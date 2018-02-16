Порошенко в Мюнхені: у наших інтересах протистояти спробам Росії знищити нашу єдність

Світ повинен протистояти спробам Росії «знищити єдність і наші демократії», заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції в Німеччині.

«Кремль не знає меж у своїх прихованих намірах. Немає країни, яка була б так добре знайома з гібридною тактикою Москви, як Україна. Ось чому я закликаю весь світ: у наших з вами інтересах протистояти спробам Росії знищити нашу єдність і зруйнувати наші демократії», – сказав Порошенко.

Він додав, що «не залишається нічого іншого, як визнати, що гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється на повномасштабну світову гібридну війну».

Порошенко зазначив, що санкції проти Росії працюють.

«Зараз єдиним меседжем для Москви має бути те, що ціна продовжуватиме зростати до тих пір, поки російські війська не відійдуть з Донбасу та Криму. Якщо хтось досі думає, що санкції неефективні, тоді ми посилимо їх, запровадивши нові та прикривши лазівки», – сказав Порошенко.

Він також закликав світову спільноту «захищати правду в себе вдома та на міжнародній арені».

Порошенко попросив «залишати двері відкритими для України – чи то ЄС, чи НАТО».

16 лютого в Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки, яка триватиме до 18 лютого. Головним чином світові лідери планують обговорити конфлікти в Україні та Сирії, а також ядерні амбіції Північної Кореї.