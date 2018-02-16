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16 Лютий 2018, Київ 11:01
Суспільство

Олімпіада-2018: Чому гроші на сани були, але спортсмени їх не отримали?

Андрій Мандзій

Андрій Мандзій на Олімпійських іграх у Пхьончхані представляв Україну в одиночних змаганнях. Під час першої спроби українець випав із саней, проте не відпустив їх і подолав дистанцію разом із ними. У соціальних мережах негативно коментують виступи українських санкарів – жодного фіналу. Але в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода Андрій Мандзій розповів, що сани робить самостійно.

Зараз собі роблю сани сам
Андрій Мандзій

«Потрібно щось робити з саньми, шукати спонсорів. Бо якщо є на чому їхати, то вже буде результат, навіть через рік. Зараз собі роблю сани сам. Топові спортсмени собі на кожен сезон роблять по 2 пари саней, а у нас є спортсмени, які по 6 років катають на одних», – розповідає Мандзій.

Андрій Мандзій
Андрій Мандзій

Українські видання одразу опублікували матеріали про недофінансування представників зимового виду спорту. Міністр молоді та спорту Ігор Жданов для спростування цієї інформації на своїй сторінці опублікував документи, в яких зазначені справжні затрати відомства для екіпірування атлетів на XXІІІ зимові Олімпійські ігри – це близько 20 мільйонів гривень.

«Якщо ми говоримо про санний спорт, то дуже дивно чути неправдиві заяви в ефірах українських телеканалів про те, що держава й Міністерство спорту, нібито, нічим не допомагає санному спорту, а спортсменам начебто доводиться збирати свої сани з металобрухту в гаражах. Це не відповідає дійсності», – написав на своїй сторінці Ігор Жданов.

Виданню «Сьогодні» український спортсмен вкотре підтвердив – ніякої брехні, сани створює самостійно й навіть надіслав фото.

«Від Федерації отримав полози – 1200 євро, кронштейни – 290 євро, 2 пари гумок по 30 євро – 60 євро», – розповів Мандзій. Крім того, спортсмен додав, що минулорічні сани збирав повністю за свій рахунок.

Ігор Жданов
Ігор Жданов

Після цього в запису Ігоря Жданова з’явився посткриптум: «Побачив скарги, що окремим спортсменам-саночникам не дійшов на руки від федерації закуплений міністерством інвентар. Будемо розбиратися й притягати винних до відповідальності. Це неприпустимо».

Будемо розбиратися й притягати винних до відповідальності
Ігор Жданов

Але насправді інформація про «хобі» Мандзія з’явилася ще раніше, до Олімпійських ігор. Наприкінці січня санкар давав інтерв’ю для сайту sport.ua.

А де берете для цього відповідні матеріали?

– Цього року деталі нам допомогла купити Міжнародна федерація санного спорту. А взагалі з саньми – дуже велика проблема. Я навіть знаю, з чого їх можна зробити, але матеріалів немає. Дерево ще можна знайти, набагато важче з полозами, хоча їх можна замовити і в Україні. Але це дуже дороге задоволення. Пара полозів коштує від тисячі євро. Це інструментальна сталь або сталь, з якої роблять хірургічні ножі, її дуже дорого обробляти. Насправді інвентар у нас на дуже низькому рівні, тому на ньому показувати високі результати важко.

Андрій Мандзій
Андрій Мандзій

Тоді ще не було таких невтішних виступів санкарів – жоден не потрапив до фінального етапу – а отже, інформаційного галасу не було. Тепер під прицілом журналістів починає викриватися – а хто ж винен?

У четвер радник міністра молоді та спорту Павло Булгак опублікував нові документи, мовляв, є «халатність, погане планування програми підготовки спортсменів та непрофесійність тренерського штабу».

Насправді, за словами Булгака, федерація закупила троє німецьких саней по 80 тисяч, 6 пар полозів по 30 тисяч, а також шліфувальний апарат. Але інвентар «не дійшов» саночникам, які представляли Україну на XXІІІ Олімпійських іграх у Пхьончхані.

«По завершенню змагань у Пхьончхані міністр особисто збиратиме всі сторони: спортсменів-саночників, тренерів, федерацію та влаштує серйозний розбір польотів. Ми розберемося, чому спочатку федерація та тренерський штаб замовили 7 саней, яких би вистачило на всіх учасників Ігор, а потім переграли ситуацію і замовили троє. Чому лише четверо спортсменів із 6, які завоювали ліцензії, потрапили до програми олімпійської підготовки. Питань дуже багато», – написав Булгак.

Також радник Міністра молоді і спорту заявив, що ситуацію обов’язково виправлять, а Андрію Мандзію придбають сучасні сани, так само, як і іншим саночникам, які раніше їх не отримали.

Збірна України з санного спорта вже повертається з Пхьончхану до Львова, а отже, найближчим часом очікуємо на продовження історії. Адже традиційно після кожної Олімпіади виявляється, що насправді не спортсмени винні, що не змогли вибороти нагороди, а функціонери.

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