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20 Лютий 2018, Київ 01:12
Політика

ЦВК Угорщини зареєструвала заяву Координаційної ради російських співвітчизників

Віктор Орбан

В Угорщині офіційно стартувала кампанія до виборів у парламент 2018 року. Для проурядової коаліції на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном пріоритетними є боротьба з нелегальною міграцію, розширення електорату серед закордонних угорців і збереження рівня економічної, культурної, спортивної співпраці з Москвою. Деякі з цих тез, зокрема, у своїй промові «Для нас Угорщина – перша» перед однопартійцями озвучив чинний голова «Фідес» Віктор Орбан.

«Над Європою збираються хмари міграції. За оцінками, частка мігрантів зростатиме прискореними темпами у країнах Європи, які розташовані на захід від Угорщини», – заявив Віктор Орбан у Будапешті на форумі з нагоди заснування своєї партії.

Посилаючись на дані НАТО, угорський прем’єр повідомив, що до 2020 року до Європи вирушить 60 мільйонів мігрантів переважно з мусульманських країн Африки й Азії. «Якщо це продовжуватиметься у такому ключі, у містах Європи однозначно переважатиме мусульманська більшість, а Лондон стане не яйцем зозулі, а першою ластівкою (процесу виходу із ЄС – ред.)», – наголосив Орбан. За його словами, зведена у 2015 році на південних кордонах Угорщини захисна стіна зупинила потік нелегальної міграції. Через це Будапешт, на думку прем’єра, солідаризується з тими політичними силами в Європі, які «хочуть врятувати свої держави і свою християнську культуру» і виступають проти обов’язкових квот. Політик бачить серед своїх друзів країни «Вишеградської четвірки», Австрію, земельний уряд Баварії (Німеччина) та італійську партію «Вперед, Італіє!» на чолі з Сильвіо Берлусконі.

Віктор Орбан повідомив, що правляча коаліція Угорщини подала на розгляд парламенту Угорщини так званий законопроект «Стоп Сорос», який, на переконання прем’єра, у разі схвалення спрямує боротьбу з нелегальною міграцією у «правове русло», регламентуватиме роботу неурядових закордонних організацій, визначатиме прозорість джерел фінансування аж до їхньої заборони на території Угорщини.

Урядовий білборд в Будапешті, 14 лютого 2018 року
Урядовий білборд в Будапешті, 14 лютого 2018 року

Орбан також розкритикував спонсоровані Джорджем Соросом організації відкритого суспільства, заявивши, що американський мільярдер і філантроп угорського походження має «своїх людей» не тільки в Брюсселі, але й у Нью-Йорку, нібито виділяючи кошти на «міграцію світового виміру».

Тим часом опозиційна «Демократична коаліція» на чолі з колишнім прем’єр-міністром Ференцем Дюрчанем у своїй передвиборчій програмі виступила за скасування закону, згідно з яким закордонні угорці з подвійним громадянством можуть голосувати на парламентських виборах у цій країні.

Паралельно «Демократична коаліція» виступає за денонсацію угоди між колишніми Угорською Народною Республікою та УРСР на початку 1960-х років про взаємні виплати пенсій громадянам двох країн. Лівоцентристи мотивують це рішення тим, що чинна влада розраховує на виборах у квітні поточного року на голоси громадян України з подвійним угорсько-українським громадянством, які не живуть в Угорщині і не сплачують податки.

Цими днями Центрвиборчком країни офіційно зареєстрував заяву Координаційної ради російських співвітчизників Угорщини про надання статусу нацменшини.

За словами Тетяни Керн, очільниці цієї організації, ініціативу 5 тисяч росіян, громадян Угорщини, підтримують як уряд Угорщини, так і уряд Росії. Вона також повідомила, що спроби утворити окрему меншину ця організація робила ще у 2006 році, коли при владі перебували соціалісти. Однак тоді ЦВК Угорщини не дала на це дозволу.

За деякими оцінками, у період з 2010 до 2018 року, час перебування при владі консерваторів, в Угорщині кількість росіян зросла до 20 тисяч росіян, які мають нерухомість, постійно проживають у цій країні і згодом можуть стати громадянами Угорщини, беручи повноцінну участь на виборах у парламент. Цей фактор також беруть до уваги ті, хто розраховує і далі залишатись при владі та зацікавлений продовжувати співпрацю з Москвою, зазначають опозиційні угорські ЗМІ.

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