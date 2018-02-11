Щоденник Олімпіади: Пхьончхан захопили роботи, а скіатлон – збірна Норвегії

Зимовий Пхьончхан робить свої корективи у розкладі XXІІІ Олімпійських ігор. Погода змінилась – стало більш морозно, а ще вітер посилився. Через негоду на старт не вийшли представники гірськолижного спорту у дисципліні «швидкісний спуск». Серед них і українець Іван Ковбаснюк. Тож про олімпійську хурделицю, золоте падіння норвезького спортсмена, чоловіче слово українського спортсмена – читайте у традиційному Щоденнику Олімпіади.

Cкіатлон по-норвезьки

А ось лижникам не завадила справжня хурделиця, щоб розіграти комплект нагород у скіатлоні. У чоловіків ця дистанція – аж у 30 кілометрів, на відміну від жінок, які долають 15 кілометрів. Але головний принцип залишається незмінним: траса поділена на 2 рівні частини, один відрізок потрібно пройти класичним стилем, інший – вільним.

Старт розпочався з падіння кількох спортсменів, і українцю Олексію Красовському вдалось об'їхати кандидатів та не втратити рівноваги. Далі дистанція минула без неочікуваних падінь. Проте, українець завершив змагання з 61-м результатом. Він на коло відстав від лідерів і не зміг завершити дистанцію.

А ось збірна Норвегії до командного заліку одразу додала комплект нагород.

Дебютант Олімпійських ігор Сімен Геґстад Крюґер якраз був одним із тих спортсменів, хто впав на початку змагань. Проте, це падіння для нього стало щасливим. За три кілометри до фінішу Крюґер відірвався від групи лідерів, а його співвітчизники Мартін Йонсруд Сундбю та Ганс Крістер Голунд дали можливість юному спортсменові наростити й утримати перевагу. Коли стало зрозумілим, що «золото» вже у Крюґера, вони розіграли між собою друге та третє місце.

Чоловік сказав –​ чоловік зробив

У санному спорті українці показали справжній бійцівський характер. Сьогодні вони виконали третю спробу, після якої і формувався склад фіналістів – «топ-20». Нагадаємо, що у своїй першій спробі 11 лютого Андрій Мандзій припустився помилки – втратив керування саньми та випав із них. Як результат, став останнім. Проте, вже у другій спробі став 25-м.

«На жаль, у нас не можна взяти і викинути одну зі спроб, яка була найгіршою. Все сумується. Я розумію, що, маючи в своєму активі 40-е та 25-е місця, я не зможу вже пробитися до двадцятки кращих. Але мені принципово важливо показати заїзд на своєму рівні. Бо знаю, що вмію набагато краще», – казав Мандзій.

Як то кажуть, чоловік сказав – чоловік зробив. І хоча Мандзій не потрапив до фіналу, проте третю спробу він дійсно виконав краще за всі попередні і став 19-м.

Топові спортсмени собі на кожен сезон роблять по 2 пари саней, а у нас є спортсмени, які по 6 років катають на одних

«Було важко зібратися після падіння, але все ж таки зміг. І коли побачив свій результат, взагалі засмутився, адже це показник, що я можу набагато краще. Будемо працювати далі. Потрібно щось робити зі саньми, шукати спонсорів. Бо якщо є на чому їхати, то вже буде результат, навіть через рік. Зараз собі роблю сани сам. Топові спортсмени собі на кожен сезон роблять по 2 пари саней, а у нас є спортсмени, які по 6 років катають на одних», – розповідає Мандзій.

Дебютант Олімпійських ігор Антон Дукач у перший день змагань показав 27-й та 21-й результати. А у вирішальній спробі став 24-м. Проте, за словами провідного тренера збірної України з санного спорту Олексія Жукова, на Дукача у майбутньому великі сподівання.

«2 роки тому у нього була серйозна травма – перелом ноги. І один сезон він взагалі не катався, влітку 2017 почав тренуватися на санкороликах, а потім вже не було часу, тож готувався до етапів Кубків Світу. А це по 5-6 заїздів напередодні змагань. Це дуже мало, проте Дукач зміг відновитися, психологічно налаштуватися. Він проявив характер. І 23-е місце на першій Олімпіаді – це дуже високий результат», – каже Олексій Жуков.

Крім того, результат Антона Дукача – це рекорд української команди у санному спорті. Адже до цього часу ніхто вище 25-го місця не підіймався.

«Звичайно, що я задоволений своїм результатом. Дуже сподобався свій третій заїзд. Мені здається, що виклався на 90%. І тепер тренери вирішать, хто виступатиме в естафеті, тож Олімпійські Ігри ще не завершені, будемо боротися і далі», – прокоментував Дукач.

Могул: вперше на Олімпіаді, але без фіналу

Погодні умови завадили сьогодні всім. Не оминула цієї проблеми і перша представниця України на Олімпійських іграх з могулу Тетяна Петрова. Українка сьогодні боролась за вихід до фінальної частини змагань. За результатами першої кваліфікації одразу до головного етапу потрапили десять спортсменок. А ще двадцять боролися за «путівки», які залишились. Серед них і Тетяна Петрова, проте у другій спробі спортсменка втратила такі важливі бали.

«На першому трампліні допустила падіння, там був елемент «гелікоптер». Погано відштовхнулась, зачепилась лижею. Може хвилювання, може через те, що траса сьогодні тверда, багато льоду на ній. Бо погода змінилась, сильніший вітер. І це дуже відчувається», – пояснює тренер Сергій Чмель.

