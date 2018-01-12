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Война на Донбасса остается одной из самых восстребованных тем в украинском кино. В 2017 году на больших экранах зрители посмотрели «Киборги», «Рідні», «Війна химер», «МІФ»... Но год 2018 тоже будет богатым на премьеры. Радио Донбасс.Реалии предлагают познакомиться с фильмами об украинском востоке, которые нужно посмотреть за эти 365 дней.

«Перекресток Балу»

Документальный фильм «Перекресток Балу» Евгения Коваленко и Георгия Спасокукоцкого рассказывает о ситуации на важнейших позициях, о перекрытии международной трасси «Харьков – Ростов». Именно этот перекресток, Дебальцево-Фащевка-Чернухино-Никишино, был главным путем к расположению штаба сектора «С» и соответственно Дебальцевскому плацдарму. Название перекресток получит в честь первого командира – капитана Ильгара Багирова, он же Балу. Попав в окружение, украинский командир делает свой выбор: сдаться в плен или умереть – и взрывает себя вместе с противниками.

Боевики продолжали штурмовать перекресток под прикрытием танков и артиллерии, а украинским бойцам среди пепелища все равно удавалось удерживать свои позиции. Вчерашние пограничники, которые никогда не воевали, за короткое время должны освоить военное мастерство, чтобы выжить и не дать завоевать украинскую территорию.

«Донбасс»

Полнометражный фильм, который состоит из нескольких эпизодов, произошедших на оккупированной территории. По словам режиссера и сценариста фильма Сергея Лозницы, это практически настоящие истории, воспроизведенные в игровом кино и соединенные между собой одними героями. Фильм будет создан при участии Германии, Нидерландов, Франции и Украины.

Позывной «Бандерас»

Военный детектив «Позывной «Бандерас» рассказывает о разведчике, который разоблачает группу диверсантов, а также старается обезвредить русского подрывника «Ходока». Все события происходят возле родного села Антона Саенка (он же Бандерас), чем усложняют работу разведывательной группы. Ведь на малой Родине Антона считают предателем.

Съемки фильма проходили в Одесской области. В главной роли Олег Шульга (фильм «Червоний») служил добровольцем в АТО. Среди актеров и настоящие бойцы, с которыми режиссер Заза Буадзе советовался по поводу батальных сцен. Несмотря на то, что фильм не претендует на звание документального, все должно выглядеть реалистично, считает режиссер.

«Иней»

Рокас – литовец, который решает вместе с гуманитарным конвоем отправиться в Украину. Его романтические представления о войне сталкивается с жесткой реальностью, когда вместе с двумя военными журналистами он оказывается в зоне боевых действий. Там на разрушенной территории Рокас находит свою настоящую любовь.

Одну из главных ролей играет французская актриса Ванесса Паради. Литовско-франко-польско-украинский фильм уже был показан в Каннах. После показа зрители благодарили режиссера и съемочную группу громкими овациями стоя. Фильм также был представлен на Одесском международном кинофестивале-2017 в программе международного конкурса. Фильм «Иней» выдвинут претендентом от Литвы на премию «Оскар». А в кино можно будет посмотреть уже с 1 марта.

«300 спартанцев Луганского аэропорта»

Сняли фильм про донецких киборгов – надо не забывать и про луганских. Фильм Сергея Сотниченко расскажет о тех защитниках, которые в 2014 году почти полгода вели оборону Луганского аэропорта. 300 спартанцев отбивались от российских регулярных частей, которые впервые в этой войне потерпели поражение.

Не про войну, но о Донбассе

В октябре Украина увидит фильм «Дикое поле», который основан на романе Сергея Жадана «Ворошиловград». Это произведение признали лучшей книгой десятилетия по версии BBC. Сам роман о человеке, который возвращается в город своего детства на Донбассе. Он хочет проведать своего брата, который держит бензоколонку. Брат исчезает, а бензоколонку хотят захватить местные мафиози. Главный герой застряет в этом городке.

Фильмы о Донбассе будут еще сниматься на протяжении 2018 года. Радио Донбасс.Реалии постарается рассказать о всех, как только будут известны даты премьер.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)