Я все ж таки шукаю щось нове, відкриваю себе в чомусь, розвиваюсь. Це цікаво!» – каже Анна Хниченкова.

Пхьочхан очима українських спортсменів

Вид з вікна кімнат української збірної
Вид з вікна кімнат української збірної

Для вдалого виступу кожному спортсмену потрібні фізичні сили, правильний настрій та, звичайно, умови для відпочинку й правильного харчування, кажуть експерти. Олімпійське селище – це територія, куди потрапити звичайному вболівальнику просто неможливо. Проте Радіо Свобода та українські олімпійці в цьому спробують допомогти читачеві.

На Олімпіаді у Пхьончхані спортсмени не відчувають незручностей, усі думки лише про спорт, запевняє Сергій Чмель – тренер представниці збірної України в могулі Тетяни Петрової.

«З харчуванням проблем немає. Сама їдальня зроблена з критого стадіону. Великий вибір страв на різні смаки й різні кухні. Якесь м’ясо ми їли дуже гостре, вирішили, що це і є та сама корейська кухня. Але цілеспрямовано її не шукали. Навпаки, намагаємось їсти те, що ближче до української кухні, щоб не було проблем перед стартами», – каже Сергій Чмель.

Їдальня в Олімпійському селищі
Їдальня в Олімпійському селищі

«Олімпійське селище сподобалось.Трішки не вистачає снігу, бо є багато недобудов, якихось моментів, які мали б прикрити снігом. Кімнати зручні та теплі. Крім того, є де провести час, подивитися змагання інших атлетів», – розповідає представник зі скелетону Владислав Гераскевич.

Ігрові кімнати
Ігрові кімнати

Також спортсмени сміються, що не так важлива наявність в Олімпійському селищі ігрових зон, салонів краси, головне – є пральня.

Пральня в Олімпійському селищі
Пральня в Олімпійському селищі

За кого вболівати 11 лютого?

Олімпійську неділю відкриє боротьба за медалі в гірськолижному спорті. У швидкісному спуску за Україну виступатиме Іван Ковбаснюк. Прокидайтеся та вболівайте о 4 ранку.

З 8:15 знову розіграш комплектів нагород у скіатлоні, але вже серед чоловіків. Від України виступатимуть Олексій Красовський та Андрій Орлик.

Тетяна Петрова - перша представниця України у могулі
Тетяна Петрова - перша представниця України у могулі

Об 11:50, затамувавши подих, дивимося третю спробу представників санного спорту Антона Дукача та Андрія Мандзія. Після цього одразу фінальна частина.

Ще одна вирішальна спроба, але вже в могулі. Тетяна Петрова буде боротися за вихід до фінальної частини о 12:30

О 13:15 уже чоловіча збірна з біатлону перевірить свої сили в спринтерській гонці.

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