У будь-якому разі український могул на Олімпійських Іграх заявив про себе. Тепер у Тетяни Петрової є наступні чотири роки, щоб вдосконалювати свої здібності, а у держави – олімпійський цикл, щоб збільшити кількість завойованих ліцензій на наступних іграх. Тим більше, що траса для могулу в Україні є. За словами Сергія Чмеля, у Буковелі траса відповідає всім європейським вимогам. Тут можна відпрацьовувати стрибки та збільшувати складність. Проте наступний етап для нових перемог у світовому могулі – це збільшення кількості міжнародних стартів.

Дуже важливо, щоб наші спортсмени більше виступали на міжнародних змаганнях

«Дуже важливо, щоб наші спортсмени більше виступали на міжнародних змаганнях. У Тані всього 7 стартів, а тут дівчата мають понад 50. Це велика різниця. І міжнародний досвід має бути не лише у тих, на кого сподіваються на Олімпіадах. Потрібно починати з дітей. Нас дуже підтримала держава на цій підготовці до Ігор. Але це було 3 місяці – це добре, але у світовому досвіді спортсмени у таких умовах тренуються протягом усього олімпійського циклу», – розповів Сергій Чмель.

Чоловічий спринт: стріляємо краще, але без нагород.

Фаворити чоловічого спринту Мартен Фуркад із Франції та Йоганнес Бьо з Норвегії не змогли пробитися на п’єдестал через промахи у стрільбі. А ось представник України Дмитро Підручний закрив усі мішені, проте програв у швидкості суперникам та став 21-м. І це найкращий результат України у чоловічому спринті.

Артем Прима став 40-м, Сергій Семенов подолав дистанцію з 46-м результатом, а Володимир Семаков завершив змагання 78-м.

Волонтер у Пхьончхані: про війну в Україні тут не розмовляють

Для успішного проведення зимових Ігор було відібрано понад 22 тисячі волонтерів із 100 тисяч претендентів. Серед них і українка Анна Брусєнцова, яка живе у Дніпропетровську. Каже, завжди цікавилась Південною Кореєю, навіть вивчає їхню мову. Тож коли дізналась, що можна потрапити волонтером на Олімпійські ігри у цю країну, вирішила обов’язково спробувати свої сили.

«Спочатку ми заповнили анкети. Там написали, чому нам це цікаво, чим ми займаємося, що вміємо. Після цього мене перевірили на знання англійської мови – це граматика та вміння говорити: потрібно було записати відео з відповідями на питання. А далі була співбесіда. Коли підтвердили мою кандидатуру, то сподівалась, що буду працювати перекладачем або допомагати у роботі зі ЗМІ, але тут відповідаю за маршрути. Це теж постійна мовна практика і стільки цікавих людей!» – каже Анна Брусєнцова.

За словами волонтерки, вона ще жодного разу не стикалася з негативним ставленням до України в Південній Кореї. Каже, зазвичай дивуються, що приїхала так здалеку.

«Головна асоціація з Україною – що у нас дуже красиві дівчата. А ось про війну тут не кажуть. Навіть із російськими волонтерами не чіпаємо політики. Бо Олімпіада – це місце дружби та добрих стосунків, про війни та конфлікти тут не згадують. Немає бажання навіть порушити тему політики. Тут просто така атмосфера домашня», – пояснює волонтерка.

Роботи, які посміхаються, вітаються та допомагають

Олімпійські ігри у Пхьончані продовжують підтверджувати звання – найкращі технічні Ігри. За словами українки Анни Брусєнцової, технічний процес можна побачити всюди. І на відміну від інших Олімпійських ігор, тут дивують не лише на церемоніях відкриття і закриття, а постійно.

«Тут дійсно все дуже продумано з технічного плану. Наприклад, в автобусах, які везуть нас на змагання, є плазми, і ми можемо дивитися будь-які змагання. В метро – голограми. Також знайомі волонтери працюють у центрі, де є акваріум і там риби-роботи. Це дуже цікаво. Дуже багато роботів на олімпійських аренах – вони вітаються з тобою, допомагають отримати потрібну інформацію», – розповідає Анна.

Роботи-перекладачі розпізнають і розмовляють 29-ма мовами, вони також здатні імітувати людську міміку, тож із задоволенням допомагають кожному подолати мовний бар’єр.

Крім того, українка зізналась, що особисто їй дуже сподобались «пакети від холоду».

«Їх потрібно потрясти в руках, розтерти, вони нагріються і все – вважай, що теплий камін з тобою постійно. Можна його тримати у себе в кишенях, і ти постійно відчуваєш тепло. Це дуже класно, тим більше, що працюємо на вулиці», – розповідає Анна.

Командний залік

Збірна Німеччини залишається лідером. Вона здобула вже 4 нагороди – 3 золоті та 1 бронзову. На другому місці у командному заліку збірна Нідерландів, маючи в своєму активі 5 медалей: 2 «золота», 2 «срібла» та одну бронзу. Третя – збірна Норвегії. У її кошику 8 нагород – 1 золота, 4 срібні та 3 бронзові.

За кого вболівати 12 лютого?

0 3.15 Ольга Книш боротиметься за нагороди у гірськолижному спорті, дисципліні гігантський слалом.

Гонка переслідування серед жінок розпочнеться о 12.10. У змаганнях братимуть участь Віта та Валентина Семеренко, а також Анастасія Меркушина.

0 12.50 розпочинають свої змагання представниці в одиночному санному спорті – Олена Стецьків та Олена Шхумова.

А вже о 14.00 вболівайте за Дмитра Підручного, Артема Прими та Сергія Семенова у гонці переслідування.

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