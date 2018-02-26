Не одному Порошенку чи БПП треба хвилюватися з приводу незалежного Антикорупційного суду – Титич

Гості програми «Ваша Свобода»: Сергій Рудик, народний депутат України (БПП); Віталій Титич, адвокат, член Громадської ради доброчесності; Альона Шкрум, народний депутат України («Батьківщина»).
Хтось називає створення антикорупційного суду останньою спробою щось змінити в країні, хтось, навпаки, намагається якщо не загальмувати це створення, то хоча б загальмувати процес, або хтось намагається вплинути на формування складу ще до того, як кандидати вирішуватимуть подаватися на конкурс чи ні. У пропозиціях щодо порядку денного поточної сесії є закон про Вищий антикорупційний суд. Якщо він буде внесений до порядку денного, то Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя зможе розпочати розгляд законопроекту. І тут, з одного боку, є питання політичних домовленостей, а з іншого – донори, які ставлять питання руба: без суду не буде міжнародної фінансової допомоги.
Інна Кузнецова: Зараз всі говорять: треба, треба створювати... Політична воля – вона є на створення?
Народні депутати – у кожного своя правдаСергій Рудик
Сергій Рудик: Народні депутати – у кожного своя правда. Життя вносить свої корективи. Це той випадок, коли будь-який з нардепів, незалежно від політичної чи фракційної приналежності, мусить сам ухвалювати рішення – голосуватиме «за» чи «проти». Я голосуватиму «за».
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30 із хвостиком колег полетіли снідати у Вашингтон. Ми мали недобір людей. Я закликаю: поснідали, китайський Новий рік зустріли – немає інших «відмазок», приходьте і запускайте процедуру розгляду по сутіСергій Рудик
У вівторок була спроба взяти до розгляду президентський законопроект. На превеликий жаль, 30 із хвостиком моїх колег зібрали речі і полетіли снідати у Вашингтон, бо не можуть в українську церкву сходити. Ми мали недобір людей. Я закликаю колег від різних політичних сил: поснідали, китайський Новий рік зустріли – немає інших «відмазок», приходьте і голосуйте, запускайте нарешті процедуру розгляду по суті.
Крім президентського, є ще альтернативні законопроекти, які на 80% схожі з президентським, але є нюанси. Президентський законопроект – буде достатньо складно набрати необхідну кількість суддів, які відповідають цим кваліфікаційним вимогам. Але це достатньо серйозна інституція, яка відповідатиме на запитання №1. Як ми можемо взяти з вулиці просто хорошого хлопця з вищою юридичною освітою? Сукупний стаж (прописано) – 7 років...
Це чи не остання надія, що ситуація в країні може бути кардинально зміненаСергій Рудик
Це чи не остання надія на те, що ситуація в країні може бути кардинально змінена.
– Пані Шкрум, чи є ви оптимісткою стосовно законопроекту про антикорупційний суд?
Альона Шкрум: Я по життю є оптимісткою – немає сенсу бути в нашій Верховній Раді кимось іншим. Але чи вирішить цей законопроект, особливо який поданий президентом, найболючіші питання з приводу нерівності в справедливості і доступу до закону і верховенства права – ні, не вирішить. Не треба розказувати, що один закон, навіть ідеальний, про антикорупційний суд допоможе відразу побороти корупцію в Україні. Плюс немає політичної волі у керівництва країни це робити.
Той президент, та влада і той генпрокурор, які при владі, точно не створюватимуть незалежний антикорупційний суд, який зможе посадити їхніх друзів, виходити по всіх справах на них же жАльона Шкрум
Той президент, та влада і той генпрокурор, які зараз є при владі, точно не створюватимуть незалежний антикорупційний суд, який зможе посадити їхніх друзів, який зможе виходити по всіх справах на них же ж самих.
Але можемо боротися, щоб суд був максимально рівновіддалений від Ради, генпрокурора, уряду, президентаАльона Шкрум
Але ми можемо боротися за те, щоб цей суд був максимально рівновіддалений як від Верховної Ради, так і від генпрокурора, як від уряду, так і від президента. І хто б не був би наступним президентом, розумітиме, що матиме дуже обмежений вплив на цей антикорупційний суд.
Порошенко буде опиратися дуже сильно цій історії, максимально процес затягне, на 2 роки, хоча можна вирішити за декілька місяців, шукатиме, як зімітувати красиве створення суду, але насправді отримати більшість своїх суддів або просто підконтрольних собі людей.
