«Взяв на поруки – треба мити руки» – соцмережі про справу Труханова

Депутат від «Блоку Петра Порошенка» Дмитро Голубов взяв на поруки мера Одеси Геннадія Труханова. Після цього соцмережі вибухнули хвилею обурення і сарказму: як член президентської політичної сили міг заступитися за підозрюваного у корупції посадовця, якого до того ж звинувачують у проросійській позиції? Деякі коментатори критикують і НАБУ – нібито через «недостатність доказової бази». У Facebook активно обговорюють ще і сутички, що відбувалися під судом. Усі учасники дискусії солідарні в одному: країні потрібне чесне правосуддя.

Коротка хронологія

Мера Одеса Геннадія Труханова та ще кількох чиновників міської ради підозрюють у зловживанні службовим становищем, через що, як стверджує Національне антикорупційне бюро, держава втратила понад 170 мільйонів гривень. Сам підозрюваний ці звинувачення відкидає, а його адвокати звинувачують НАБУ у політичному піарі.

14 лютого Труханов повернувся до України після майже 2 місяців перебування за кордоном. Одразу в аеропорту його затримали. 15 лютого суд обрав меру Одеси запобіжний захід – відпустив на поруки депутата від «БПП» Дмитра Голубова. Поки тривало засідання, під будівлею суду було гаряче. Відбулося кілька сутичок – між праворадикалами й невідомими чоловіками в чорному, які виглядали як тітушки, а також між праворадикалами і правоохоронцями. У поліції звітують, що затримали 36 людей.

«Приниження для Києва»

Активіст Автомайдану Олексій Гриценко вважає, що події, які відбулися у суді та поблизу нього – сором і «холодний душ». І пояснює, чому:

(Дивіться відео сутичок під судом тут).

Народний депутат Мустафа Найєм проводить паралелі із чиновниками часів Януковича.

Ось що думають про обрання запобіжного заходу читачі Радіо Свобода у twitter:

«Блок Петра Порошенка» опублікував заяву, в якій мовиться, що рішення депутата Голубова взяти Труханова на поруки – особисте, це не є позицією політичної сили.

Попри це, у соцмережах ще вщухає хвиля обурення з цього приводу.

​Хто і чому критикує НАБУ

Є і дописи про те, що причина обрання такого «легкого» запобіжного заходу – нібито у слабкості доказової бази, яку зібрало НАБУ.

Труханов упевнений, що уникне покарання?

Частина дописувачів налаштована песимістично щодо фіналу цієї справи.

50 днів мера Одеси не було на роботі: офіційно він був то у відпустці, то у закордонних відрядженнях. Коли Труханов повернувся, його затримали одразу, в аеропорту. Користувачі припускають: якби знав, що суд буде чесним, ховався би й надалі.

Ось як Геннадій Труханов сам прокоментував свій приїзд:

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі просили суд взяти Труханова під варту з альтернативою 50 мільйонів гривень застави.