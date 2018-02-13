Щоденник Олімпіади: невтішні кваліфікації, перший допінг і спортивна ротація

Жодного фіналу. Четвертий день офіційних змагань на XXІІІ зимових Олімпійських іграх Україна завершує невтішно. Спортсмени не змогли пробитися до жодного фіналу в п'яти дисциплінах. Невтішні кваліфікації, перший допінг і спортивна ротація – Радіо Свобода традиційно підбиває підсумки подій у Пхьончхані в Щоденнику Олімпіади.

Гірськолижна дисципліна «комбінація» передбачає два етапи: швидкісний спуск і слалом. Після першого виду Іван Ковбаснюк був 57-м. Його результат – 1 хвилина 24,21 секунди. Проте в слаломі українець не вписався у віраж і пропустив «ворота», через які мав проїхати. Ковбаснюк не завершив дистанцію, тож не потрапив до фіналу.

Богдана Мацьоцька, українська гірськолижниця, пояснює: такі проблеми на дистанції – це звичайні речі для спортсменів.

Наші спортсмени не часто в таких погодних умовах тренуються

«Спортсмени ризикують, їдуть на максимум, тож «вихід» із траси – це не щось неймовірне. Просто так склалися обставини. Хоча, звичайно, шкода, бо ми дуже сподівалися на хороші результати. Але траса була дуже швидка, дуже льодяна, і було Івану дуже складно виступати. Наші спортсмени нечасто в таких погодних умовах тренуються», – каже Богдана Мацьоцька.

За словами спортсменки, українським олімпійцям не вистачає зараз підготовки й кількості тренування на правильних трасах.

«Зазвичай такі тренування проводяться і влітку, і восени. У нас такі тренування – за півроку до Олімпіади. Потрібно щороку впродовж олімпійського циклу. Крім того, у нас немає такого серйозного відбору серед дітей. Ось зараз тільки починають займатися масово цим спортом і вже є з кого вибирати», – каже вона.

«Золото» в «комбінації» здобув австрієць Марсель Хіршер, «срібло» та «бронза» на рахунку збірної Франції – Алексіса Пінтуро та Віктора Муфф-Жеанде.

Українські лижники поза чвертьфіналом

У класичному індивідуальному спринті (лижні гонки) теж не без розчарувань. Олексій Красовський показав 70-й результат, бо на спуску припустився помилки й упав. Тож утратив багато часу, поки піднімався, що й уплинуло на результат.

На три сходинки нижче в турнірній таблиці ще один представник України – Андрій Орлик.

У жіночих змаганнях кращий результат показала Тетяна Антипенко, яка відстала від лідера на 29,82 секунди. Вона посіла 54-те місце. Марина Анцибор стала 56-ю. Тож усі чотири представники України в цьому виді не змогли вийти з кваліфікації й пробитися до чвертьфіналів.

Санний спорт: знову за крок до фіналу

Головні сподівання українські вболівальники в цей день покладали на Олену Шхумову. Представниця санного спорту завершила дві спроби з трьох офіційних на 19-му місці і мала потрапити до двадцятки, де змагатимуться за комплект нагород. Проте українка у вирішальній спробі стала лише 26-ю. Що повторює її шлях на Олімпійських іграх у Сочі, коли також залишилась за крок від фіналу.

За словами учасниці І зимових юнацьких Олімпійських ігор Галини Куречко, таких результатів можна було очікувати, адже спортсменам важко психологічно цілий день чекати наступних стартів.

«На 80% Олена Шхумова виконала заїзд добре. Те, що не змогла вийти з 9-го віражу, вона дуже багато не загубила, але все ж таки це зіграло роль, що не змогла потрапити до топ-20! Зараз вона 21-ша в загальному заліку. Проте траса набагато була легша, ніж учора. Лід був м’якший. Учора, через те, що лід був більш жорстким, полози були гостріші. Сьогодні ці полози потрібно було міняти. Це технічний момент, від якого також залежить результат», – каже Галина.

Олена Стецків стала 28-ю. А перемогла в цій дисципліні санного спорту німкеня Наталі Ґайзенберґер – і це вже третє «золото» на Олімпійських іграх у її спортивній кар'єрі. Друге місце також на рахунку збірної Німеччини – Даяни Айтберґер. А «бронзу» здобула Алекс Гоф із Канади.

Боротьба з допінгом триває!

Як показує практика, деякі спортсмени не вчаться на чужих помилках, а продовжують наступати на свої ж граблі. У Пхьончхані зареєстрували перший випадок порушення антидопінгових правил. За повідомленням Спортивного арбітражного суду, в організмі японського ковзаняра Кея Сайто знайшли ацетазоламід. Аналізи він здавав у позазмагальний період.

За інформацією Спортивного арбітражного суду, спортсмена відсторонили, він добровільно погодився виїхати з олімпійського селища, тож не братиме далі участь у XXІІІ зимових Олімпійських іграх.

Командний залік: Німеччину поки не наздогнати

Збірна Німеччини залишається лідером у командному заліку – 9 нагород, 5 із них золоті. На другому місці – збірна Нідерландів з 10 медалями, проте лише 4 – вищого ґатунку. У топ-трійку країн піднялась Норвегія, яка здобула вже 11 нагород, але лише 3 «золота». Російська команда, яка виступає під білим прапором, має в своєму активі 5 медалей: 1 срібну та 4 бронзові.

Повернення додому: в планах – сон!

В Україну повернулась з Пхьончхана Тетяна Петрова, яка виступала в могулі. Спортсменку зустрічали рідні та близькі, і саме за ними вона сумувала найбільше, розповідає Тетяна. Каже: переліт був дуже важкий, проте саме відчуття, що вона вже дома, зараз надає сил.

Перше відчуття, звичайно: «Ура-а-а-а! Я дома». Дуже скучила

«11 годин летіли до Амстердама, потім була пересадка п'ять годин, а далі за дві години вже долетіли до Києва. Коли приїхали, то побачила батьків, чоловіка, хрещеного з дружиною – така шалена група підтримки. Мені здається, саме цієї підтримки мені не вистачало в Пхьончхані. Не інтернет-підтримки, а саме справжніх емоцій поруч. Перше відчуття, звичайно: «Ура-а-а-а! Я дома». Дуже скучила. Але все ж таки була б не проти ще залишитися на кілька днів у Пхьончхані, щоб підтримати наших, подивитися місто. Проте я вже дома, і перше в моїх планах – це сон!», – сміється Тетяна Петрова.

За кого вболівати 14 лютого?

0 3:15 розпочинає свої змагання гірськолижниця Ольга Книш, яка виступатиме в дисципліні «слалом».

Із 8:00 тримайте кулаки за Віктора Пасічника – представника України в лижному двоборстві.

Віримо в жіночу збірну України з біатлону о 13:05. В індивідуальній гонці змагатимуться Валентина Семеренко, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина і нарешті на старт вийде Юлія Джима. Віта Семеренко гонку пропустить.

Також за нагороди розпочнуть боротьбу представники дисципліни «двомісні сани» Олександр Оболончик та Роман Захарків.