Стартує Мюнхенська конференція з безпеки: збройний конфлікт в Україні – одна з ключових тем

Сьогодні в Німеччині розпочинає роботу Мюнхенська конференція з безпеки, яка триватиме до 18 лютого, і на порядку денному якої головним чином буде обговорення світовими лідерами конфліктів в Україні та Сирії, а також ядерні амбіції Північної Кореї.

Крім того, погіршені відносини між Росією і Заходом стануть ключовим моментом на щорічній зустрічі світових високопосадовців. Серед можливих обговорюваних викликів – співпраця в сфері оборони ЄС і НАТО, вплив технологій на демократію і ядерну безпеку.

Голова конференції Вольфганг Ішингер попередив – світ рухається в напрямку «грандіозного конфлікту». Він також вказав на збільшення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пхеньяном, між НАТО і Росією, про «наростання» націоналізму і неліберальних течій, що, на його думку, є ознаками «ослаблення деяких основних принципів міжнародного порядку».

«У минулому році світ підійшов ближче, занадто близько, до межі значного конфлікту», – вказав Ішингер у вступній частині доповіді, опублікованій перед конференцією.

Організатори заявили, що на порядку денному конференції особлива увага приділятиметься ролі Європейського союзу в світі, відносинам блоку з Москвою і Вашингтоном, лідери яких не планують втім бути присутніми на заході.

Від Росії на Мюнхенську конференцію з безпеки їде міністр закордонних справ Сергій Лавров, його виступ запланований на 17 лютого. Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова напередодні заявила, що Лавров зустрінеться зі своїми колегами з України, Німеччини та інших країн.

Від США до Мюнхена вирушили міністр оборони Джим Маттіс, радник з національної безпеки Герберт Макмастер і директор ЦРУ Майк Помпео.

Президент України Петро Порошенко попередньо має намір виступити з промовою на конференції 16 лютого, оскільки тема російської агресії проти України, підтримки бойовиків на сході буде однією з провідних.

Минулого тижня Вольфганг Ішингер заявив, що мирні переговори в так званому «нормандському форматі» за участі Німеччини, Франції, Росії та України проходитимуть в кулуарах Мюнхенської конференції. Поза тим, участь у конференції планує взяти спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Йому, а також іншим офіційним особам, планує представити свій звіт і пропозицію про 20 тисяч миротворців ООН на Донбасі екс-генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, який також є позаштатним радником Петра Порошенка.

На Мюнхенській безпековій конференції, згідно з попереднім графіком, опублікованим організаторами, планують також виступити прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, представники урядів Франції, Ізраїлю, Ірану та Туреччини.

Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки стане 54-ю за ліком.