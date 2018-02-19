(Друкуємо мовою оригіналу)

В столице Баварии прошла 54-я Мюнхенская конференция по безопасности. По мнению эксперта, участники конференции осознали, что обсуждаемые в мире политические проблемы между собой сильно связаны, это касается Ближнего Востока и Донбасса в частности. Сложившаяся ситуация напоминает политически кубик Рубика, где повернув одну сторону, сломается другая. Почему некоторые обозреватели назвали Мюнхенскую конференцию смертью дипломатии и отметили, что на ней было не до Украины? Какие вызовы своей безопасности Запад назвал главными? И почему ситуация в Сирии влияет на решения конфликта на Донбассе? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политолог, директор Института востоковедения, президент Центра ближневосточных исследований Александр Богомолов и эксперт-международник, главный редактор UA: Ukraine Analytica, член правления Совета по внешней политике «Украинская призма» Анна Шелест.

– Расскажите о ваших общих ощущения от конференции? Что бы вы выделили за эти дни, что главного прозвучало?

Александр Богомолов: Я обратил внимание на один комментарий, который обобщает впечатление участников, что наконец многие осознали все проблемы, обсуждаемые в мире, а именно проблему Донбасса. Кроме того целый клубок ближневосточных проблем, сирийская находится в самом центре, имеет отношение к разным другим. Это ключевые моменты, которые сейчас беспокоят.

Наконец-то люди обратили внимание, что это все очень взаимосвязано. Даже один обозреватель назвал это политическим кубиком Рубика.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F402000051&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true">SoundCloud</a>

Конференция не предложила никаких оригинальных или новых решений, а предложила делать еще больше того же. Одна из ключевых проблем и фактор их связанности состоит в том, что в них так или иначе участвует Россия. Это не единственный фактор, все эти конфликты объединяет общая ситуация, которую называют кризисом системы безопасности в мире, а Россия им пользуется для увеличения своего политического веса.

– Редактор Deutsche Welle Матиас фон Гайн назвал эту конференцию «смертью дипломатии». Не предвестник ли это большого затяжного конфликта, если дипломаты не слышат друг друга и не могут договориться?

Александр Богомолов: Виденье очень конфликтное, внутреннее противоречивое, если посмотреть в зеркале сирийского кризиса или украинского. Совершенно очевидно, что есть минимум две стороны, позиции которых мотивированы абсолютно в противоположную сторону и изменить это пока не представляется возможным. Тем не менее на фоне этого дипломатия происходит.

Мюнхенская конференция это анатомический театр политики и дипломатии, в котором все увидели блеск и нищету этих очень важных институтов

Мюнхенская конференция это анатомический театр политики и дипломатии, в котором все увидели блеск и нищету этих очень важных институтов.

– Вы уже упомянули о сирийском кризисе, украинском, как его называют на Западе. Какое место сейчас занимает Украина в приоритетах Запада и почему? Некоторые обозреватели говорят о том, что на вступлении Порошенко был полупустой зал. С чем это связано?

Ранг Украины в этой международной дискуссии повысился

​Александр Богомолов: Я обратил внимание на этот комментарий. Он не является новостью, а ложится в большой поток негативного комментирования деятельности украинского правительства. Это скорее симптом состояния нашего общества, чем политики, власти, оценки деятельности президента.

Порошенко на конференции выступал в конце очень пристойной, можно сказать, наиболее престижной дискуссии, в конце панели. Панель была о проблемах европейской безопасности в целом, это говорит о том, что ранг Украины в этой международной дискуссии повысился.

– Какой от этого толк, что украинская повестка дня замечается на Западе?

Сам факт, что нашу позицию услышали – это обещание на будущее, но не решение на сейчас

​Александр Богомолов: Очень важно озвучить свою позицию, даже если с ней несогласны. Понятно, почему с украинской позицией не согласна Россия. А что касается Запада, там есть разные понимающие Россию. В этом контексте важно озвучить свою позицию ясно и четко, что мы не меняемся, а если не меняемся мы, то делать из нас разменную монету тоже представляется сложным.

Насчет интереса людей, которые непосредственно страдают от происходящих событий, то тут мало утешительного. Сам факт, что нашу позицию услышали – это обещание на будущее, но не решение на сейчас.

​– Анна, какие у вас впечатление от Мюнхенской конференции? И согласны ли вы, что Украины была сдвинута с центра внимания Запада?

