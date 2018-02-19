ЦВК Угорщини зареєструвала заяву Координаційної ради російських співвітчизників

В Угорщині офіційно стартувала кампанія до виборів у парламент 2018 року. Для проурядової коаліції на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном пріоритетними є боротьба з нелегальною міграцію, розширення електорату серед закордонних угорців і збереження рівня економічної, культурної, спортивної співпраці з Москвою. Деякі з цих тез, зокрема, у своїй промові «Для нас Угорщина – перша» перед однопартійцями озвучив чинний голова «Фідес» Віктор Орбан.

«Над Європою збираються хмари міграції. За оцінками, частка мігрантів зростатиме прискореними темпами у країнах Європи, які розташовані на захід від Угорщини», – заявив Віктор Орбан у Будапешті на форумі з нагоди заснування своєї партії.

Посилаючись на дані НАТО, угорський прем’єр повідомив, що до 2020 року до Європи вирушить 60 мільйонів мігрантів переважно з мусульманських країн Африки й Азії. «Якщо це продовжуватиметься у такому ключі, у містах Європи однозначно переважатиме мусульманська більшість, а Лондон стане не яйцем зозулі, а першою ластівкою (процесу виходу із ЄС – ред.)», – наголосив Орбан. За його словами, зведена у 2015 році на південних кордонах Угорщини захисна стіна зупинила потік нелегальної міграції. Через це Будапешт, на думку прем’єра, солідаризується з тими політичними силами в Європі, які «хочуть врятувати свої держави і свою християнську культуру» і виступають проти обов’язкових квот. Політик бачить серед своїх друзів країни «Вишеградської четвірки», Австрію, земельний уряд Баварії (Німеччина) та італійську партію «Вперед, Італіє!» на чолі з Сильвіо Берлусконі.

Віктор Орбан повідомив, що правляча коаліція Угорщини подала на розгляд парламенту Угорщини так званий законопроект «Стоп Сорос», який, на переконання прем’єра, у разі схвалення спрямує боротьбу з нелегальною міграцією у «правове русло», регламентуватиме роботу неурядових закордонних організацій, визначатиме прозорість джерел фінансування аж до їхньої заборони на території Угорщини.

Орбан також розкритикував спонсоровані Джорджем Соросом організації відкритого суспільства, заявивши, що американський мільярдер і філантроп угорського походження має «своїх людей» не тільки в Брюсселі, але й у Нью-Йорку, нібито виділяючи кошти на «міграцію світового виміру».

Тим часом опозиційна «Демократична коаліція» на чолі з колишнім прем’єр-міністром Ференцем Дюрчанем у своїй передвиборчій програмі виступила за скасування закону, згідно з яким закордонні угорці з подвійним громадянством можуть голосувати на парламентських виборах у цій країні.

Паралельно «Демократична коаліція» виступає за денонсацію угоди між колишніми Угорською Народною Республікою та УРСР на початку 1960-х років про взаємні виплати пенсій громадянам двох країн. Лівоцентристи мотивують це рішення тим, що чинна влада розраховує на виборах у квітні поточного року на голоси громадян України з подвійним угорсько-українським громадянством, які не живуть в Угорщині і не сплачують податки.

Цими днями Центрвиборчком країни офіційно зареєстрував заяву Координаційної ради російських співвітчизників Угорщини про надання статусу нацменшини.

За словами Тетяни Керн, очільниці цієї організації, ініціативу 5 тисяч росіян, громадян Угорщини, підтримують як уряд Угорщини, так і уряд Росії. Вона також повідомила, що спроби утворити окрему меншину ця організація робила ще у 2006 році, коли при владі перебували соціалісти. Однак тоді ЦВК Угорщини не дала на це дозволу.

За деякими оцінками, у період з 2010 до 2018 року, час перебування при владі консерваторів, в Угорщині кількість росіян зросла до 20 тисяч росіян, які мають нерухомість, постійно проживають у цій країні і згодом можуть стати громадянами Угорщини, беручи повноцінну участь на виборах у парламент. Цей фактор також беруть до уваги ті, хто розраховує і далі залишатись при владі та зацікавлений продовжувати співпрацю з Москвою, зазначають опозиційні угорські ЗМІ.