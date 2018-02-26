«Остання людина в Алеппо» і «Ікар» – це ляпас Росії – Томенко

Росія не має таких важелів, щоб впливати на вибір Американської кіноакадемії, яка обирає переможців премії «Оскар» – у цьому переконаний політолог Руслан Бортнік. Натомість політолог Олександр Курбан упевнений, що така спроба є елементом до гібридної війни Росії і в першу чергу спрямована на те, щоб захистити власний інформаційний простір.

Кінорежисер Тарас Томенко не вірить, що Росія зможе вплинути на вибір Американської кіноакадемії.

Членів Кіноакадемії більше ніж п’ять тисяч, кожного не підкупиш

«Росія завжди пхає свого носа, де потрібно і де не потрібно, кругом стирчать її вуха, але я гадаю, що навряд чи вона зможе вплинути на американських кіноакадеміків, тому що голосування відбувається таємно, і взагалі членів Кіноакадемії більше ніж п’ять тисяч, кожного не підкупиш, кожного не залякаєш», – вважає Томенко.

Втім, він визнає, що «Останні люди в Алеппо» та «Ікар» можуть бути болісними для російської влади.

«Остання людина в Алеппо» і «Ікар» – це документальні стрічки, це ляпас Росії

«На відміну від (забороненого в Росії художнього фільму – ред.) «Смерті Сталіна», «Остання людина в Алеппо» і «Ікар» – це документальні стрічки, це документи. Це те, що зафіксовано і показано реально, а не вигадано, як у художньому фільмі про Сталіна. Тому це є абсолютний ляпас Росії, ляпас на арені світовій. Це буде досить прикро і боляче», – прогнозує кінодіяч в ефірі «Ранкової Свободи».

Томенко нагадує, що «Оскар» дає не тільки світове визнання для стрічки, а й можливість режисерам донести до світу свою позицію.

«Оскар» – це більше політичне рішення

«Оскар» – це все ж таки не кінофестиваль, це нагорода академіків, і це більше політичне рішення. Тому, якщо зараз гострі дії пов’язані з Сирією, де вбито понад 500 людей, – думаю, цей фільм має право отримати «Оскар», – каже він.

Принагідно Тарас Томенко згадує і про ситуацію на українському кіноринку, де, незважаючи на збільшення виробництва власних фільмів, досі, за його словами, продовжують знімати серіали на два ринки – російський та український.

Актори, котрі знімаються в Росії продовжують зніматись в Україні

«На превеликий жаль, залучаються актори, котрі знімаються в Росії, вони продовжують зніматись в Україні, їх показують на центральних каналах. На мою думку, треба дуже твердо і чітко реагувати на всі ці прояви та нещадно це викорінювати», – переконаний він.

Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік вважає, що Росія насправді може бути і не винною в усіх тих інформаційних атаках, у яких її звинувачують.

Росія користується гіперболізованою оцінкою її можливостей, щоб тиснути на світ

«Якщо використовувати термінологію «Оскара» якраз, то за таку піар-кампанію, мені здається, Росія має постійно доплачувати деяким своїм опонентам. Я думаю, що за більшістю тих речей, у яких звинувачують сьогодні Росію, насправді вона не стоїть. Але демонізований імідж Росії дозволяє її обвинувачувати ледь не в усіх проблемах, усіх гріхах, усіх комп’ютерних атаках, які виникають у світі. З одного боку, це в подальшому демонізує Росію в очах західного світу. З іншого боку, це значна гіперболізована переоцінка реальних можливостей Росії. І вона часто користується цією гіперболізованою оцінкою її можливостей для того, щоб тиснути на світ, тиснути на своїх опонентів», – сказав Бортнік у коментарі для Радіо Свобода.

Зі свого боку, політолог Олександр Курбан не має сумнівів у можливостях Росії. Він зазначає, що це не перша спроба Москви вплутати політику в мистецькі події.

Коли на «Євробачення» виходила Джамала, відбувалася масована кампанія по соцмережах

«Коли на «Євробачення» виходила Джамала, там відбувалася масована кампанія по соціальних мережах, по інтернет-виданнях відповідних. Працювали активно «тролі» для того, щоб тиснути на рішення мешканців Європи щодо вибору. Я не бачу тут абсолютно такого надскладного, щоб навіть за теперішніх умов Росія не могла цього зробити. Це не настільки складно і не настільки дорого коштує. В цілому Росія в рік на інформаційні війни виділяє 3,5 мільярди доларів, для них це абсолютно підйомна ціна», – аргументує Курбан.

Він пов’язує це з історичною роллю Росії як «жандарма Європи», яку вона хоче втримати за собою.

Будь-які інструменти, на які в Росії вистачає коштів, вона буде використовувати

«Вона використовує такі схеми, намагається бути геополітичним лідером принаймні хоча б на території Європи. В даному випадку будь-які інструменти, будь-які засоби, на які поки що в Росії вистачає коштів, вона буде використовувати», – переконаний він.

На думку політолога, спроби впливати на те, хто отримає золоту статуетку, з боку Кремля є ще однім ходом у гібридній війні, спрямованим у першу чергу на захист власного інформаційного простору від небажаних сигналів.

Росія, щоб захистити свій інформаційний простір, буде інформаційно атакувати весь світ

«Росія не живе десь окремо, вона поки що не може себе відгородити. Вона приєднана у тому числі до різних інформаційних процесів. Тому для того, щоб захищати свій інформаційний простір, – а Росія всі ці атаки робить, перш за все для того, щоб захистити свій інформаційний простір проти зовнішніх впливів, бо Росії вигідно тримати власні 150 мільйонів саме в такому контексті, який вигідний Кремлю, – вона буде постійно атакувати, допоки в неї будуть гроші, вона буде інформаційно атакувати весь світ», – пояснює експерт.

На його переконання, аби захиститись від інформаційної агресії, потрібні прозорість, відкритість та готовність до дискусії.

«Свідоме ставлення до тих чи інших процесів, здоровий патріотизм – вони дуже прості, не вимагають великих грошей, вони вимагають бажання думати, перш за все. Щойно людина перестає думати головою і починає думати емоціями, гібридна війна перемагає», – підсумовує Олександр Курбан.

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