Нацбезпека держави підривається страшною корупцією – «Роттердам +», високі тарифи, заробіток на війні, корупція в оборонній сфері. Це не питання МВФ, а виживання нашої країниАльона Шкрум
Я не казала б, що треба створити антикорупційний суд, тому що нам треба гроші. Треба створити антикорупційний суд, тому що нацбезпека держави підривається страшною корупцією, яка залишилася, зі всіма схемами, які залишилися – «Роттердам +», високі тарифи, заробіток на війні, корупція в оборонній сфері. Все це не менше підриває нацбезпеку, ніж Путін і російські війська на сході. Це не питання МВФ, а питання виживання нашої країни, якщо нічого не змінимо впродовж наступних кількох років.
Більше людей вірить у життя на Марсі, ніж у незалежний суд в УкраїніАльона Шкрум
Довіри до судів немає. За міжнародною статистикою, у нас більше людей вірить у життя на Марсі, ніж у незалежний суд в Україні і в незалежного суддю. Це катастрофа! Це моральний дефолт держави! І «Батьківщина», і «Самопоміч» боротимемося за створення незалежного суду. Нам точно не треба суд, коли ми зараз в опозиції, щоб кидав опозиціонерів за ґрати, а закривав очі на всіх президентських друзів, які в принципі і займаються наймасштабнішою корупцією зараз в державі.
Надзвичайно важливий тиск громадськості, українців, вулиці де в чому, європейських партнерів. Президент у невеличкому такому куті. Він взагалі не збирався цей закон подавати. Але був змушений...
Має бути усунута дискреція Вищої кваліфікаційної комісії щодо відбору суддів. Портнов є одним із геніальних юристів в Україні, але точно не морально-етичною людиноюАльона Шкрум
Має бути усунута дискреція Вищої кваліфікаційної комісії щодо відбору суддів на посаду суддів Верховного суду України. 70% негативних рішень, коли були потенційні корупційні зловживання по відношенню до кандидатів, ВКК все рівно кандидатів призначала. І треба відібрати кандидатів і сам процес відбору до кандидатів та кваліфікації кандидатів, щоб це були дуже хороші професійні юристи, авторитетні і високоморальні люди. Наприклад, Портнов є одним із геніальних юристів в Україні, але точно не є моральною і морально-етичною правильною людиною, до якого буде довіра.
– Пане Титич, як ви вважаєте, чи є така політична воля?
Грошей не буде. Це варіант дефолту. І варіантів інших немає, як створити антикорупційний судВіталій Титич
Віталій Титич: Проблема не стільки у створенні суду. Насправді грошей не буде. Це варіант дефолту. І варіантів інших немає, як створити антикорупційний суд. Але питання в тому, хто буде, яка буде процедура, хто буде туди обирати і з кого.
Як член Громадської ради доброчесності після нашої участі у конкурсі так званому до Верховного суду України – та процедура, яка відбувалася, інакше як ґвалтуванням по відношенню до тих кандидатів, які не були узгоджені попередньо на Банковій, і назвати не можна. Це було шалене навантаження насправді. В результаті вони отримали серйозну морально-психологічну травму – маючи значно кращі як спеціалісти показники, були відсіяні, а особи, які не справляють, м’яко кажучи, враження в інтелектуальному плані, обійшли їх. Жодного пояснення від людей, які проводили цей конкурс – це Вища кваліфікаційна комісія – немає. Оприлюднені висновки вже наукової експертизи провалів конкурсу – досі жодної відповіді. Експерти міжнародні вимагали проведення міжнародного аудиту – відповіді немає.
Якщо ВКК організовуватиме конкурс з дискрецією, з якою організовувала шоу до ВСУ, немає сенсу створювати антикорупційний суд – він складатиметься не з осіб, на кого розраховувало суспільствоВіталій Титич
І ще – громадянське суспільство, яке, відповідно до закону, після подій Майдану отримало законами право брати участь в доборі суддів. Воно було знівельоване в процедурі обрання до ВСУ – робота представників його була викинута на сміття без жодного пояснення. Якщо ВКК організовуватиме цей конкурс з тією дискрецією, з якою організовувала шоу до ВСУ, немає сенсу створювати антикорупційний суд – він складатиметься трішки не з тих осіб, на кого розраховувало суспільство.
До Тимошенко і її команди теж знайдеться багато запитань, якщо цей суд буде дійсно незалежнимВіталій Титич
Я всю дискусію про політичну волю звів би до факту обрання генпрокурора. Знайшлася воля, щоб зробити це всупереч існуючого закону дуже швидко, порушуючи регламент. Ясно, що хедлайнери процесу були фракція ББП і «Народний фронт» – вони злилися в екстазі і дали нам такого «прекрасного» генпрокурора...
І не одному Порошенку чи БПП треба хвилюватися з приводу незалежного антикорупційного суду. Я думаю, як юристі з 30-річним стажем, до Тимошенко і її команди теж знайдеться багато запитань, якщо цей суд буде дійсно незалежним. Не треба до цього примішувати політику і лякати Порошенка: хай, може, ще подумає.
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