Українські танкісти опановують стандарти НАТО на Яворівському полігоні

Львів – У Міжнародному центрі миротворчості й безпеки (Яворівський полігон) відбулась чергова ротація. Стандарти НАТО опановують українські військовослужбовці 14-ої окремої механізованої бригади. Зокрема, українські танкісти переймають канадський досвід застосування танкових підрозділів у боях. За словами українських бійців, досвід країн НАТО, особливо з тактики й топографії, знадобиться в зоні бойових дій на Донбасі.

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«Танкістом не стають, танкістом народжуються», – говорить вояк 14-ої окремої механізованої бригади, 28-річний Юрій Цепух (родом із Волині, Ратнівського району). Зрозумів це в 2007 році, коли вперше сів у танк під час свого першого контракту. У 2014 році був мобілізований під час першої хвилі. Не роздумував ані хвилини.

«Всі йдуть, а я що, не такий, неправильно народився? Всі пішли, і я пішов. З мого села тоді пішли у військо шестеро хлопців. Двоє загинули. Брав участь в операції під Іловайськом, стояв там недовго – два тижні – до виходу наших бійців. На війні, як на війні. Двома колонами виходили під постійними обстрілами, але я не вийшов, потрапив у полон», – каже Юрій Цепух.

У полон тоді російські військові взяли близько 70 українських бійців, у тому числі й Юрія, але через три дні його, пораненого, обміняли, і він продовжив службу у своїй бригаді, підписав контракт. І зараз уперше проходить вишкіл на Яворівському полігоні під керівництвом НАТОвських інструкторів. Хоча військовий досвід має великий і ним ділиться з військовослужбовцями альянсу, але їхні навички, особливо з тактики і топографії, для нього дуже корисні.

«У них просто шикарна тактика, якій нас вчать. У них мало танків, і тому все добре продумують. Кожен крок зважений. А в нас більше танків, і ми силою наступаємо. На Донбасі це дуже знадобиться. Щодо топографії, визначення координат набагато точніше, аніж наше», – каже Юрій Цепух.

Тренування підлаштовують під кожний підрозділ

Тактичні навчання із застосуванням танків проводять канадські інструктори. У процес навчань не втручаються, але стежать, і опісля відбувається спільне обговорення, українські танкісти отримують конкретні поради. Згідно зі стандартами НАТО, в одному взводі задіюють чотири танки, в українському війську – три.

«Особливість канадської армії в тому, що вони дбають про безпеку людей. У них все сконцентровано на тому, щоб забезпечити найбільшу охорону, щоб було менше втрат. Багато в чому є подібності в нашій тактиці і їхній, а відмінність у наступальних діях. Ми йдемо в бойову лінію, а вони певними стрибками переміщаються, працюють, як піхота, двійками, танки прикривають один другого», – розповів військовий інструктор, український військовослужбовець Віталій Голуб. Український офіцер дві ротації провів на Донбасі.

Країни-НАТО проводять вишкіл українських бійців на Яворівському полігоні в рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи» від 2015 року.

Упродовж 55 днів тренування проходять українські солдати і офіцери, які воювали на Донбасі.

14-та окрема механізована бригада з Волині – це вже одинадцята ротація під час навчань на полігоні Львівщини.

За весь час близько 7 тисяч українських військовослужбовців пройшли вишкіл за стандартами НАТО. Вони отримують певні інструкції і ними діляться у своїх бригадах із колегами.

«Ми стараємось передати весь свій досвід українцям. Але вивчаємо особливості і бойові можливості кожної української бригади, яка приїжджає сюди на військовий вишкіл. Відтак підлаштовуємо тренування під них, але навчання формується на одній схожій основі. Це тренування не дуже відрізняється від тих, що ми проходимо вдома. Але тут задіяні інструктори з різних країн, і це унікальний досвід для американської армії», – зауважив Дерек Гарнер, прес-офіцер контингенту США. Військовослужбовець американської армії вражений професійністю і патріотизмом українських бійців, він каже, що НАТОвцям цікавий бойовий досвід української армії.

Цього року вперше українські військовослужбовці повноцінним армійським підрозділом у складі НАТО візьмуть участь у військових навчаннях на полігоні Сухопутних військ США в Німеччині.