Анна Шелест: Сдвинуть можно только в том случае, если бы предполагалось, что Украина должна стоять на первом месте. Это все-таки достаточно глобальное мероприятие и касается не только европейской безопасности, а трансатлантической в первую очередь.

Украина и так была представлена достаточно на высоком уровне. Два спикера от Украины

Украина и так была представлена достаточно на высоком уровне. Президент имел возможность в основной программе иметь свое выступление, не говоря уже о министре иностранных дел. Два спикера такого уровня от Украины уже говорит, что нас не задвинули.

Другой вопрос, что проблемы, которые стали видимы очень многим европейским политикам после событий 2014 года, сегодня рассматриваются в более широком контексте. Когда говорят о кибербезопасности, мы все понимаем, что этому начали серьезно уделять внимание только из-за событий, связанных с нами и вмешательства Российской Федерации в другие государства.

А насчет конференции, для меня это был совершенно стандартный форум, которых проходит целый ряд в Европе, не говоря о других странах. Новых решений абсолютно не было, скорее констатация достаточно депрессивного факта, касательно той ситуации, в сфере безопасности, которая есть на сегодняшний момент.

– А что было принято на этой встрече относительно Донбасса?

Россия не была готова к следующему шагу для обсуждения тех проблем, которые сегодня на повестке дня по Донбассу

​Анна Шелест: В Мюнхене не должно было быть предложено никакого решения по Донбассу. Это не тот формат, где что-либо должно было решаться.

К сожалению, не состоялась встреча «Нормандской четверки», это большой минус для нас, и это очень показательно. Россия не была готова к следующему шагу для обсуждения тех проблем, которые сегодня на повестке дня по Донбассу.

– Это значит, что сейчас на данном этапе встречи «Нормандской четверки» не имеют смысла?

Анна Шелест: Наоборот, они бы имели смысл. От обратного, все привыкли к тому, что если «Нормандская четверка» собирается, то там должно быть что-либо решено как минимум по одному из пунктов. То, что эта встреча не произошла, хотя там была совокупность причин, не только из-за позиции Российской Федерации, для меня, например, определенное доказательство, что на сегодня нет готовности договориться до чего-то нового.

Россия не знала с чем идти. В Сирии действительно усложнилась ситуация, и с Турцией, Ираном тоже

​Александр Богомолов: Россия предпочитает прийти на встречу «Нормандской четверки» во всеоружии, подготовленной и уверенной в себе. То, что сейчас не состоялась эта встреча, в каком-то плане позитив, потому что Россия не знала с чем идти. В Сирии действительно усложнилась ситуация, и с Турцией, Ираном тоже.

– То есть, во время «Нормандской четверки» сирийская тема берется во внимание в переговорах по Украине?

Александр Богомолов: Она не идет каким-то отдельным пунктом, она проявляется и сильно влияет на климат этих встреч. Прежде всего, это касается России.

Что характерно для всего этого кубика Рубика, для всех кризисных ситуаций, которые включают не только Сирию, а и Северную Корею, Латинскую Америку с Венесуэльским вопросом, там тоже каким-то образом замешана Россия.

– Сейчас ни о чем не договорились и игра идет в долгую, Украина давит на тему миротворческой миссии на Донбассе, многие говорят, что это мертворожденная тема. Согласны ли вы с этим? Не проигрывает ли Украина, не предлагая никаких решений?

Касательно «голубых касок» – идея изначально украинская, была придумана в Киеве чуть ли не в первые дни

​Александр Богомолов: Это не стратегия, но я думаю, что тактика правильная. Касательно «голубых касок», то идея изначально украинская, была придумана в Киеве чуть ли не в первые дни. Это очень старая идея, сначала выглядела абсолютно нереальной, а сейчас она серьезно обсуждается украинской дипломатией.

Во всех подобных напряженных переговорах, никакой переговорной позицией нельзя пренебрегать. Это не означает, что она должна быть реализована, это возможно элемент тактики, а может серьезная вещь, которая выстрелит. Трудно сказать.

В существующих интерпретациях идея миротворцев убивает саму себя, потому что выглядит противоположной себе. В редакции России она черная, в редакции Украины белая, а серой не получается. Хотя надо сказать, что эта идея в данной тупиковой ситуации выглядит наиболее конструктивной. Это не просто интеллектуальная задача, она настолько сложная, что выхода пока не видно.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)