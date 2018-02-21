В обласних центрах Білорусі немає жодної білоруськомовної школи

Інна Студзинська, МІ

21 лютого у світі відзначається день рідної мови. Під час останнього перепису населення (2009 рік) рідною мовою білоруську назвали 53,2 відсотка населення країни. Основною мовою спілкування 70 відсотків назвали російську. У Білорусі проживає 140 національностей та народностей, і багато хто з них рідною мовою вважає саме національну – українську, російську, литовську, польську. Чи є в Білорусі можливість вчитися рідною мовою?

1. Білоруською мовою вчиться 13,3 відсотка дітей

Згідно з офіційною статистикою, білоруськомовних шкіл у країні 46,6 відсотка, але більшість – у сільській місцевості. Згідно з офіційною статистикою, опублікованою на сайті Міністерства освіти Білорусі, у 2016/2017 навчальному році в 1–11-х класах шкіл (у Білорусі 11-річна загальна середня освіта) навчалося приблизно 967 тисяч дітей, з них 128,6 тисячі (13,3 відсотка) – білоруською мовою.

2. У столиці Білорусі 7 білоруськомовних шкіл і гімназій

​3. В обласних центрах немає жодної білоруськомовної школи

У деяких обласних центрах (Могилеві, Гродні) є тільки малокомплектні білоруськомовні класи.

4. Тільки в двох зі 118 районних міст є білоруськомовні гімназія та школа

При Борисовській білоруськомовній гімназії № 2 існує початкова школа, навчання в якій також ведеться білоруською мовою.

У Янові Брестської області повністю білоруськомовна середня школа № 4. Працює вона з 1990 року. Раніше в актовій залі СШ № 4 було оригінальне панно з хоругвами під біло-червоно-білими прапорами (національний прапор Білорусі, скасований і фактично заборонений владою президента Олександра Лукашенка). Але кілька років тому його знищили.

​5. Деякі білоруські школи перейшли або на мішане, або на російськомовне викладання

Так, Глибоцька СШ № 3 раніше була білоруськомовна, але з 2006 року вона стала двомовною. А Новоградська гімназія № 1 абсолютно російськомовна. Її відкрили як білоруськомовну у 1919 році. Працювала білоруськомовна гімназія і під німецькою окупацією.

6. Історія та географія Білорусі викладаються російською

Колись у російськомовних школах Білорусі предмети «Історія Білорусі» і «Географія Білорусі» викладалися білоруською, але з 2006/2007 навчального року їх перевели на російську мову.

​7. У Білорусі дві школи з польською мовою навчання

Це середня школа № 36 у Гродні і середня школа № 8 в Вовковиську. Обидві побудовані на польські гроші. У Вовковиській школі з польською мовою навчання вчаться 240 дітей.

8. У Білорусі дві литовські школи

Школи з литовською мовою навчання розташовані в селі Римдюни Островецького району та селі Пелеса Вороновського району. Литовська школа в Римдюнах працює з 1996 року. Також у Римдюнах є литовський дитячий садок.

​Литовські і польські школи працюють у Гродненській області.

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода

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