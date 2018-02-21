Корупція робить Україну вразливою – заступник держсекретаря США

Заступник державного секретаря США Джон Салліван – з офіційним візитом в Україні. Спершу зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем’єром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. А після офіційної частини Салліван виступив із промовою перед повною залою студентів Дипломатичної академії, депутатів та лідерів думок. Говорив про найактуальніше – корупцію в Україні та реформи.

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Чотири роки Україна бореться з «корумпованим і авторитарним минулим» і, водночас, із зовнішнім агресором. І обидві битви Київ поки не виграв, сказав заступник державного секретаря США Джон Салліван.

«Стабільна, демократична, процвітаюча, вільна Україна буде менш вразливою до зовнішніх загроз. І слугуватиме орієнтиром для інших країн, що переживають російську агресію. Економічно успішна Україна – один із найбільших страхів Кремля», – говорить Салліван.

Не всіх зусиль докладає Київ, щоб побороти корупцію, говорить заступник держсекретаря США. Оборудки відлякують закордонні інвестиції, зменшують ВВП України, псують міжнародний діалог і грабують українців, сказав він.

​Щоб пришвидшити зміни, слід посилити НАБУ й Спеціальну антикорупційну прокуратуру – їх потрібно захищати, переконаний представник Держдепу США.

Ще один важливий крок – запровадити Антикорупційний суд із урахуванням вимог Венеційської комісії. Один зі студентів запитав Саллівана, чи готові США накласти санкції на київську владу, якщо та не виконає обіцянку щодо суду.

Проте санкції – лише для тих, хто загрожує національній безпеці України, відповів заступник держсекретаря США.

«Наша робота з колегами в українському уряді щодо антикорупційних реформ, Антикорупційного суду – для нашого спільного процвітання і для благополуччя українців. Ми хочемо підтримувати наших колег у запровадженні реформ», – сказав Салліван.

Він також порадив Києву відстежувати свою програму співпраці з МВФ, адже це сигнал іншій міжнародній спільності. А також зосередитись надалі на правоохоронній і судовій реформі.

Не оминув заступник держсекретаря США і успіхи України: освітню, медичну та пенсійну реформи. Зміни рухаються повільніше, аніж хотілось би, проте й запроваджувати їх було б складно навіть у мирний час, а Україна ще й воює, відзначив Салліван.

Вийти до студентів і відкрито відповідати на їхні запитання – це досить правильний політичний хід з боку заступника державного секретаря США, вважає голова Української асоціації студентів Лідія Фесенко.

Питання корупції в Україні досить прогнозовано вийшло на перший план. І Салліван зумів донести позицію Вашингтона, хоч промова була досить дипломатичною, вважає дівчина.

«Це показує, що стосунки між США та нашою країною залишаються стабільними. Дуже подобається, що США вірить у нас і готові вкладати гроші. Але, мені здається, Україна має розуміти, що їй варто ставати більш самостійною. Тому що за все, рано чи пізно, треба буде платити. І не завжди грошима», – прокоментувала Фесенко.

​Вітер може перестати віяти в наші вітрила – екс-посол України в США

В Україні багато американських компаній, представників, бізнесменів, дипломатів – Вашингтон досить оперативно отримує інформацію про внутрішні проблеми, корупційні схеми та імітацію змін, каже екс-посол України в США Юрій Щербак.

США вже надсилають Києву сигнали про те, що українська влада надто повільно реформує країну, додає він. Терпіння Вашингтона не безмежне, адже з-за кордону помітно: реформи хоч і відбуваються, проте надто повільно й переважно під тиском Заходу, каже експерт.

«Правильно вони кажуть про те, що реформи зовсім не достатні. І це може скінчитися тим, що зміниться ситуація. Вітер не буде віяти в наші вітрила. Ми вже бачили по Польщі й Угорщині, як може різко змінитись ситуація», – говорить Щербак.

Про це свідчить навіть те, що співпраця з МВФ гальмується – Сполучені Штати мають неабиякий фінансовий і політичний вплив на цю організацію ООН, каже він.

Разом з тим, навряд США повністю припинять підтримку України. Принаймні, поки триває російська агресія, додає експерт. Річ у тім, що Вашингтон дуже не хоче посилення домінування Кремля в регіоні. А це неминуче, якщо до влади в Україні знову прийдуть відверто проросійські сили, або ж якщо вона програє війну, каже Юрій Щербак.