Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Лютий 2018, Київ 00:35
Відео

Праворадикали трощили вікна «Сбербанку», «Альфа-банку» та «Росспівробітництва» (відео)

Праворадикали трощили вікна «Сбербанку», «Альфа-банку» та «Росспівробітництва» (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:11 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Києві 18 лютого представники праворадикальної організації «ОУН» Миколи Коханівського провели акцію «Смерть Росії», яку вони приурочили до загибелі учасників Євромайдану. Камінням і яйцями праворадикали закидали будівлю організації «Росспівробітництво» (це представництво російського Федерального агентства у справах СНД). Також об’єктом агресивних дій стали офіси двох пов’язаних із Росією банківських установ. Співробітники Нацгвардії і поліції були присутні на місці інцидентів, але не зупиняли дії нападників. Силовики вилаштовувалися живим ланцюгом між будівлями та учасниками акції, що не могло зупинити биття вікон.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG