У Києві 18 лютого представники праворадикальної організації «ОУН» Миколи Коханівського провели акцію «Смерть Росії», яку вони приурочили до загибелі учасників Євромайдану. Камінням і яйцями праворадикали закидали будівлю організації «Росспівробітництво» (це представництво російського Федерального агентства у справах СНД). Також об’єктом агресивних дій стали офіси двох пов’язаних із Росією банківських установ. Співробітники Нацгвардії і поліції були присутні на місці інцидентів, але не зупиняли дії нападників. Силовики вилаштовувалися живим ланцюгом між будівлями та учасниками акції, що не могло зупинити биття вікон.